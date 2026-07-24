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లద్ధాఖ్, కశ్మీర్‌లో చైనా అక్రమ ప్రాజెక్టులపై భారత్ సీరియస్- పాక్ సింధు జలాల ఒప్పందంపైనా కీలక ప్రకటన

జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్‌లో చైనా ఆక్రమణలపై భారత్ ఆగ్రహం- సరిహద్దుల్లో శాంతితోనే ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడుతాయని MEA ప్రకటన- సింధు జలాల ఒప్పందం అమలుపైనా కీలక వ్యాఖ్యలు

India Objects China Projects JK
India Objects China Projects JK (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 10:02 PM IST

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India Objects China Projects JK : జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్‌లో చైనా చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులపై భారత్ మరోసారి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రాంతాలు భారత భూభాగంలో ఉన్నాయని, అక్కడ చైనా ఏకపక్షంగా మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల్ని నిర్మించడం భారత సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉల్లంఘించడమేనని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) స్పష్టం చేసింది. విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై స్పందించారు. ఇటీవల మనీలాలో జరిగిన ఆసియాన్ (ASEAN) సదస్సు సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్, చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ మధ్య ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీకి సంబంధించి చైనా విడుదల చేసిన ప్రకటన వివాదాస్పదమైంది. తైవాన్, టిబెట్ అంశాల్లో చైనా సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవిస్తామని జైశంకర్ హామీ ఇచ్చారని ప్రకటనలో పేర్కొంది. దీనిపైనే ఇప్పుడు భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. జైశంకర్ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, చైనా చేసిన వాదనలు అసత్యాలేనని ఖండించారు.

'సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రశ్నలు లేవనెత్తాల్సింది భారత్. ఇంకా భారత్ ఎప్పుడూ చైనా సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉల్లంఘించలేదు. కానీ 1963 నుంచి జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్‌లోని భారత భూభాగాల్ని చైనా అక్రమంగా ఆక్రమించి ఉంది. భారత భూభాగాల్లో ప్రాజెక్టుల్ని నిర్మిస్తోంది.' అని జైస్వాల్ అన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌కు చెందిన భూభాగంలో చైనా చేపడుతున్న ప్రాజెక్టుల్ని కూడా భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భారత్ ప్రధానంగా పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (PoK) గుండా వెళ్తున్న చైనా పాకిస్థాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్‌తో (CPEC) పాటు షక్స్‌గామ్ లోయలో చైనా కార్యకలాపాలపైనా ఎప్పటినుంచో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇక మనీలా సమావేశంలో జైశంకర్, భారత్- చైనా సంబంధాలు సాధారణ స్థితికి రావాలంటే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో శాంతి, ప్రశాంతత తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు.

సింధు జలాల ఒప్పందం- మరోసారి పాకిస్థాన్‌కు తేల్చిచెప్పిన భారత్
ఇక పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాదానికి శాశ్వతంగా, అందరికీ నమ్మకం కలిగేలా స్వస్తి చెప్పే వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం (Indus Waters Treaty) అమల్లోకి రాదని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. సింధు జలాల ఒప్పందంపై భారత్ వైఖరి అదే విధంగా స్పష్టంగా ఉందని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. 'పాకిస్థాన్ సరిహద్దు బయట జరిగే ఉగ్రవాదానికి తిరుగులేని, విశ్వసనీయ ముగింపు పలికే వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం అమల్లోకి రాదు.' అని స్పష్టం చేశారు. ఆసియాన్ సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కశ్మీర్ అంశంతో పాటు IWT విషయాన్ని ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో భారత్ ఈ వివరణ ఇచ్చింది. ఆసియాన్ వేదికను పాకిస్థాన్ రాజకీయ ఆరోపణలకు ఉపయోగించుకుంటోందని జైస్వాల్ విమర్శించారు.

చీనాబ్ వరదలపై పాక్ ఆరోపణలు నిరాధారం
ఇదే సమయంలో చీనాబ్ నదిలో వరదల్ని భారత్ కావాలనే సృష్టించిందన్న పాకిస్థాన్ మీడియా కథనాల్ని కూడా విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. జులై 20 నుంచి 23 మధ్య జమ్మూ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగానే చీనాబ్ నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగిందని జైస్వాల్ వివరించారు. పాకిస్థాన్ అధికారిక వరద అంచనా నివేదికల్లో కూడా ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్లే చీనాబ్ నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగిందని పేర్కొన్నట్లు MEA తెలిపింది. అందువల్ల ఈ వరదల్ని భారత్‌తో ముడిపెట్టడం వాస్తవాలకు విరుద్ధమని తేల్చిచెప్పింది.

భారత్ ముందస్తు వరద హెచ్చరికలు ఇవ్వలేదన్న ఆరోపణల్ని కూడా కేంద్రం కొట్టిపారేసింది. ఆ సమయంలో నదీ ప్రవాహం ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేయాల్సిన స్థాయికి చేరలేదని తెలిపింది. గతేడాది మాదిరిగానే అవసరం ఏర్పడితే మానవతా దృక్పథంతో దౌత్య మార్గాల ద్వారా వరదలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్‌తో పంచుకుంటామని జైస్వాల్ వెల్లడించారు.

రాష్ట్రపతి రొమేనియా పర్యటనపై
జులై 23- 25 తేదీల్లో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రొమేనియా పర్యటనపై కూడా ఇదే మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించింది. భారత్- యూరోపియన్ యూనియన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) అమల్లోకి రావడం భారత్- రొమేనియా వాణిజ్య సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పేర్కొంది. ట్రేడ్, టెక్నాలజీ, టూరిజం అలాగే టాలెంట్.. వీటికి సంబంధించి రెండు దేశాల మధ్య సహకారం మరింత విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.


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