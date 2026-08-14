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కొలంబియాకు అండగా భారత్- బంగ్లాదేశ్ డీజిల్ అభ్యర్థన, సింధూ జలాల ఒప్పందంపైనా MEA కీలక ప్రకటన

భూకంప బాధిత కొలంబియాకు 20 మెట్రిక్ టన్నుల వైద్య, సహాయక సామగ్రి పంపిన భారత్- బంగ్లాదేశ్ డీజిల్ అభ్యర్థనపైనా స్పందించిన భారత విదేశాంగ శాఖ- బ్రిక్స్ సదస్సు నేపథ్యంలో పలు దేశాలకు ఆహ్వానాలు

MEA Randhir Jaiswal briefing
విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ((Photo/Youtube@MEAIndia))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 8:37 PM IST

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MEA Randhir Jaiswal Briefing : విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) నిర్వహించిన తాజా మీడియా సమావేశంలో భారత్‌కు సంబంధించిన పలు కీలక అంతర్జాతీయ, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై స్పష్టత ఇచ్చింది. కొలంబియాలో ఇటీవల సంభవించిన భారీ భూకంపం నేపథ్యంలో భారత్ 20 మెట్రిక్ టన్నుల సహాయక సామగ్రిని పంపినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. బంగ్లాదేశ్ అదనపు డీజిల్ కావాలని చేసిన అభ్యర్థనపైనా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీపై (సింధూ జలాల ఒప్పందం) భారత్ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఇంకా ఏయే అంశాలపై మాట్లాడారో పూర్తి వివరాల్ని చూద్దాం.

కొలంబియాకు భారత్ సహాయం
కొద్ది రోజుల కిందట కొలంబియాలో సంభవించిన భూకంపంపై భారత్ తీవ్ర సానుభూతి వ్యక్తం చేసింది. భూకంపంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి ఎంఈఏ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ సంతాపం తెలిపారు. సహాయక చర్యల్లో భాగంగా వైద్య సామగ్రి, మెడికల్ పరికరాలు సహా మొత్తం 20 మెట్రిక్ టన్నుల మేర సహాయక సామగ్రిని ఆ దేశానికి పంపినట్లు వెల్లడించారు. ఇతర ఏ సహాయమైనా అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.

అదనంగా డీజిల్ కావాలన్న బంగ్లాదేశ్- భారత్ ఏం చెప్పింది?
బంగ్లాదేశ్‌లో ఇంధన సంక్షోభం నేపథ్యంలో అదనంగా డీజిల్ కావాలని ఆ దేశం చేసిన విజ్ఞప్తిపై ఎంఈఏ స్పందించింది. భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇప్పటికే డీజిల్ సరఫరా కొనసాగుతోందని తెలిపిన జైస్వాల్, అదనంగా కావాలని చేసిన అభ్యర్థనను భారత్ పరిశీలిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ముందుగా దేశీయ అవసరాలు, రిఫైనింగ్ సామర్థ్యం, దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న డీజిల్ పరిమాణం వంటి అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని తర్వాత నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఎంఈఏ భారత వైఖరిని వెల్లడించింది.

ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీపై అదే మాట
సింధూ జలాల ఒప్పందం విషయంలో భారత్ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మరోసారి ఉద్ఘాటించింది. ఇప్పటికే ఈ ఒప్పందంపై భారత ధోరణి గురించి పలుమార్లు వెల్లడించిందని, దీంట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని పేర్కొంది. పాకిస్థాన్ సరిహద్దు బయట ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించే వరకు దీని ఊసు ఎత్తొద్దని గతంలోనే భారత్ తేల్చిచెప్పింది.

వైట్‌హౌస్ రిపోర్టుపై ఏం చెప్పిందంటే?
అమెరికా వైట్‌హౌస్ విడుదల చేసిన 'ది గ్రేట్ ట్రాన్స్‌షిప్‌మెంట్ స్కామ్' రిపోర్ట్‌పై భారత్ స్పందించింది. సుంకాల ఎగవేతకు సంబంధించిన నివేదికలో చేసిన ఆరోపణలు, అందులో అనుసరించిన విధానాన్ని భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తుందని విదేశాంగ శాఖ బదులిచ్చింది. ఏదైనా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగినట్లు తేలితే భారత చట్టాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటామన్నారు. విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టానికి (FCRA) సంబంధించిన ప్రశ్నపై కూడా విదేశాంగ శాఖ బదులిచ్చింది. భారత్‌కు సంబంధించిన శాసనపరమైన అంశాలు దేశ అంతర్గత వ్యవహారాలని, వాటిపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం భారత పార్లమెంటుకు ఉందని జైస్వాల్ తెలిపారు. ఈ అంశంపై తప్పుదారి పట్టించే రిపోర్ట్స్‌ను పట్టించుకోవద్దని సూచించారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రధానికి భారత్ ద్వైపాక్షిక పర్యటన కోసం ఆహ్వానం పంపినట్లు జైస్వాల్ తెలిపారు. బ్రిక్స్ (BRICS) సమిట్ అవుట్‌రీచ్ సెషన్‌కు హాజరయ్యేందుకు కూడా బంగ్లాదేశ్ ప్రధానిని భారత్ ఆహ్వానించింది.

అఫ్గానిస్థాన్, రష్యా, సింగపూర్, నేపాల్‌తో సంబంధాలపై
ఇక అఫ్గానిస్థాన్‌తో కొన్ని నెలలుగా కీలక సంప్రదింపులు, పర్యటనలు కొనసాగుతున్నాయని ఎంఈఏ తెలిపింది. ఇరు దేశాల మధ్య అభివృద్ధి సహకారం, వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీ తదితర రంగాల్లో భాగస్వామ్యం మరింత బలపడిందని జైస్వాల్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆ దేశంతో భారత్‌కు మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయని, భవిష్యత్తులోనూ అదే కొనసాగించేందుకు కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ చేసిన నార్తర్న్ సీ రూట్ వ్యాఖ్యలపై కూడా జైస్వాల్ స్పందించారు. దీనిపై రష్యాతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. రష్యాతో భారత్‌కు పలు రంగాల్లో సహకారం ఉందని, ఇతర సంబంధిత అంశాల్లో కూడా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. నేపాల్‌తో భారత సంబంధాలపైనా ఎంఈఏ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు చాలా బలమైనవి, చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నవని, ప్రజల మధ్య కూడా మంచి అనుబంధం ఉందని వివరించింది. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే కూర్చొని చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఇక సింగపూర్‌తో మరింత సమన్వయం కోసం రెండు దేశాల నుంచి పలువురు మంత్రుల సమక్షంలో చర్చలు జరగాల్సి ఉందన్నారు. చివరగా జర్మనీలోని ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్‌లో హరియాణాకు చెందిన భారత సంతతి వ్యక్తి కత్తిపోట్లకు గురై మరణించిన ఘటనపై కూడా విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. ఈ ఘటనపై రణధీర్ జైస్వాల్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో విదేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు, కాన్సులేట్లు భారత పౌరుల సంక్షేమం, వారి కుటుంబల యోగక్షేమాల కోసం పనిచేస్తాయని జైస్వాల్ తెలిపారు.

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