బంగాల్ బార్డర్లో మతువాల మద్దతు ఎవరికి? 34 సీట్లలో ఆ వర్గమే కీలకం!
బంగ్లాదేశ్ నుంచి బంగాల్కు వచ్చి స్థిరపడిన మతువాలు- 3 జిల్లాల్లోని 34 సీట్లలో వీరి ప్రాబల్యమే ఎక్కువ- ఎస్ఐఆర్తో ఎంతోమంది మతువాల ఓట్లు గల్లంతు-బీజేపీ, టీఎంసీలలో ఎటువైపు నిలుస్తారనే దానిపై సస్పెన్స్
Published : April 25, 2026 at 6:05 PM IST
Matuas Effect On 34 Assembly Seats : బంగాల్లోని 3 జిల్లాల్లో ఉన్న 34 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎన్నికల ఫలితాన్ని ఒక హిందూ సామాజిక వర్గం డిసైడ్ చేయనుంది. అదే మతువా వర్గం. 1971లో పాకిస్థాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ విడిపోతున్న సమయంలో ఎంతోమంది ఈ వర్గం ప్రజలు దక్షిణ బంగాల్ ప్రాంతానికి వలస వచ్చి స్థిరపడ్డారు. ఈ ప్రాంతంలోని దక్షిణ 24 పరగణాలు, ఉత్తర 24 పరగణాలు, నాదియా జిల్లాల్లో పెద్దసంఖ్యలో మతువాలు ఉన్నారు. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బాగ్దా, గైఘాటా అసెంబ్లీ స్థానాలు మతువా వర్గానికి కంచుకోటల లాంటివి.
ఈ సీట్లలో ఇదే వర్గానికి చెందిన సమీప బంధువులు పరస్పరం తలపడుతుండటంతో ఎన్నికల ఫలితంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈసారి మతువాల ఓట్లు చీలిపోయాయి. దీంతో వారు బీజేపీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లలో ఏ వైపున నిలుస్తారనే దానిపై సస్పెన్స్ ఏర్పడింది. దీనికితోడు ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ వల్ల పెద్దసంఖ్యలో మతువాలు ఓటుకు దూరమవడంతో ఆ వర్గాన్ని ఆందోళన అలుముకుంది.
బాగ్దా, గైఘాటా - మతువాలే కీలకం
బంగాల్లోని మతువా సామాజిక వర్గీయుల్లో ఎక్కువ మంది బంగ్లాదేశ్ నుంచి వలస వచ్చిన వాళ్లే. వీరంతా బంగాల్ బార్డర్లోని దక్షిణ 24 పరగణాలు, ఉత్తర 24 పరగణాలు, నాదియా జిల్లాల్లో స్థిరపడ్డారు. మతువా వర్గీయుల ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని ఠాకూర్ బారి అంటారు. ఇది ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఠాకూర్నగర్లో ఉంది. ఈ గ్రామంలోని మతువా మహాసంఘ్ అనేది ఆ వర్గం ప్రజలను సామాజికంగా సమన్వయం చేస్తుంటుంది. ఇదే జిల్లాలోని బాగ్దా, గైఘాటా అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థి గెలవాలన్నా మతువాలను ప్రసన్నం చేసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే బాగ్దా స్థానంలోని 40 శాతానికిపైగా ఓటర్లు, గైఘాటా స్థానంలోని 43.81 శాతానికిపైగా ఓటర్లు మతువాలే. ఈ రెండు సీట్లలోనూ ఏప్రిల్ 29న (బుధవారం) పోలింగ్ జరగనుంది.
ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్ - బీజేపీపై మతువాల ఆగ్రహం
ఈసారి ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ వల్ల ఓటర్ల జాబితాల నుంచి బాగ్దా స్థానం పరిధిలో దాదాపు 55,000 ఓటర్ల పేర్లను, గైఘాటా స్థానం పరిధిలో దాదాపు 39,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. మొత్తం మీద ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో 12.3 లక్షల మందికిపైగా ఓటర్లు పేర్లను కోల్పోయారు. మతువాల ప్రాబల్యం కలిగిన దక్షిణ 24 పరగణాలు, ఉత్తర 24 పరగణాలు, నాదియా జిల్లాల్లో 2019 నుంచి క్రమంగా బలోపేతం అవుతున్న బీజేపీకి ఈ పరిణామం ప్రతికూలించొచ్చు.
తమ పార్టీకి మద్దతునిస్తే, సీఏఏ ద్వారా మతువాల భారతీయ పౌరసత్వంపై ఏర్పడిన అనిశ్చితి తొలగిపోతుందని బీజేపీ నేతలు గతంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్ వల్ల చాలామంది మతువాల పేర్లు ఓటర్ల జాబితాల నుంచి డిలీట్ అయ్యాయి. దీంతో ఆ వర్గీయుల్లో ఆగ్రహభావం ఏర్పడింది. తుది ఓటర్ల జాబితాల నుంచి తమ పేర్లు మాయమవడం, తమ ఓటుహక్కుపై విచారణను కొనసాగిస్తుండటం, దశాబ్దాలుగా భారత్లోనే ఉంటున్నా స్థానికతను నిరూపించుకోమని అధికారులు అడుగుతుండటం అనే అంశాలు మతువాల్లో కోపాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గైఘాటా అసెంబ్లీ స్థానంలో మతువా వర్గానికి చెందిన 61 మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు టీఎంసీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. బాగ్దాలోనూ దాదాపు 50 మతువా కుటుంబాలు టీఎంసీలో చేరాయి.
