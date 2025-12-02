ETV Bharat / bharat

పాక్​ ఆరోపణలపై భారత్​ కౌంటర్​- శ్రీలంకకు గడువు తీరిన పదార్థాలు పంపి దాయాది నవ్వులపాలు

శ్రీలంకకు సహాయం పేరుతో నవ్వులపాలైన పాకిస్థాన్- సహాయార్థం గడువు తీరిన పదార్థాలు పంపిన పాక్‌

MEA on Pakistan Overflight Clearance Claim
MEA on Pakistan Overflight Clearance Claim (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
MEA on Pakistan Overflight Clearance Claim : దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో కష్టాల్లో ఉన్న శ్రీలంకకు పంపే మానవతాసాయం విమానాలపై పాకిస్థాన్​ చేస్తున్న విమర్శలను భారత్​ తిప్పికొట్టింది. సహాయక పదార్థాలతో శ్రీలంకకు వెళ్తున్న విమానానికి భారత్​ అనుమతి ఇవ్వలేదంటూ పాకిస్థాన్ ఆరోపణలను విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైశ్వాల్ ఖండించారు. పాకిస్థాన్​ ప్రకటనలు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయని తెలిపారు. పాకిస్థాన్​ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఆయన, భారత వ్యతిరేక ప్రచారంలో ఇదొకటని అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్​ చేసిన విజ్ఞప్తిని కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే పరిష్కరించమని తెలిపారు. 2025 డిసెంబర్​ 1 మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు విజ్ఞప్తి చేయగా, మానవతా సాయం దృష్ట్యా అదే రోజు సాయంత్రం 5. 30 గంటలకు అనుమతి ఇచ్చామని స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో శ్రీలంకకు మద్దతుగా నిలవడంలో భారత్​ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని మరోసారి తెలిపారు. కాగా, శ్రీలంకకు పంపే విమానాలకు ఎయిర్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వకుండా 60 గంటల పాటు ఆపేసిందని పాకిస్థాన్​ విదేశాంగ శాఖ ఆరోపించింది.

సహాయార్థం గడువు తీరిన పదార్థాలు పంపిన పాక్‌
మరోవైపు దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో కష్టాల్లో ఉన్న శ్రీలంకకు సహాయంగా గడువు తీరిన పదార్థాలు పంపి పాకిస్థాన్‌ నవ్వులపాలయింది. కొలంబోకు పంపించే ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన ఫోటోలను పాక్‌ హైకమిషన్‌ స్వయంగా సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంది. ఆ చిత్రాలను పరిశీలించగా ప్యాకెజీలపై 10 వ తేదీ 2024తో వాటి గడువు ముగిసినట్టు లేబుల్‌ కనిపించింది. వీటికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. గడువు తీరిన పదార్థాలను సహాయార్థం ఇచ్చినందుకు సోషల్‌ మీడియాలో పాక్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ చర్యల ద్వారా శ్రీలంకను పాక్‌ అవమానపరిచిందని నెటిజన్లు మండిపడ్డారు. శ్రీలంక అధికారులు కూడా ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటివరకూ పాకిస్థాన్‌ స్పందించలేదు.

శ్రీలంకలో 465కు చేరిన తుపాను మృతుల సంఖ్య
మరోవైపు శ్రీలంకలో దిత్వా తుపాను మృతుల సంఖ్య 465కు చేరింది. ఈ విపత్తులు, వరదల ధాటికి మరో 366 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రాబోయే రోజుల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని సూచించారు. సుమారు 3లక్షల మంది చిన్నారులపై ఈ తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్లు యునిసెఫ్‌ అంచనా వేసింది. తుపాను కారణంగా వరదలతో శ్రీలంకలో అల్లకల్లోలం కాగా, పలు ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. సహాయ, పునరుద్ధరణ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అనేక దేశాలు శ్రీలంకకు మానవతా సహాయం, సరకులు పంపుతున్నాయి. భారత్‌ సైతం శ్రీలంకకు మానవతా సహాయం కోసం ఆపరేషన్‌ సాగర్‌ బంధు చేపట్టింది. వాయు, సముద్రం మార్గంలో 53 టన్నుల సరకులు పంపింది భారత్‌. అత్యవసర సమయాల్లో భారత్‌ ప్రముఖ పాత్ర పోషించిందని శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిస్సనాయకే కార్యాలయం ప్రకటించింది. క్లిష్ట సమయంలో శ్రీలంక ప్రజలకు భారత్‌ అండగా ఉంటుందని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది.

