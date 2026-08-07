FCRA బిల్లుపై అమెరికాకు ఎందుకు?- షేక్ హసీనా ఈవెంట్తో సంబంధం లేదు- విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటనలు
FCRA బిల్లుపై అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడి విమర్శల్ని తోసిపుచ్చిన భారత్- అంతర్గత వ్యవహారమని స్పష్టం చేసిన విదేశాంగ శాఖ- షేక్ హసీనా ఈవెంట్తోనూ భారత్కు సంబంధం లేదని క్లారిటీ
Published : August 7, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 9:00 PM IST
India Rejects US Lawmaker FCRA Remarks : విదేశీ నిధుల నియంత్రణ చట్టం (FCRA) సవరణ బిల్లుపై అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని భారత్ తోసిపుచ్చింది. ఇంకా పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) శుక్రవారం తన వైఖరిని వెల్లడించింది. ఇందులో బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా దిల్లీలో నిర్వహించిన ఈవెంట్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మధ్య టెలిఫోన్ సంభాషణ, శ్రీలంక మత్స్యకారుల సమస్య, సౌదీ- పాకిస్థాన్- తుర్కియే రక్షణ ఒప్పందం వంటి కీలక అంశాలున్నాయి.
FCRA బిల్లు భారత అంతర్గత వ్యవహారం
ప్రస్తుతం భారత పార్లమెంట్ పరిశీలనలో ఉన్నటువంటి విదేశీ విరాళాల (నియంత్రణ) సవరణ బిల్లు- 2026 పై అమెరికన్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు, రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన రిలే మూర్ చేసిన విమర్శలపై భారత్ ఘాటుగా స్పందించింది. ఈ చట్టం వల్ల చర్చిలు, దాతృత్వ సంస్థలపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ పెరుగుతుందని మూర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా ఎంఈఏ దీనిని తోసిపుచ్చింది. భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధ్ధీర్ జైస్వాల్ బదులిస్తూ- 'చట్టాలు చేయడం అనేది భారత పార్లమెంట్ పరిధిలోని పూర్తి అంతర్గత విషయం' అని తేల్చిచెప్పారు. అమెరికా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలు విదేశీ నిధుల ప్రవాహాన్ని నియంత్రించే చట్టాల్ని అమలు చేస్తున్నాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. కాబట్టి భారత చట్టాలపై విదేశీ విమర్శలకు ప్రాధాన్యం లేదని తెలిపింది.
VIDEO | Delhi: On several international voices opposing the FCRA (amendment) Bill, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “Regarding the issue you are referring to, we have seen it, and several comments have been made on it. As far as legislative matters are… pic.twitter.com/Gi8kY5HFOV— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
షేక్ హసీనా వ్యాఖ్యల్ని సమర్థించం: MEA
ఇక బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా దిల్లీ నుంచి నిర్వహించిన మొదటి వర్చువల్ మీడియా సమావేశంపై బంగ్లాదేశ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భారత భూభాగాన్ని రాజకీయ వ్యాఖ్యల కోసం ఉపయోగించకుండా చూడాలని ఢాకా ఇప్పటికే కోరింది. ఈ క్రమంలోనే విదేశాంగ శాఖ దీనిపై మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. సదరు కార్యక్రమం ఒక ప్రైవేట్ మీడియా సంస్థ (ఫారిన్ కరస్పాండెంట్స్ క్లబ్) నిర్వహించిందని, ఆ సమావేశంతో గానీ, అందులో హసీనా చేసిన వ్యాఖ్యలతో గానీ భారత ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి సంబంధించి అక్కడ మాట్లాడిన విషయాల్ని భారత్ సమర్థించడం లేదని జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
తుర్కియే- పాకిస్థాన్- సౌదీ రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్ నిఘా
పాకిస్థాన్- సౌదీ అరేబియా- తుర్కియే తాజాగా కుదుర్చుకున్న మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్పై భారత్ అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ 3 దేశాల్లో ఏ ఒక్క దేశంపై సాయుధ దాడి జరిగినా అది మిగిలిన రెండు దేశాలపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణిస్తామని ఒప్పందంలో పేర్కొనగా- ఈ పరిణామాల్ని భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోందని స్పష్టం చేసింది. అవసరమైన సమయంలో మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తామని జైస్వాల్ తెలిపారు. అదే విధంగా సోమాలియా- పాకిస్థాన్ మధ్య కుదిరినట్లు ప్రచారం జరుగుతున్న భద్రతా ఒప్పందంపైనా- భారత్ ఆ పరిస్థితుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తోందని చెప్పారు.
మోదీ- నెతన్యాహు ఫోన్ సంభాషణపై
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు గురువారం రోజు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. దీనిపైనా విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న రక్షణ, సాంకేతికత, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక సహకారం తదితర రంగాల్లో ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారని జైస్వాల్ తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై కూడా మోదీ, నెతన్యాహు అభిప్రాయాల్ని పంచుకున్నారని వెల్లడించారు.
VIDEO | Delhi: On the telephonic conversation between PM Modi and Israeli PM Netanyahu, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “Regarding the telephonic conversation between our Prime Minister and the Prime Minister of Israel, the call was made from the Israeli side… pic.twitter.com/ETA2FVI3Cq— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
శ్రీలంక పర్యటనలో మత్స్యకారుల సమస్యపై చర్చ
భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ ఇటీవలి శ్రీలంక పర్యటన సందర్బంగా మత్య్సకారుల సమస్య ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చినట్లు MEA వెల్లడించింది. సముద్రంలో చేపల వేటపై ఆధారపడే మత్య్సకారుల జీవనోపాధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ సమస్యను పూర్తిగా మానవీయ కోణంలో పరిష్కరించాలని శ్రీలంక ప్రభుత్వాన్ని భారత్ కోరిందని వివరించారు. ఈ పర్యటనలో శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసనాయకే, ప్రధాని హరిణి అమరసూర్య, విదేశాంగ మంత్రి విజయిత హెరాత్లతో సమావేశాలు జరిగాయి. ఇంకా ఇరు దేశాల మధ్య అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, రైల్వే, పశు సంవర్ధక రంగానికి సంబంధించిన రుణ ఒప్పందాల అమలుపై కూడా సమీక్ష జరిగిందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.
VIDEO | Delhi: On Foreign Secretary Vikram Misri’s visit to Colombo, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “As part of the visit, he (Vikram Misri) had interactions at the highest level. He called on the President of Sri Lanka and the Prime Minister of Sri Lanka. He… pic.twitter.com/42FhzDTGPN— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
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