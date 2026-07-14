'నీరవ్ మోదీ అప్పగింత త్వరలోనే- షేక్ హసీనా విషయంలో వైఖరి మారదు'- విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటనలు
నీరవ్ మోదీ, షేక్ హసీనా అప్పగింతపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన- చట్టపరమైన ప్రక్రియల తర్వాతే ఉంటాయని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం- నిజ్జర్ హత్య కేసు, పాస్పోర్ట్ ఇష్యూపైనా క్లారిటీ
Published : July 14, 2026 at 9:25 PM IST
MEA on Nirav Modi Extradition : భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) మంగళవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పలు అంతర్జాతీయ, దేశీయ వివాదాస్పద అంశాలపై స్పష్టత ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా దేశం విడిచి పారిపోయిన వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాల అప్పగింత వ్యవహారాలపై కేంద్రం తన వైఖరిని వెల్లడించింది. ఇంకా కెనడాలో ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య కేసు, పాస్పోర్ట్పై కొనసాగుతున్న వివాదం, దక్షిణ చైనా సముద్రంలో భారత్ వైఖరి వంటి అంశాలపై విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టత ఇచ్చారు.
నీరవ్ మోదీ అప్పగింత
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) రుణ కుంభకోణం కేసులో ప్రధాని నిందితుడు, పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీని బ్రిటన్ నుంచి భారత్కు అప్పగించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. 'ఈ కేసులో న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే నీరవ్ మోదీని భారత్కు అప్పగిస్తారు.' అని జైస్వాల్ తెలిపారు. నీరవ్ మోదీ 2019 మార్చి నుంచి బ్రిటన్లోని జైలులో ఉన్నాడు. ఇప్పటికే బ్రిటన్ కోర్టులు అతని అప్పగింతకు అనుమతి ఇచ్చాయి. ఇటీవల యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా అతని అప్పీల్ను తిరస్కరించడంతో అప్పగింతకు ఉన్న అడ్డంకులు అన్నీ తొలగినట్లు భావిస్తున్నారు.
షేక్ హసీనా అంశంపైనా MEA కీలక వ్యాఖ్యలు
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా త్వరలో ఢాకాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారన్న వార్తలపై భారత్ ఆచితూచి స్పందించింది. 2024 ఆగస్టులో బంగ్లాదేశ్లో చెలరేగిన హింసాత్మక నిరసనల కారణంగా ఆమె భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఇటీవల బంగ్లాదేశ్ ప్రత్యేక కోర్టు ఆమెకు మరణశిక్షకు విధించడంతో, ఆమెను అప్పగించాలని ప్రస్తుత ఢాకా ప్రభుత్వం కోరుతోంది. ఈ విషయంపై స్పందించిన జైస్వాల్- 'షేక్ హసీనా అప్పగింత అంశం పూర్తిగా న్యాయపరమైనది. దీనిపై భారత విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. చట్టప్రకారమే చర్యలు ఉంటాయి.' అని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో కొత్త ప్రధాని తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి భారత్ ప్రతినిధుల్ని పంపడం ద్వారా ఇరు దేశాల బంధాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నిజ్జర్ హత్య కేసు- కెనడా పోలీసుల వ్యాఖ్యలపై స్పందన
ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య కేసులో భారత ఏజెంట్ల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ (RCMP) డిప్యూటీ కమిషనర్ లిసా మోర్లాండ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని భారత్ స్వాగతించింది. అమెరికా కోర్టులో ఇటీవల దాఖలైన ఛార్జ్షీట్లో ఈ హత్య వెనుక లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హస్తం ఉందని తేలిందని, కెనడా పోలీసుల ప్రకటన కూడా అదే విషయాన్ని బలపరుస్తున్నాయని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదం, అంతర్జాతీయ మాఫియా, డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాపై భారత్- అమెరికా మధ్య సహకారం మరింత బలోపేతమవుతోందని ఆయన తెలిపారు.
పాస్పోర్ట్ పౌరసత్వ పత్రం కాదు!
దేశంలో పాస్పోర్టుపై జరుగుతున్న రాజకీయ రగడపై విదేశాంగ శాఖ కీలక వివరణ ఇచ్చింది. పాస్పోర్ట్ అనేది కేవలం భారత పౌరులు విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం జారీ చేసే ఒక ప్రయాణ పత్రం మాత్రమేనని, దానిని పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రంగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో ప్రస్తుతం కేవలం 8 శాతం కంటే తక్కువ మంది భారతీయుల వద్ద మాత్రమే పాస్పోర్టులు ఉన్నాయని జైస్వాల్ గుర్తు చేశారు. పాస్పోర్ట్ ద్వారా పౌరసత్వాన్ని నిరాకరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో ఇలా స్పందించారు.
ఇదే సమయంలో దక్షిణ చైనా సముద్రంలో ఆ దేశ విస్తరణవాదంపైనా భారత్ స్పందించింది. సముద్ర మార్గాల్లో స్వేచ్ఛాయుత రాకపోకలు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, అంతర్జాతీయ చట్టాల అమలుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపింది. 2016లో హేగ్ అంతర్జాతీయ ట్రైబ్యునల్ ఇచ్చిన తీర్పు సముద్ర వివాదాల పరిష్కారంలో కీలక మైలురాయిగా ఉందని భారత్ ఉద్ఘాటించింది. అమెరికా, బ్రిటన్ సహా 14 దేశాలు జులై 12న చైనా వైఖరిని తప్పుబడుతూ ఇచ్చిన ఉమ్మడి ప్రకటనను భారత్ ప్రస్తావిస్తూ- సముద్ర సరిహద్దు వివాదాల్ని ఐక్యరాజ్యసమితి చట్టాల (UNCLOS) నిబంధనల ప్రకారం శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది.