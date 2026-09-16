చిలుకలపై ప్రేమతో- సొంతంగా నివాసం, ఆహారం ఏర్పాటు- 25 ఏళ్లుగా అలానే చేస్తున్న ఓ మెకానిక్!
మెకానిక్ నాటిన మర్రిచెట్టు ఇప్పుడు వందల పచ్చటి చిలుకలకు నిలయం- వాటి కోసం రోజూ 100 నుంచి 200 కిలోల వరకు ఆహారం సిద్ధం
Published : September 16, 2026 at 2:26 PM IST
Parrot Lover Mechanic Muniyandi : నేడు నగరాల్లోని చెట్లపై ఒక్క పిచ్చుక, చిలుక కనిపించడం కూడా అరుదుగా మారింది. అలాంటిది ఓ వ్యక్తి ప్రతి రోజు ఉదయం వందలాది పచ్చటి చిలుకలను ఒకేసారి చూస్తూ వాటితో సమయం గడుపుతున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఆ వ్యక్తి పక్షులపై ఉన్న ప్రేమతో వాటికి ఆహారం, నీరు అందిస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా మోటార్ మెకానిక్గా పనిచేస్తున్న ఆయన, చిలుకలకు ఆశ్రయం కల్పించేందుకు స్వయంగా ఓ మర్రి మొక్కను నాటి దానిని మహావృక్షం చేశారు. ఇప్పుడు ఆ చెట్టు వందలాది చిలుకలకు నిలయంగా మారింది.
శివగంగ జిల్లాకు చెందిన మునియాండి మోటార్ మెకానిక్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఆయనకు ఉన్న మరో ప్రత్యేకత, చిలుకలపై ఉన్న ప్రేమ. ఈ కారణంగా ఆయన ఆ ప్రాంతంలో చిలుకల ప్రేమికుడిగా గుర్తింపు పొందారు. చదువు పూర్తైన తర్వాత ఉద్యోగం కోసం మునియాండి తన గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కొంతకాలం తర్వాత తిరిగి గ్రామానికి వచ్చిన ఆయనకు అక్కడ చాలా మార్పులు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా గ్రామంలో ఉన్న పెద్ద తాటి చెట్లను నరికివేయడాన్ని గమనించారు. ఒకప్పుడు పక్షులకు ఆవాసంగా ఉన్న చెట్లు లేకపోవడం ఆయనను తీవ్రంగా కలచివేసింది.
చిలుకలకు మరో కష్టం
తాటి చెట్ల ఆవాసం నాశనమైనప్పటికీ, చిలుకలు మాత్రం ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లలేదు. ఇంతలో మరో సమస్య ఎదురైంది. గ్రామంలో ఉన్న పెద్ద మర్రిచెట్టు కూడా కూలిపోయింది. దీంతో చిలుకలకు అక్కడ నివసించడం మరింత కష్టంగా మారింది. ఇదంతా చూసిన మునియాండి, చిలుకల కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందులో భాగంగా తానే స్వయంగా ఓ మర్రిమొక్క నాటారు. కాలక్రమంలో అది పెద్ద చెట్టు అయ్యింది. ఇప్పుడు అదే చెట్టుపై వందలాది చిలుకలు చేరి ఆశ్రయం పొందుతున్నాయి.
చెట్టు నాటడంతో ఆగలేదు
చిలుకల కోసం మర్రిచెట్టును నాటడంతో మునియాండి ప్రయత్నాలు ఆగిపోలేదు. ప్రతిరోజు వాటికి ఆహారం, నీరు అందిస్తున్నారు. తన పనిలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, చిలుకల కోసం సమయం కేటాయిస్తుంటారు. ఈ ప్రయత్నాలు చూసి పలువురు స్ఫూర్తి పొందుతున్నారు కూడా. తనకు చిన్నప్పటి నుంచే చిలుకలతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని మునియాండి గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన 'ఈటీవీ భారత్'తో కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు.
"మా ప్రాంతంలో నాకు పూర్వీకుల ఆస్తి ఉండేది. అక్కడ 2 వేలకుపైగా తాటి చెట్లు ఉండేవి. అలాగే చాలా పక్షులు, ముఖ్యంగా పచ్చటి చిలుకలు నివసించేవి. అవి ఆ ప్రాంతంలో ఎండబెట్టిన బియ్యం గింజలను తినేవి. చిలుకలు అలా బియ్యం తినడానికి వచ్చినప్పుడు కొందరు వాటిని తరిమివేసేవారు. కానీ నేను ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు. పైగా వాటి కోసం నివాసం ఏర్పాటు చేశాను. ప్రతి రోజు పనికి వెళ్లే ముందు చిలుకలతో సమయం గడపడమే నా మొదటి పని."
- మునియాండి, మోటార్ మెకానిక్
25 ఏళ్లుగా సేవ
గత 25 ఏళ్లుగా చిలుకలకు అవసరమైన ఆహారం, నీటి బాధ్యతలను మునియాండి ఒక్కరే చూసుకున్నారు. అయితే ఆయన చేస్తున్న పనిని గమనించిన పలువురు ఇప్పుడు తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నారు. చిలుకల కోసం బియ్యం, జొన్నలు కొనుగోలు చేసి అందిస్తున్నారు. ఆహార సామగ్రిని నిల్వ చేసేందుకు ఆ ప్రాంతంలో ఓ చిన్న గుడారాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణంగా చిలుకల కోసం 100 నుంచి 200 కిలోల వరకు ఆహారాన్ని నిల్వ ఉంచుతానని మునియాండి చెప్పారు. పక్షులకు ఆహారం అందించడం తనకు ఏమాత్రం భారంగా అనిపించదని ఆయన అన్నారు. చిలుకల కోసం ఇలా చేయడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుందని తెలిపారు.
చిలుకలు తమకంటూ ఓ ప్రత్యేక సమయ పట్టికను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోందని మునియాండి చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల మధ్య వాటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. మళ్లీ సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల మధ్య పెద్ద సంఖ్యలో చిలుకలు అక్కడికి చేరుతాయని అన్నారు. సహజ ఆవాసాల స్థానంలో కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు క్రమంగా పెరుగుతున్న సమయంలో, మునియాండి చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నం వందలాది పక్షులకు ఓ ఆశ్రయాన్ని అందిస్తోందని స్థానికులు అంటున్నారు. వాటికి ఆహారం, నీరు అందిస్తూ 25 ఏళ్లుగా కొనసాగిస్తున్న ఈ సేవ ఇప్పుడు ఇతరులకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని అన్నారు.
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