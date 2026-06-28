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కైలాస్‌- మానస్‌ సరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్లే భారతీయులకు కేంద్రం అడ్వైజరీ

ప్రైవేటు టూర్ ఆపరేటర్లపై ఆధారపడి వెళ్లే భక్తులకు కేంద్రం కీలక సూచన- ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన అన్ని పత్రాలు పొందిన తర్వాతే భారత్‌ నుంచి బయల్దేరాలని సూచన

Manasarovar Yatra 2026
Manasarovar Yatra 2026 (X@ChinaSpoX_India)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 3:21 PM IST

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Manasarovar Yatra 2026 : ప్రైవేటు టూర్ ఆపరేటర్లపై ఆధారపడి కైలాస్‌- మానస్‌ సరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్తున్న భారతీయ పౌరులకు విదేశాంగ శాఖ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఈ మొత్తం ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన అన్ని పత్రాలు పొందిన తర్వాతే భారత్‌ నుంచి బయల్దేరాలని సూచించింది. చైనాలోకి ప్రవేశించడానికి అవసరమైన పర్మిట్, వీసాలు లేకుండా ప్రైవేటు టూర్ ఆపరేటర్లను నమ్మి వెళ్లి పలువురు భారతీయ యాత్రికులు నేపాల్‌లో చిక్కుకుపోయారు. సహాయం చేయాలంటూ వారి నుంచి అభ్యర్థనలు వచ్చిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ మేరకు స్పందించింది. యాత్ర ప్రారంభించడానికి ముందు టూర్ ఆపరేటర్ వివరాలను ధ్రువీకరించుకోవాలని చెప్పింది.

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MANASAROVAR YATRA 2026
MANASAROVAR YATRA 2026

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