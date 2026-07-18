అమెరికా సుంకాల బిల్లు నుంచి షేక్ హసీనా అప్పగింత వరకు- కీలక అంశాలపై విదేశాంగ శాఖ స్పష్టత
చమురు కొనుగోలుపై అమెరికా 100 శాతం సుంకాల బిల్లును నిశితంగా గమనిస్తున్నామన్న విదేశాంగ శాఖ- అమెరికా కొత్త వీసా నిబంధనలు, చాబహార్ పోర్టు, పాక్ అభ్యంతరాలు, షేక్ హసీనా అప్పగింత అంశాలపై వివరణ
Published : July 18, 2026 at 8:09 AM IST
MEA On US Tariffs Bill : పలు కీలక అంతర్జాతీయ అంశాలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) శుక్రవారం స్పష్టత ఇచ్చింది. అమెరికా ప్రతిపాదించిన 100 శాతం సుంకాల బిల్లు నుంచి అమెరికా వీసా నిబంధనల వరకు, భారత్- జపాన్ సంయుక్త ప్రకటనపై పాకిస్థాన్ అభ్యంతరాల నుంచి ఇరాన్లోని చాబహార్ పోర్టు పరిస్థితి వరకు, అలాగే బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా అప్పగింత అభ్యర్థన వరకు వివిధ అంశాలపై విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మీడియా సమావేశంలో స్పందించారు. ప్రతి అంశంపై భారత ప్రభుత్వ వైఖరిని ఆయన వివరించారు.
100 శాతం సుంకాల బిల్లుపై నిశితంగా పరిశీలన
రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనా సహా మరికొన్ని దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించాలని అమెరికాలో ప్రతిపాదించిన బిల్లును భారత్ నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అమెరికా సెనేటర్లు రిచర్డ్ బ్లూమెంతల్, లిండ్సే గ్రాహం రూపొందించిన ఈ బిల్లుకు ఇప్పటికే పలువురు సెనేటర్లు మద్దతు తెలిపినట్లు సమాచారం.
"ప్రతిపాదిత చట్టం గురించి మాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది. అయితే చమురు కొనుగోలు విషయానికొస్తే, మేము ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి చమురును కొనుగోలు చేస్తాం. భారత్ తన ఇంధన అవసరాలు, ఇంధన భద్రత, మార్కెట్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది."
- రణధీర్ జైస్వాల్, విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి
అమెరికా వీసా నిబంధనలపై చర్చలు
విదేశీ విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లు, జర్నలిస్టులకు సంబంధించిన వీసా నిబంధనలను అమెరికా కఠినతరం చేసిన నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం స్పందించింది. వీసా, ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాలు ఆయా దేశాల సార్వభౌమ అధికార పరిధిలోకి వస్తాయని పేర్కొన్న జైస్వాల్, భారతీయ విద్యార్థులు లేదా ఇతర ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే వాటిని అమెరికా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని తెలిపారు. అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం తాజాగా F, J, I వర్గాల వీసాదారులకు కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు కోర్సు పూర్తైన తర్వాత అమెరికాలో ఉండే గడువును 60 రోజుల నుంచి 30 రోజులకు తగ్గించింది. ఈ మార్పులు భారతీయ విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో కేంద్రం పరిస్థితిని గమనిస్తోంది.
పాక్ అభ్యంతరాలకు భారత్ కౌంటర్
ఇటీవల విడుదలైన భారత్- జపాన్ సంయుక్త ప్రకటనలో 'పాకిస్థాన్ నుంచి జరిగే సరిహద్దు ఉగ్రవాదం' ప్రస్తావనపై పాకిస్థాన్ వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరాలను భారత్ తిరస్కరించింది. ఆ సంయుక్త ప్రకటన పూర్తిగా స్వయం వివరణాత్మకమని, ప్రాంతీయ భద్రతపై ఇరు దేశాల ఉమ్మడి అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబిస్తుందని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిని భారత్, జపాన్ ప్రధానులు తీవ్రంగా ఖండించారని, ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంయుక్త ప్రకటనలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారని చెప్పారు. దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని, భారత అంతర్గత వ్యవహారాలపై వ్యాఖ్యానించే హక్కు ఆ దేశానికి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
చాబహార్ పోర్టు టెర్మినల్కు నష్టం!
ఇరాన్లోని చాబహార్ పోర్టుపై అమెరికా దాడులు జరిగినప్పటికీ, భారత్ నిర్వహిస్తున్న షాహిద్ బెహెష్టి టెర్మినల్కు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై వచ్చిన నివేదికలను పరిశీలించినట్లు తెలిపిన జైస్వాల్, టెర్మినల్ సురక్షితంగానే ఉందని స్పష్టం చేశారు. భారత్కు చాబహార్ పోర్టు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకం. పాకిస్థాన్ను దాటకుండా ఆఫ్ఘనిస్థాన్, మధ్య ఆసియా దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ పోర్టు ప్రధాన మార్గంగా ఉపయోగపడుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి భాగస్వామ్య దేశాలతో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరైంది కాదని భారత్ మరోసారి తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది.
షేక్ హసీనా అప్పగింత అభ్యర్థన పరిశీలనలోనే
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను అప్పగించాలంటూ ఢాకా చేసిన అభ్యర్థన ఇంకా పరిశీలనలోనే ఉందని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ అంశంలో చట్టపరమైన అంశాలను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటామని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. 2024లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనల తర్వాత భారత్కు వచ్చిన షేక్ హసీనా ప్రస్తుతం ఇక్కడే నివసిస్తున్నారు. ఆమెపై బంగ్లాదేశ్లో నమోదైన కేసుల నేపథ్యంలో ఢాకా అప్పగింత కోరుతోంది. ఈ అభ్యర్థనపై భారత ప్రభుత్వం చట్టపరమైన ప్రక్రియ ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తుందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
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