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335 ఏళ్ల క్రితం నాటి సంప్రదాయం- అలా చేస్తే వంశాభివృద్ధి జరుగుతుందని నమ్మకం! ఏంటో తెలుసా?

పెళ్లి కొడుకుల తలపాగాలను జగన్నాథుని పాదాల చెంత పెడుతున్న భక్తులు- అలా చేయడం వల్ల తమ వంశానికి మంచి జరుగుతుందని విశ్వాసం

Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
Jagannath Temple Mauri Dan Tradition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 5:27 PM IST

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Jagannath Temple Mauri Dan Tradition : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జగన్నాథుని ఆలయాల్లో రథయాత్ర ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఝార్ఖండ్‌ రాష్ట్రం రాంచీ జిల్లాలోని దుర్వా గ్రామంలో ఉన్న జగన్నాథుని గుడిలో రథయాత్ర వేడుకలు మాత్రం అందుకు కాస్త భిన్నం. 335 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఉన్న జగన్నాథపుర్ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా భక్తుల విశ్వాసానికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక ఘట్టం ఆవిష్కృతమవుతుంది. ఈ సంప్రదాయం దేశంలోని ఇతర ప్రదేశాల్లో ఉన్న జగన్నాథుని ఆలయాల కంటే ఈ గుడిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. ఇక్కడ జగన్నాథుని పూజించడం, రథాన్ని లాగడం వంటి ఆచారాలతో పాటు శతాబ్దాల నాటి 'మౌరీ దానం' (వరుడు ధరించే తలపాగా లేదా కిరీటం వంటి అలంకరణను దేవుడికి సమర్పించడం) సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో 'మౌరీ దానం' అంటే ఏమిటి? దీని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి? తెలుసుకుందాం పదండి.

వందల ఏళ్ల నాటి ఆచారం
ఝార్ఖండ్‌లో పెళ్లి సమయంలో వరుడు ధరించే ప్రత్యేక తలపాగాను 'మౌరీ' అని పిలుస్తారు. వివాహం తర్వాత నూతన వరుడు లేదా అతని కుటుంబ సభ్యులు ఈ 'మౌరీ'ని జగన్నాథుని పాదాల చెంత సమర్పిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం మతపరమైన ఆచారం, విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. 1691లో నిర్మితమైన ఈ గుడిలో పూరీలోలాగే రథయాత్ర వేడుకలు జరుగుతాయి. రథయాత్ర ప్రారంభంనాడే మౌరీ దానం ఆచారం మొదలవుతుంది. ఇది ఘుర్తి రథ్ వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో రాంచీ, ఖుంటీ, గుమ్లా, లోహర్‌దగా, రామ్‌గఢ్, సిమ్దేగా వంటి వివిధ జిల్లాల నుంచి వేలాది మంది నూతన వధూవరులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు.

Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
మౌరీలు (ETV Bharat)

మౌరీ దానం అంటే ఏమిటి?
అయితే ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులు తమ మౌరీని జగన్నాథుడి పాదాల చెంత నేరుగా సమర్పించరు. అందుకోసం ఒక నిర్దిష్ట విధానం ఉంది. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక వంశపారంపర్య పూజారి ఉన్నట్లే మౌరి దానం ఆచారం కోసం కూడా ప్రతి కుటుంబానికి ఒక నిర్దిష్ట మాలకార్ (పూలమాలలు కట్టేవారు) ఉంటారు. రథయాత్ర సమయంలో ఈ మాలకార్లు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉంటారు. తమ పోషక కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన మౌరీలను స్వీకరించి, ఆచారం ప్రకారం జగన్నాథునికి సమర్పిస్తారు. భక్తులు తమ స్థోమతకు తగ్గట్లు మాలకార్లకు దక్షిణ ఇస్తారు. రథయాత్ర జరిగే తొమ్మిది రోజులలో ఆలయ ప్రాంగణంలో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. పూలదండలు తయారుచేసేవారు తమకు కేటాయించిన ప్రదేశాలలో కూర్చుని భక్తుల కోసం ఎదురు చూస్తారు. చాలా కుటుంబాలు తమ పూర్వీకుల కాలం నుంచి ఒకే పూలదండల తయారీదారుల వద్దకు వెళ్తాయి. ఈ అనుబంధం కేవలం మతపరమైన సంబంధం మాత్రమే కాదు సామాజిక విశ్వాసానికి, తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయానికి ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.

Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
జగన్నాథుని రథయాత్ర (ETV Bharat)
Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
మౌరీ అమ్ముతున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

వంశాభివృద్ధి జరుగుతుందని ప్రగాఢ నమ్మకం
కాగా, ఈ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన నమ్మకం వంశాభివృద్ధికి సంబంధించినది. మౌరీ దానం తర్వాత దానిని వెదురు పొదలు ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచుతారు. వెదురు కొమ్మలు వేగంగా పెరిగి విస్తరించినట్లే, జగన్నాథుని అనుగ్రహంతో తమ వంశం కూడా నిరంతరం విస్తరించి, అభివృద్ధి చెందుతుందనేది భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. జగన్నాథునికి మౌరీని సమర్పించడం వల్ల దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుందని, వంశాభివృద్ధి జరుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే యువత కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని అంతే భక్తి శ్రద్ధలతో పాటిస్తున్నారు.

Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
వెదురు పొదకు మొక్కుతున్న మహిళ (ETV Bharat)

ఈ ఆచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసానికే పరిమితం కాదని, ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న ఒక సాంస్కృతిక వారసత్వమని స్థానికులు తెలిపారు. వివాహం తర్వాత జగన్నాథ స్వామికి మౌరీని సమర్పించే వరకు తమ మతపరమైన ఆచారాలు పూర్తైనట్లుగా చాలా కుటుంబాలు భావించవని వెల్లడించారు. అందుకే ప్రతి ఏటా రథయాత్ర సమయంలో మౌరీ దానం చేయడానికి మారుమూల గ్రామాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు రాంచీకి వస్తుంటారని పేర్కొన్నారు.

Jagannath Temple Mauri Dan Tradition
వెదురు పొద (ETV Bharat)

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