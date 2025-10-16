ETV Bharat / bharat

'ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఫోన్ కాల్ సంభాషణ జరగలేదు'- భారత విదేశాంగ క్లారిటీ

ప్రధాని మోదీతో ట్రంప్ ఫోన్ కాల్- అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటలను తోసిపుచ్చిన ఇండియా

MEA on Modi Trump Phone Call
MEA on Modi Trump Phone Call (Modi X account)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 10:12 PM IST

MEA on Modi Trump Phone Call : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య బుధవారం ఎటువంటి ఫోన్ కాల్ సంభాషణ జరగలేదని భారత విదేశాంగ శాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ట్రంప్, మోదీ బుధవారం అసలు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోలేదని వివరణ ఇచ్చింది. అక్టోబర్ 9న ఇద్దరు నాయకులు మాట్లాడుకున్నారని, గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయవంతం కావడంపై ప్రధాని మోదీ ట్రంప్‌ను అభినందించారని విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ స్పష్టం చేశారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపేస్తామని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలో అసలు ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ మధ్య బుధవారం ఫోన్ కాల్ సంభాషణే జరగలేదని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ కుండబద్దలు కొట్టారు.

"ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆఖరిసారి అక్టోబరు 9న ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుకున్నారు. ఆ కాల్​లో గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయవంతం కావడంపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్​ను మోదీ అభినందించారు. అలాగే ఇరుదేశాల వాణిజ్య చర్చల్లో పురోగతిని కూడా సమీక్షించారు. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ మాట్లాడుకోలేదు. ఏషియన్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరయ్యే సందర్శకుల జాబితాను తర్వాత ప్రకటిస్తాం. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుపై ఈ రోజే ప్రకటన విడుదల చేశాం. " అని రణదీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడంపై ట్రంప్‌ కొంతకాలంగా ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం వైట్ హౌస్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో చమురు కొనుగోళ్లను భారత్‌ ఆపేస్తుందన్నారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. ఇంధన విధానంపై ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొన్నప్పటికీ తమకు భారత్‌ ఎప్పుడూ సన్నిహిత భాగస్వామేనని పేర్కొన్నారు. మోదీ తనకు మంచి స్నేహితుడని, తమ మధ్య గొప్ప బంధం ఉందని అన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో మాస్కోను ఒంటరి చేసే ప్రయత్నాల్లో ఇదో కీలక అడుగు అని స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు భారత్ కౌంటర్
అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై గురువారం భారత్ స్పందించింది. ఇంధన విషయంలో దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడటమే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేసింది. వీటి ఆధారంగానే తమ దిగుమతి విధానాలు ఉంటాయని పేర్కొంది. అమెరికా విషయానికొస్తే చమురు దిగుమతి పెంచడానికి ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని, గత దశాబ్దం కాలంలో చాలా పురోగతి కనిపించిందని వెల్లడించింది. అస్థిర ఇంధన పరిస్థితుల్లో భారత వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా వ్యవహరించడమే తమ ప్రాధాన్యత అని నొక్కి చెప్పింది. భారత దిగుమతి విధానాలు పూర్తిగా ఆ లక్ష్యంపై ఆధాపడి ఉంటాయని కుండబద్దలు కొట్టింది. స్థిరమైన ఇంధన ధరలు, సురక్షిత సరఫరాలే భారత ఇంధన విధానం తాలుక రెండు ముఖ్య లక్ష్యాలని పేర్కొంది.

త్వరలో కాబూల్​ మిషన్ ను పూర్తిస్థాయి ఎంబసీగా అప్ గ్రేడ్​
వాణిజ్యం, మానవతా సహాయం కోసం అఫ్గాన్​లో భారత్ నిర్వహిస్తున్న టెక్నికల్ మిషన్​ను పూర్తిస్థాయి దౌత్య కార్యాలయానికి మరికొద్ది రోజుల్లో అప్‌ గ్రేడ్‌ చేయనుందని రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. 2021లో అమెరికా సైన్యం వైదొలగడంతో అఫ్గాన్‌ను తాలిబన్లు వశపరుచుకున్నారు. ఆ సమయంలో అఫ్గాన్‌లో భారత్ తన రాయబార కార్యాలయంతో పాటు కాన్సులేట్‌ లను మూసివేసి, 2022లో అఫ్గాన్‌లో టెక్నికల్ మిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇటీవల అఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి ముత్తాఖీ, భారత విదేశాంగ మంత్రి మధ్య జరిగిన భేటీలో ఈ అంశం చర్చకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో అఫ్గానిస్థాన్‌ రాజధాని కాబూల్‌లోని భారత సాంకేతిక మిషన్‌ ను రాయబార కార్యాలయం హోదాకు అప్‌ గ్రేడ్ చేస్తున్నట్లు ఇరువురు నేతలు ప్రకటించారు. ఇదే విషయంపై రణధీర్ జైస్వాల్ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

