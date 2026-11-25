సౌరవ్ దాస్ పాస్పోర్ట్ వివాదం, షేక్ హసీనా అప్పగింతపై విదేశాంగ శాఖ వివరణ
MEA Saurav Das Passport Notice : సీజేపీ నేత సౌరవ్ దాస్ పాస్పోర్ట్ వివాదం, షేక్ హసీనా తిరుగు ప్రయాణం తదితర అంశాలపై విదేశాంగ శాఖ కీలక బుధవారం వ్యాఖ్యలు చేసింది.
Published : November 25, 2026 at 10:15 PM IST
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) బుధవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై స్పందించింది. ఇందులో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) కో- కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్ పాస్పోర్ట్ వివాదం, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా ఆ దేశానికి తిరుగు ప్రయాణం, భారత్- చైనా సరిహద్దు చర్చలు, అమెరికా నుంచి భారతీయుల బహిష్కరణ వంటి పలు అంశాలపై విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వివరాలు వెల్లడించారు.
7 రోజుల్లోగా సమాధానం చెప్పాలి
సౌరవ్ దాస్ తన పాస్పోర్టులో పేర్కొన్న పుట్టిన ప్రదేశం (ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్) వివరాలపై వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. సౌరవ్ జన్మ స్థలానికి సంబంధించిన వివరాలపై వివరణ కోరుతూ చెన్నై ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ కార్యాలయం (RPO) నవంబర్ 23న షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేసిందని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి జైస్వాల్ తెలిపారు. చట్ట అమలు సంస్థల నుంచి అందిన నివేదికల ఆధారంగా ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. 7 రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని దాస్ను కోరామని, అప్పటివరకు పాస్పోర్డ్ ఉపయోగించకూడదని కూడా సూచించినట్లు జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్లో భాగంగా సరైన, కచ్చితమైన వివరాలు ఇవ్వడం అనేది దరఖాస్తుదారుడి బాధ్యత అని, అధికారులకు సమాచారం అందిన తర్వాత వివరాల్లో ఏమైనా తేడాలు లేదా వాస్తవాల్ని దాచిపెట్టడం వంటివి ఉంటే షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయడం అనేది సాధారణ విధానమేనని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
#WATCH | Delhi: On a show-cause notice issued to Saurav Das following his foreign travel disruption, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal says, "The passport application process requires the applicant to provide accurate information. If, at any stage, a discrepancy is noted or reported by the authorities, amounting to a suppression of facts, we issue a show-cause notice to the applicant, allowing them to present their side of the matter. Based on reports received from the relevant law enforcement authorities, the Regional Passport Office (RPO) in Chennai issued a show-cause notice to Saurav Das on November 23, 2026, requesting a clarification within seven days regarding his place of birth. He was also advised not to use the passport until he had submitted his response." "When an individual applies for a passport and fills out the application form, it is implicit that they must provide correct information. If we identify any shortcomings or discrepancies, brought to our attention by the authorities, the established procedure is to issue a show-cause notice to the applicant (or the passport holder). This notice asks the individual to explain the discrepancies or inconsistencies that have emerged in relation to the information they originally provided..." (Source: MEA)— ANI (@ANI) November 25, 2026
ఎయిర్పోర్టులో అడ్డగింత
లండన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిన్బర్గ్లలో భారతీయ విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాల్లో సౌరవ్ దాస్ ప్రసంగించాల్సి ఉంది. కాక్రోచ్ ఉద్యమం గురించి మాట్లాడటానికి వెళ్లాలని భావించిన ఆయన, మంగళవారం తెల్లవారుజామున దిల్లీ నుంచి లండన్ వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతుండగా విమానాశ్రయంలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సౌరవ్ దాస్ బుధవారం దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై గురువారం ధర్మాసనం విచారణ జరపనుంది. ఈ క్రమంలోనే విలేకరులు ఈ అంశంపై ప్రశ్నించగా కేంద్రం స్పందించింది.
షేక్ హసీనా అప్పగింత, బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై దాడులపై
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను తమకు అప్పగించాలన్న ఢాకా అభ్యర్థనపైనా విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. 'హసీనా అప్పగింత అభ్యర్థనను మా నిబంధనల ప్రకారం పరిశీలిస్తున్నాం. ఒక పౌరురాలు ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్పై స్వచ్ఛందంగా తమ దేశానికి తిరిగి వెళ్లాలనుకునే అంశం, అప్పగింత అభ్యర్థనకు భిన్నమైన అంశం' అని జైస్వాల్ తెలిపారు. డిసెంబర్ 16న 'బంగ్లాదేశ్ విక్టరీ డే' సందర్భంగా హసీనా తిరిగి వెళ్లాలనుకుంటున్నారన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇక్కడ ప్రభుత్వ విమానాన్ని పంపాలని హసీనా కోరుతుండగా, ఆమె తిరిగి రావాలంటే తప్పనిసరిగా అప్పగింత ప్రక్రియ ద్వారానే రావాలని, కస్టడీలోకి తీసుకుంటామని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్లోని పబ్నా, నరైల్ వంటి ప్రాంతాల్లో హిందువులు, మైనారిటీలపై జరిగినట్లుగా వస్తున్న దాడుల నివేదికలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
#WATCH | Delhi: On incidents of violence against minorities in Bangladesh, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We are understandably concerned about the incidents of violence against minorities in Bangladesh. We urge the government of Bangladesh to thoroughly investigate these incidents and bring the perpetrators to justice..." (Source: MEA)— ANI (@ANI) November 25, 2026
ఎల్ఏసీ వద్ద సైనిక చర్చలు- అమెరికా నుంచి 1700 మంది బహిష్కరణ
వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంబడి సరిహద్దు నిర్వహణ, ఇతర పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారంపై భారత్, చైనా సీనియర్ మిలిటరీ కమాండర్ల స్థాయి సమావేశం ఇటీవల తూర్పు సెక్టార్లో జరిగిందని జైస్వాల్ వెల్లడించారు. సరిహద్దుల్లో శాంతి, సుస్థిరతను కాపాడటమే లక్ష్యంగా సైనిక, దౌత్య మార్గాల ద్వారా రెండు దేశాలు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని తెలిపారు. మరో కీలక అంశంపైనా జైస్వాల్ స్పందించారు. 2026 ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు అమెరికా నుంచి 1700 మంది భారతీయులు బహిష్కరణకు గురయ్యారని తెలిపారు. గతేడాది అంటే 2025లో ఈ సంఖ్య మొత్తం 3567 గా ఉండేది. అక్రమ వలసలను భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని, బహిష్కరణకు గురైన వ్యక్తుల పౌరసత్వాన్ని పూర్తిగా నిర్ధరించుకున్నాకే వారిని వెనక్కి తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు.
VIDEO | Delhi: Asked about reports alleging Chinese satellite reconnaissance ahead of the Pulwama attack, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have also seen several reports on the issue... I would like to tell you that we keep a watch on all such incidents and activities and take whatever steps are necessary from our side from a security perspective." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026
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