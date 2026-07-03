ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఆపితేనే సింధు జలాల ఒప్పందం పునరుద్ధరణ: భారత్
సింధు జలాల ఒప్పందంపై భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఉగ్రవాదానికి పాకిస్థాన్ మద్దతు పూర్తిగా, శాశ్వతంగా వీడే వరకు ఒప్పందం ఉండదని స్పష్టం- అఫ్గానిస్థాన్పై పాక్ వైమానిక దాడుల్ని కూడా ఖండించిన ప్రభుత్వం
Published : July 3, 2026 at 7:37 PM IST
India On Indus Waters Treaty : సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్పై భారత్ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు శాశ్వతంగా మద్దతు నిలిపివేసే వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం (Indus Waters Treaty) నిలిపివేత కొనసాగుతుందని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. అదే సమయంలో అఫ్గానిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్ని కూడా తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆ దాడుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు సహా అమాయక పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఆందోళనకరం అని పేర్కొంది. దిల్లీలో శుక్రవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ విషయాల్ని వెల్లడించారు. సింధు జలాల ఒప్పందంపై భారత వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు.
'పాకిస్థాన్ నిరంతరం సరిహద్దు దాటి ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తోంది. అందుకే సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసింది. పాకిస్థాన్ నమ్మదగిన రీతిలో, శాశ్వతంగా ఉగ్రవాదానికి మద్దతు పూర్తిగా విరమించుకోవాలి. అప్పటి వరకు మా వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు' అని జైస్వాల్ తెలిపారు. ఇటీవల భారత్- జపాన్ ప్రధానుల సమావేశంలో కూడా ఉగ్రవాదంపై ఇరు దేశాలు ఒకే స్వరంతో స్పందించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకైచి సమావేశం అనంతరం విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో పాకిస్థాన్ నుంచి పుట్టుకొస్తున్న సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు.
#WATCH | Delhi: On the Indus Water Treaty (IWT), MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " ... india's position on the indus water treaty is consistent. the iwt stands in abeyance in response to pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. pakistan must credibly and… pic.twitter.com/ah8dDqwFju— ANI (@ANI) July 3, 2026
ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు ప్రపంచ దేశాలు సహకరించాలి
ఆ ప్రకటనలో ఐక్యరాజ్యసమితి నిషేధిత ఉగ్రసంస్థలైన లష్కరే తోయిబా (LeT), జైషే మహ్మద్ (JeM), అల్ ఖైదా, ఐసిస్ (ISIS) వంటి సంస్థలపై ప్రపంచ దేశాలు సమన్వయంతో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించే స్థావరాల్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడం, ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చే వ్యవస్థల్ని ధ్వంసం చేయడం, సరిహద్దుల మీదుగా ఉగ్రవాదుల రాకపోకల్ని పూర్తిగా అడ్డుకోవాలని భారత్- జపాన్ పేర్కొన్నాయి.
అఫ్గానిస్థాన్కు భారత్ సాయం
ఇదే సందర్భంగా అఫ్గానిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ ఇటీవల జరిపిన వైమానిక దాడులపై కూడా భారత్ స్పందించింది. మహిళలు, చిన్నారులతో పాటు పలువురు అమాయక పౌరులు మరణించడం బాధాకరమని జైస్వాల్ తెలిపారు. 'పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడుల్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు మా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం. అఫ్గానిస్థాన్ సమగ్రత, సార్వభౌమాధికారానికి భారత్ ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా ఉంటుంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అఫ్గానిస్థాన్ ప్రజలకు భారత్ అందిస్తున్న మానవతా సహాయం కొనసాగుతుందని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. మందులు, వైద్య సహాయం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ద్వారా అక్కడి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడేలా సహకారం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: On the strikes in Afghanistan, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have strongly condemned the airstrikes that happened from pakistan into afghanistan... we had offered our condolences on the passing of precious lives, and we had also reiterated strong… pic.twitter.com/1XnDw85Hrq— ANI (@ANI) July 3, 2026
ఇటీవల పాకిస్థాన్ సైన్యం అఫ్గానిస్థాన్లోని పక్తియా, పక్తికా, కునార్ ప్రావిన్సులపై సరిహద్దు దాటి వైమానిక దాడులు జరిపింది. ఈ దాడుల్లో భారీ ప్రాణనష్టం సంభవించినట్లు తాలిబాన్ నేతృత్వంలోని అఫ్గాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. తాలిబాన్ ప్రభుత్వ డిప్యూటీ అధికార ప్రతినిధి హమ్దుల్లా ఫిత్రత్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆ దాడుల్లో 36 మంది పౌరులు మరణించారు. ఇందులో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. మరో 163 మంది గాయపడ్డారు. 3 నివాస గృహాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయని ఆయన వెల్లడించారు.
పాకిస్థాన్ అక్కసు
మరోవైపు సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడంతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న పాకిస్థాన్ తమ అక్కసు వెళ్లగక్కుతోంది. పాక్కు కేటాయించిన నీటిని అడ్డుకునేందుకు లేదా నిలిపివేసేందుకు ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తే అది తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుందని పీపీపీ ఛైర్మన్ భిలావల్ భుట్టో ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీటిని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించొద్దని అన్నారు. భారత్ నిర్ణయాన్ని పాకిస్థాన్ ఏకపక్ష చర్య అని, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధం అని వాదిస్తోంది. పరస్పర చర్యల ద్వారానే సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవాలని పాక్ నాయకులు అభ్యర్థిస్తున్నారు. మరోవైపు సింధు జలాల్లో పాకిస్థాన్ వాటా తీసుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆ దేశ మంత్రి ముసాదిక్ మాలిక్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే ఎంఈఏ దీనిపై స్పందించింది.
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