బాగ్దాలో వదినా మరదళ్ల ఫైట్
బాగ్దా స్థానంలో టీఎంసీ తరఫున మతువా వర్గానికి చెందిన మధుపర్ణ ఠాకూర్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఈమె సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే. రాజ్యసభ ఎంపీ మమతాబాల ఠాకూర్ కుమార్తెనే ఈ మధుపర్ణ ఠాకూర్. ఇక బీజేపీ తరఫున సైతం మతువా వర్గానికే చెందిన సోమా ఠాకూర్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఈమె కేంద్ర మంత్రి, బొంగావున్ ఎంపీ శాంతను ఠాకూర్ భార్య. ఈ ఇద్దరు వరుసకు వదినా మరదళ్లు అవుతారు. మధుపర్ణకు సోమా ఠాకూర్ వరుసకు వదిన అవుతారు. బీజేపీ అభ్యర్థిగా సోమా ఠాకూర్ను ప్రకటించడాన్ని పార్టీ శ్రేణులు వ్యతిరేకించాయి. ఆమెను బయటి వ్యక్తిగా అభివర్ణించాయి. మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దులాల్ బర్కు టికెట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాయి. అయితే అందుకు పార్టీ నో చెప్పింది. దీంతో దులాల్ బర్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు.
2021, 2024లో అలా జరిగింది!
గతంలోకి వెళితే, బాగ్దా స్థానంలో 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 49 శాతం ఓట్లతో బీజేపీ తరఫున బిస్వజిత్ దాస్ గెలిచారు. అయితే అనంతరం ఆయన టీఎంసీలో చేరిపోయారు. ఇక 2024లో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో టీఎంసీ తరఫున పోటీచేసిన మధుపర్ణ ఠాకూర్ గెలిచారు. అప్పట్లో ఆమెకు 55 శాతానికిపైగా ఓట్లు వచ్చాయి. దీన్నిబట్టి మతువాల మద్దతు ఎంతగా లభించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గైఘాటాలోనూ మతువా నేతల పోరు
గైఘాటా అసెంబ్లీ స్థానంలో బీజేపీ తరఫున సుబ్రతా ఠాకూర్ పోటీచేస్తున్నారు. ఈయన ఆలిండియా మతువా మహాసంఘ్ ఛైర్మన్ శాంతను ఠాకూర్కు అన్నయ్య. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఇక్కడి నుంచి 47 శాతం ఓట్లతో సుబ్రతా ఠాకూర్ గెలిచారు. మతువాలకు భారతీయ పౌరసత్వం కొనసాగుతుందనే బలమైన హామీని బీజేపీ ఇచ్చిన అనంతరమే ఆ పార్టీలో సుబ్రతా ఠాకూర్ చేరారు. ఈసారి ఆయనపై టీఎంసీ తరఫున మతువా వర్గానికి చెందిన నరోత్తం బిశ్వాస్ పోటీ చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పట్టించుకోకుండా, మతువా వర్గం నేతకే అసెంబ్లీ టికెట్ను కేటాయించడంపై బీజేపీ మండల అధ్యక్షురాలు తానిమా సేన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలుచేశారు. అయితే బీజేపీ జిల్లా పెద్దలు రంగంలోకి దిగి తానిమాను శాంతింపజేశారు. ఫలితంగా ఆమె నామినేషన్ను వెనక్కు తీసుకుంది. దీన్నిబట్టి ఈ అసెంబ్లీ స్థానంపై మతువాలకు ఉన్న పట్టును మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
బినాపాని దేవికి ముందు, ఆ తర్వాత
బినాపాని దేవి (బోరో మా) మతువా సామాజిక వర్గానికి ఆధ్యాత్మిక గురువుగా, బంగాల్ రాజకీయాలను శాసించే కీలక శక్తిగా వ్యవహరించారు. చాలా దశాబ్దాల పాటు నాదియా, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాల్లో ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేశారు. 2010లో మమతా బెనర్జీని బినాపాని దేవి కలిసిన తర్వాత, మతువా వర్గం మద్దతు టీఎంసీకి లభించింది. బినాపాని దేవి పెద్ద కుమారుడు కపిల్ కృష్ణ ఠాకూర్ టీఎంసీ తరఫున ఎంపీ అయ్యారు. ఆయన మరణం తర్వాత, బినాపాని దేవి కోడలు మమతా బాలా ఠాకూర్ ఎంపీగా గెలిచారు. 2019లో బినాపాని దేవి చనిపోయాక మతువా సామాజిక వర్గం రాజకీయంగా రెండుగా చీలిపోయింది. ఒక వర్గం మమతా బాలా ఠాకూర్ సారథ్యంలో టీఎంసీకి, మరో వర్గం శాంతను ఠాకూర్ సారథ్యంలో బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బాగ్దా, గైఘాటా అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎన్నికల ఫలితం ఎలా వస్తుందో ఎవ్వరూ అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఈసారి ఎన్నికల ఫలితంపై ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రభావం కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
