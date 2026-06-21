మా అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునే హక్కు పాకిస్థాన్కు లేదు: భారత్ ఆగ్రహం
భారత్లో ముస్లిం మతపరమైన స్థలాలకు ముప్పు ఉందన్న పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ- ఆ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ
Published : June 21, 2026 at 7:22 AM IST
MEA slams Pakistan President remarks : అంతర్గత విషయాల్లో భారత్పై నోరుపారేసుకోవడం పాకిస్థాన్కు అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇటీవల యూఎన్లో జమ్ముకశ్మీర్, మైనార్టీల భద్రత, సింధు జలాల ఒప్పందం అంశాల్లో భారత్ను టార్గెట్ చేసి ఇండియా ప్రతినిధి నుంచి మొట్టికాయలు తిన్న పాకిస్థాన్ మరోసారి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసింది. అయితే, భారత విదేశాంగ శాఖ అదే స్థాయిలో సమాధానమిచ్చింది. ఇండియా అంతర్గత వ్యవహారాలపై పాక్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేశారు.
భారత్ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన అంశాలపై పాక్ అనవసరంగా జోక్యం చేసుకుంటే సహించేది లేదని తేల్చి రణధీర్ జైస్వాల్ చెప్పారు. పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు చేసిన సత్యదూరమైన భారత్ నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరిస్తోందన్నారు. భారత అంతర్గత వ్యవహారాలపై మాట్లాడానికి ఆయనకు ఎలాంటి హక్కు లేదన్నారు. దేశంలో ముస్లిం మతపరమైన స్థలాలకు, చారిత్రక కట్టడాలకు ముప్పు పొంచి ఉందంటూ జర్దారీ చేసిన ఆరోపణలను తప్పుబట్టారు. ఈ వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదంగా, అనాలోచితంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. అంతేకాదు, భారత్ అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే నైతిక అర్హత దాయాదికి లేదని ఖరాఖండిగా చెప్పారు.
Our response to media queries regarding comments made by the President of Pakistan ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 20, 2026
🔗 https://t.co/L4HsM7PzIl pic.twitter.com/f4AP4E0JgB
పాక్లో మైనార్టీల పరిస్థితి ఏంటి?
పాకిస్థాన్పై మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులపై రణధీర్ జైస్వాల్ ప్రశ్నించారు. సొంత దేశంలో మానవ హక్కులను కాలరాస్తూ, మైనారిటీలను అణచివేస్తున్న పాకిస్తాన్ భారత్కు నీతులు చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని పేర్కొంది. పొరుగుదేశంలో దశాబ్దాలుగా హిందువులు, సిక్కులు, క్రైస్తవులు, ఇతర మైనారిటీ వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారిపై దాడులు చేస్తూ, వేధింపులకు గురిచేస్తున్న విషయం ప్రపంచానికి బాగా తెలుసు అని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, పాక్ అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాన్ని కూడా భారత్ ప్రస్తావించింది. భారత్పై అంతర్జాతీయంగా బురదజల్లడానికి, పాకిస్థాన్ అనుసరిస్తున్న విద్వేషపూరిత విధానాలకు ఈ వ్యాఖ్యలు పరాకాష్ట అని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.
'పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరిస్తోంది. భారత అంతర్గత విషయాలపై వ్యాఖ్యానించడానికి ఆయనకు ఎలాంటి హక్కు లేదు. సొంత దేశంలోనే మానవ హక్కుల విషయంలో పాకిస్థాన్కు ఉన్న రికార్డును బట్టి చూస్తే, ఈ వ్యాఖ్యలు మరీ హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి. దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శలు ఉన్నాయి. వివిధ మతాలకు చెందిన మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారిని వేధింపులకు గురిచేస్తున్న పాకిస్థాన్ చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే' అని రణధీర్ అన్నారు.
ఇంతకీ పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఏం అన్నారంటే
పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ తన అధికారిక సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో వేదికగా భారత్కు వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. యూపీలోని వారణాసిలో సుమారు 1,000 సంవత్సరాల నాటి 'మస్జిద్ గంజ్ షహీదా' కూల్చివేతకు ముప్పు పొంచి ఉందని అందులో పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి చర్యలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆయన భారత్ను కోరారు, లేనిపక్షంలో ఇవి భారత్ విచ్ఛిన్నానికి, దేశంలో అశాంతికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్యలను వెంటనే అడ్డుకోవాలని, మైనారిటీల హక్కులు, ఉమ్మడి సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని రక్షించాలని పిలుపునిచ్చారు.
యూఎన్ వేదికగా అక్కసు
అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్కు వ్యతిరేకంగా దుష్ప్రచారం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న పాకిస్థాన్, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి చర్చల సందర్భంగా జమ్ముకశ్మీర్, భారత్లోని మైనారిటీల పరిస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ ఆరోపణలు చేసింది. పాక్ వ్యాఖ్యలను భారతదేశం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఉగ్రవాదానికి అడ్డాగా మారిన పాకిస్థాన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్కు నీతులు చెప్పడం హాస్యాస్పదమని భారత్ ఎండగట్టింది.
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