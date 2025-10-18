ETV Bharat / bharat

ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యల తర్వాత 'మౌని బాబా'గా మారిన మోదీ: జైరాం రమేశ్‌

ప్రధాని మోదీపై​ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - చైనాతో వాణిజ్యలోటు 54.4 బిలియన్‌ డాలర్లకు పెరిగిందన్న కాంగ్రెస్‌

JaiRam Ramesh
JaiRam Ramesh (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2025 at 1:01 PM IST

Jairam Ramesh On Modi : రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు దిగుమతులు నిలిపివేయనుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్‌ ఎదురుదాడి చేసింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను తానే ఆపానని, రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు దిగుమతులను తగ్గించనుందని ట్రంప్‌ అంటే ప్రధాని మోదీ ఒక్కసారిగా మౌనమునిగా మారారంటూ కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. అంతేకాకుండా ఏప్రిల్‌-సెప్టెంబర్‌ మధ్యకాలంలో చైనాతో వాణిజ్యలోటు 54.4బిలియన్‌ డాలర్లకు పెరిగినట్లు తెలిపారు. గతేడాది ఇదేకాలానికి 49.6 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు జైరాం రమేశ్‌ చెప్పారు.

ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన భారత విదేశాంగ శాఖ
రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను తగ్గించే విషయమై ప్రధాని మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చారన్న ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలను భారత్‌ తోసిపుచ్చింది. ఈ సందర్భంగా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ, దేశంలో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తామని పేర్కొన్నారు. భారత దిగుమతి విధానాలు పూర్తిగా ఆ లక్ష్యంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని తేల్చి చెప్పారు.

"అస్థిర ఇంధన పరిస్థితుల్లో భారత వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా వ్యవహరించడమే మా ప్రాధాన్యత. భారత దిగుమతి విధానాలు పూర్తిగా ఆ లక్ష్యంపై ఆధాపడి ఉంటాయి. స్థిరమైన ఇంధన ధరలు, సురక్షితమైన సరఫరాలను నిర్ధారించడం మా ఇంధన విధానం రెండు లక్ష్యాలు. మా ఇంధన వనరులను విస్తృత-ఆధారం చేయడం మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తగిన విధంగా వైవిధ్యపరచడం ఇందులో ఉన్నాయి. అమెరికాకు సంబంధించినంతవరకు, మేము చాలా సంవత్సరాలుగా మా ఇంధన సేకరణను విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. గత దశాబ్దంలో ఇది క్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. దేశంతో ఇంధన సహకారాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడానికి ప్రస్తుత పరిపాలన ఆసక్తి కనబరిచింది" అని ఆయన అన్నారు.

భారత్​పై ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఉక్రెయిన్​లో శాంతిని నెలకొల్పాలని, రష్యాతో ఇంధన సంబంధాలను తగ్గించుకోవాలని ప్రపంచ దేశాలపై విధిస్తున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఒత్తిడి గురించి ట్రంప్​ ఇదివరకే ప్రస్తావించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం వల్ల మాస్కో జరుగుతున్న సైనిక చర్యకు ఆజ్యం పోస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రెండు సంవత్సరాలుగా రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించే అంశంపై చర్చలు జరిపేందుకు ట్రంప్​ జెలెన్‌స్కీతో వైట్‌హౌస్‌లో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రష్యా నుంచి భారత్‌ ఇక చమురు కొనుగోలు చేయదని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే వాటిని తగ్గించుకుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇంతకుముందు కూడా ట్రంప్ ఇలాంటి ప్రకటనలే చేశారు. ఈ చమురు కొనుగోళ్లు ఆపేయడంపై తనకు మోదీ నుంచి హామీ వచ్చిందంటూ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే, భారత్‌ వాటిని ఖండించింది. ఇరువురి నేతల మధ్య అలాంటి సంభాషణ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాల మేరకే ఇంధన కొనుగోలు ఎంపికల్లో ప్రాధాన్యం ఉంటుందని తేల్చిచెప్పింది.

'ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఫోన్ కాల్ సంభాషణ జరగలేదు'- భారత విదేశాంగ క్లారిటీ

ఇంధనం విషయంలో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత : ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై భారత్​ స్పందన

