మహారాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్: 'మోదానీ గ్రూప్' అంటూ విమర్శలు- జేపీసీ విచారణకు జైరాం రమేశ్ డిమాండ్
Jairam Ramesh Demands JPC Inquiry : 1,500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు వ్యయంపై కాంగ్రెస్ నేత అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. అదానీ గ్రూప్ కార్యకలాపాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 10:36 AM IST
మహారాష్ట్రలో చేపట్టనున్న 1,500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం భారీగా తగ్గడంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. గతంలో రూ.5,675 కోట్లుగా ఉన్న ప్రాజెక్టు వ్యయం తాజాగా ఓ అఫిడవిట్లో రూ.56.75 కోట్లుగా పేర్కొనడంపై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ పరిణామం వెనుక భారీ కుంభకోణం ఉండే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు. అదానీ గ్రూప్ వ్యాపార కార్యకలాపాలపై సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ (జేపీసీ)తో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై ఓ వార్తా కథనాన్ని ప్రస్తావిస్తూ జైరాం రమేశ్ శుక్రవారం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
గత దశాబ్ద కాలంలో 'మోదానీ మహాసంస్థ' అసాధారణంగా విస్తరించిందని, ఈ క్రమంలో అనేక వివాదాలు చోటుచేసుకున్నాయని జైరాం విమర్శించారు. వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ ఆస్తుల స్వాధీనానికి సంబంధించిన అంశాలపై సమగ్ర విచారణ అవసరమని పేర్కొన్నారు. 2023 మార్చి నుంచే అదానీ గ్రూప్ ఎదుగుదల, వ్యాపార కార్యకలాపాలపై జేపీసీ విచారణ జరపాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోందని గుర్తుచేశారు. గతంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారి (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు సంబంధించిన అంశాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన ఓ ప్రముఖ దినపత్రికలోనే ఇప్పుడు మరో కీలక విషయం బయటపడిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిణామం సంచలనాత్మకమని పేర్కొన్నారు.
ప్రాజెక్టు వ్యయంపై ప్రశ్నలు
మహారాష్ట్రలోని 1,500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్రాజెక్టు వ్యయం గత ఏడాది రూ.5,675 కోట్లుగా మంజూరైనట్లు జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. అయితే తాజాగా దాఖలైన అఫిడవిట్లో ఈ మొత్తం రూ.56.75 కోట్లుగా పేర్కొన్నారని వెల్లడించారు. ఇది 99 శాతం తగ్గింపునకు సమానమని ఆయన అన్నారు. ఇంత భారీగా ప్రాజెక్టు వ్యయం తగ్గడం నమ్మశక్యంగా లేదని వ్యాఖ్యానించారు. మోదానీ ఎల్లప్పుడూ ఎలాంటి తప్పుల నుంచి అయినా తప్పించుకోగలదని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ పరిణామం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోందని, దీనిపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు జరగాలని కోరారు.
జేపీసీ విచారణకు మరోసారి డిమాండ్
అదానీ గ్రూప్ కార్యకలాపాలపై జేపీసీ విచారణ జరపాలన్న కాంగ్రెస్ డిమాండ్కు ఈ అంశం మరింత బలం చేకూరుస్తోందని జైరాం పేర్కొన్నారు. అదానీ గ్రూప్ విస్తరణ, వివిధ రంగాల్లో దాని వ్యాపార కార్యకలాపాలపై గతంలోనూ కాంగ్రెస్ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలోనే 2023 మార్చి నుంచి జేపీసీ విచారణ కోరుతున్నట్లు జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. మహారాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు వ్యయానికి సంబంధించిన తాజా వివరాలపైనా విచారణ జరపాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.