నేపాల్ వరదల్లో 288 మంది భారతీయులు గల్లంతు : విదేశాంగ శాఖ
నేపాల్ వరదల్లో 288 మంది భారతీయులు గల్లంతైనట్లు తెలిపిన విదేశాంగ శాఖ- టిబెట్లోని మరో 200 మంది భారతీయులు భారత్ సాయం కోరినట్లు వెల్లడి
Published : August 27, 2026 at 3:46 PM IST
MEA on Nepal Floods : నేపాల్లో సంభవించిన భయానక వరదల ప్రభావం తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. ఈ విపత్తులో 288 మంది భారతీయులు గల్లంతైనట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) గురువారం వెల్లడించింది. వీరిలో జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులతో పాటు పర్యాటక బృందాలకు చెందిన వారు కూడా ఉన్నారని తెలిపింది. విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. గల్లంతైన భారతీయుల ఆచూకీ కోసం నేపాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్థానిక అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని చెప్పారు.
గల్లంతైన వారిలో 73 మంది భారతీయులు త్రిశూలి-1 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులో పనిచేస్తున్నట్లు రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. వీరి ప్రస్తుత పరిస్థితిపై మరింత సమాచారం తెలుసుకునేందుకు కాఠ్మాండులోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రాజెక్టు అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని చెప్పారు. నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకున్న తమిళనాడుకు చెందిన 21 మంది భారతీయులను సురక్షితంగా రక్షించినట్లు తెలిపారు. వీరిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే టిబెట్లోని 200 మంది భారతీయులు సాయం కోరినట్లు చెప్పారు. వరదల ప్రభావం, రాకపోకలు, కమ్యూనికేషన్ సమస్యల నేపథ్యంలో వారు సహాయం కోసం భారత అధికారులను సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. నేపాల్లో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ కష్టకాలంలో భారత్ నేపాల్కు అండగా నిలుస్తోంది’ అని పేర్కొన్నారు. నేపాల్ ప్రభుత్వం కోరే అవసరాలకు అనుగుణంగా సహాయక చర్యలను మరింత విస్తరిస్తామని తెలిపారు.
Update on Indian nationals rescued in Nepal.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 27, 2026
21 Indian nationals from Tamil Nadu, who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra, have been rescued in Nepal.
Details below ⬇️ pic.twitter.com/zOWUtB30A2