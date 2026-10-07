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25 ఏళ్ల ప్రజాసేవ- దేశం నిరంతర ప్రగతి బాటలో సాగాలి: ప్రధాని మోదీ

ప్రభుత్వాధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ వినాయక ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దేశ ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థించారు. విఘ్నహర్త ఆశీస్సులతో దేశం ప్రగతిపథంలో సాగాలని ఆకాంక్షించారు.

Modi 25 Years In Office
ప్రధాని మోదీ (X@narendramodi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2026 at 9:47 AM IST

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Modi 25 Years In Office : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వాధినేతగా 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దిల్లీలోని సరొజినీ నగర్‌లో ఉన్న శ్రీ వినాయక మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తన కుటుంబ సభ్యులందరూ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆ విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రార్థించినట్లు మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. ఆ విఘ్నహర్త ఆశీస్సులతో అందరికీ మేలు జరగాలని, దేశం నిరంతర ప్రగతిపథంలో సాగాలని మోదీ ఆకాంక్షించారు.

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MODI 25 YEARS IN OFFICE
MODI 25 YEARS IN OFFICE

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