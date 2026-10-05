మేనల్లుడికి మరోసారి ఛాన్స్ ఇచ్చిన మాయావతి- క్షమాపణల తర్వాత BSPలో కీలక పదవి
మళ్లీ బీఎస్పీలోకి మాయావతి మేనల్లుడు ఆకాశ్ ఆనంద్- సోషల్ మీడియా వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పడంతో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి- వచ్చీరాగానే జాతీయ సమన్వయకర్త బాధ్యతలు
Published : October 5, 2026 at 7:42 PM IST
Akash Anand Back in BSP : ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీలో (BSP) కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీఎస్పీ అధినేత్రి, యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయావతి తన మేనల్లుడు ఆకాశ్ ఆనంద్ను తిరిగి పార్టీలోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, గతంలో ఆయన నిర్వహించిన పార్టీ నేషనల్ కన్వీనర్ (జాతీయ సమన్వయకర్త) బాధ్యతలను కూడా మళ్లీ అప్పగించడం విశేషం. మాయావతికి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆకాశ్ ఆనంద్ క్షమాపణలు చెప్పి, ఆమె నాయకత్వంలోని తిరిగి పనిచేసేందుకు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని కోరిన 3 రోజులకే బీఎస్పీ నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఈ మేరకు మాయావతి సోమవారం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో సుదీర్ఘ పోస్ట్లో తన మేనల్లుడిని తిరిగి పార్టీలోకి తీసుకున్న విషయాన్ని తెలియజేశారు. చాలా ఆలోచించిన తర్వాత పార్టీ, అలాగే ఉద్యమ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆకాశ్కు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. అయితే ఆకాశ్ ఆనంద్ పార్టీ నుంచి వెళ్లడం, రావడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ పలు మార్లు బహిష్కరణకు గురై, తిరిగి పార్టీలో చేరారు.