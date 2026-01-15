ETV Bharat / bharat

ఇరాన్‌ అల్లర్లు- భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైన కేంద్రం

స్వదేశానికి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నవారిని తీసుకురానున్న కేంద్రం- ఈ మేరకు వివరాలు వెల్లడించిన విదేశాంగశాఖ అధికారులు

Evacuate Indians From Iran
Evacuate Indians From Iran (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Evacuate Indians From Iran : ఇరాన్ నుంచి భారతీయులను తరలించేందుకు కేంద్రం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. తొలి బృందాన్ని శుక్రవారం భారత్‌కు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రయాణానికి అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని టెహ్రాన్‌లోని భారత్‌ ఎంబసీ అధికారులు, విద్యార్థులను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్‌ నుంచి భారత్‌కు తిరిగొచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిన వారి వివరాలను టెహ్రాన్‌లోని భారత్ ఎంబసీ సేకరిస్తోందని విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సర్వీసుల నిలిపివేత కారణంగా భారతీయులను సంప్రదించేందుకు ఇబ్బందిగా ఉందని పేర్కొంది. అయితే ఇరాన్‌లో దాదాపు 10వేల మంది భారతీయులు ఉన్నట్లు అంచనా.

TAGGED:

IRAN PROTEST
EVACUATE INDIANS FROM IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.