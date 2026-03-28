ETV Bharat / bharat

భారత్‌లో 80 శాతం తగ్గిన ప్రసూతి మరణాల నిష్పత్తి- 1990-2023 మధ్యకాలంలో కీలక మార్పు: రిపోర్ట్​

2023లో భారత్‌లో 24,700 ప్రసూతి మరణాలు: నివేదిక

IHME
IHME (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Maternal Mortality Ratio In India : భారత్‌లో ప్రసూతి మరణాల నిష్పత్తి 1990 నుంచి 2023 మధ్యకాలంలో దాదాపు 80 శాతం తగ్గిపోయింది. 1990లో ప్రతీ లక్ష ప్రసవాలకుగానూ 508 మాతృ మరణాలు జరగగా, 2023లో ప్రతీ లక్ష ప్రసవాలకుగానూ 116 మాతృ మరణాలే జరిగాయి. ఈమేరకు వివరాలతో 'ది లాన్సెట్ ఆబ్‌స్టెట్రిక్స్ గైనకాలజీ అండ్ వుమెన్ హెల్త్ జర్నల్'లో ఓ అంతర్జాతీయ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. దీని ప్రకారం, 2023లో భారత్‌లో 24,700 ప్రసూతి మరణాలు సంభవించాయి.

దీంతో మాతృ మరణాల నిష్పత్తి ప్రతీ 1 లక్ష ప్రసవాలకుగానూ 116గా నమోదైంది. ఇక అదే ఏడాదిలో పాకిస్థాన్‌లో 10,300, ఇథియోపియాలో 11,900, నైజీరియాలో అత్యధికంగా 32,900 ప్రసూతి మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ అధ్యయనానికి అమెరికా‌లోని వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీ‌కి చెందిన ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ హెల్త్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ (IHME) పరిశోధకులు, పలువురు అంతర్జాతీయ నిపుణులు సారథ్యం వహించారు.

TAGGED:

MATERNAL MORTALITY RATIO
INDIAS MATERNAL MORTALITY RATIO
IHME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.