DMK నేతృత్వంలోని కూటమి నుంచి వైదొలిగిన MDMK
తొమ్మిదేళ్లుగా డీఎంకే కూటమితో కలిసి నడిచామని ఎండీఎంకే వెల్లడి- భవిష్యత్తు పొత్తులపై త్వరలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న ఎండీఎంకే
Published : June 27, 2026 at 3:05 PM IST
MDMK Quits Secular Progressive : తమిళనాట రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర పరిణామం జరిగింది. డీఎంకే నేతృత్వంలోని లౌకిక ప్రగతిశీల కూటమి (సెక్యూలర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలియెన్స్) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు మరుమలర్చి ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (ఎండీఎంకే) ప్రకటించింది. శనివారం జరిగిన పార్టీ జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఈ మేరకు ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. భవిష్యత్తు పొత్తులపై ఎన్నికల సమయంలో తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని పార్టీ వెల్లడించింది.
తమిళనాడులో మతతత్వ శక్తులు బలపడకుండా అడ్డుకోవడం, ద్రావిడ ఉద్యమ సూత్రాలను కాపాడడం అనే సిద్ధాంతపరమైన నిబద్ధతతో గత తొమ్మిదేళ్లుగా డీఎంకే కూటమితో కలిసి నడిచామని ఎండీఎంకే పేర్కొంది. అయితే ఇటీవల జరిగిన 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో 32 ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన తమ పార్టీ స్వతంత్ర రాజకీయ గుర్తింపును దెబ్బతీసేందుకు కూటమిలోనే ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆరోపించింది. అయినప్పటికీ సిద్ధాంతం కోసం ఓపిక పట్టి కూటమిలోనే కొనసాగామని తీర్మానంలో పేర్కొంది.