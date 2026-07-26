కెనడాలో డ్రగ్స్ రాకెట్ గుట్టు రట్టు- 13 మంది పంజాబీ యువకులపై కేసులు
'ప్రాజెక్ట్ బే' ఆపరేషన్లో రూ.వేల కోట్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలు, ఆయుధాల స్వాధీనం- కెనడా- అమెరికా సరిహద్దు వాణిజ్య ట్రక్కుల ద్వారా డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా- మెక్సికన్ కార్టెల్స్తో సంబంధాలపై దర్యాప్తు
Published : July 26, 2026 at 10:39 AM IST
Punjabis In Drug Racket Canada : ఉపాధి కోసం కెనడా వెళ్లిన పంజాబీ యువత దారి తప్పుతుండటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా కెనడాలో భారీ అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ నెట్వర్క్ను ఒంటారియో ప్రొవిన్షియల్ పోలీస్ విభాగానికి చెందిన అధికారులు ఛేదించారు. 'ప్రాజెక్ట్ బే' పేరుతో నిర్వహించిన షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం 21 మంది నిందితులపై కేసులు నమోదయ్యాయి. అందులో ఏకంగా 13 మంది పంజాబీ మూలాలున్న యువకులే ఉండటం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ నెట్వర్క్ కెనడా-అమెరికా మధ్య నడిచే వాణిజ్య ట్రక్కులను ఉపయోగించి భారీ స్థాయిలో రవాణా చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
కెనడా- అమెరికాలా మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా సాగుతున్న డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ను అరికట్టేందుకు ఒంటారియో పోలీసులు 'ప్రాజెక్ట్ బే' పేరుతో ఒక భారీ రహస్య ఆపరేషన్ చేపట్టారు. నెలల తరబడి నిర్వహించిన ఈ స్పై ఆపరేషన్లో సుమారు 139 మిలియన్ కెనడియన్ డాలర్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలు, ఆధునిక ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒంటారియో రాష్ట్ర పోలీసు చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మత్తు పదార్థాలు దొరకడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు తెలిపారు.
కెనడా, యూఎస్ సరిహద్దుల గుండా నిరంతరం సాగే వాణిజ్య రవాణా మార్గాన్ని ఈ ముఠా తమకు దందాకు అడ్డాగా మార్చుకుందని విచారణలో తేలింది. భారీ వాణిజ్య ట్రక్కుల్లో చట్టబద్ధమైన సరుకును రవాణా చేస్తున్నట్లు నమ్మిస్తూ, ఆ సరుకు లోపల డ్రగ్స్ ప్యాకెట్లను దాచి సరిహద్దులు దాటించేవారు. లారీ డ్రైవర్లను, రవాణా ఏజెంట్లకు డబ్బు ఆశ చూపి ఈ డ్రగ్ నెట్వర్క్ను నడుపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
1,700 కిలోల డ్రగ్స్ స్వాధీనం
ఈ ఆపరేషన్లో మొత్తం 1,700 కిలోగ్రాములకుపైగా అక్రమ మాదకద్రవ్యాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిలో 973 కిలోల కొకైన్, 660 కిలోల మెథాంఫేటమిన్, 49 కిలోల నల్లమందు, 230 ఆక్సికోడోన్ మాత్రలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 17 ఆయుధాలు, అందులో ఒక యాంటీ ట్యాంక్ రైఫిల్, భారీ మొత్తంలో మందుగుండు సామగ్రి, ఇత్తడి పిడికిళ్లు, మ్యాగజైన్లు, పోలీస్ లాఠీ, 80 వేల కెనడియన్ డాలర్లు, 10 వేల అమెరికన్ డాలర్లు, నేరానికి వినియోగించిన వాహనం, ఖరీదైన ఆభరణాలు, నోట్ల లెక్కింపు యంత్రాలను కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
13 మంది పంజాబీ సంతతి వ్యక్తులు
ఈ కేసులో అరెస్టయిన 21 మందిలో 13 మంది పంజాబీ సంతతికి చెందినవారే కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- . సిమ్రాన్జిత్ సింగ్, 32 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (12 కేసులు)
- గగన్దీప్ థిండల్, 27 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (10 కేసులు)
- టెర్మిందర్ సింగ్, 19 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (9 కేసులు)
- మెహక్ప్రీత్ సింగ్, 24 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (8 కేసులు)
- కరణ్దీప్ సింగ్, 27 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (6 కేసులు)
- హనిందర్పాల్ గ్రేవాల్, 34 ఏళ్లు, బారీ (4 కేసులు)
- గున్దీప్ తారివాల్, 32 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (4 కేసులు)
- కన్వర్పాల్ కులార్, 32 ఏళ్లు, లాసల్లె (2 కేసులు)
- జతిందర్పాల్ సింగ్, 39 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (2 కేసులు)
- జస్విందర్ సోహి, 55 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (2 కేసులు)
- తేజ్విందర్ సంధు, 29 ఏళ్లు, బ్రాంప్టన్ (2 కేసులు)
- హర్జ్విందర్ సంధు, 33 ఏళ్లు, కిచెనర్ (2 కేసులు)
- అవతార్ సహోటా, 54 ఏళ్లు, షెల్బర్న్ (2 కేసులు)
ఈ డ్రగ్స్ ముఠాపై అంటారియో ప్రావిన్షియల్ పోలీస్ యాక్టింగ్ డిటెక్టివ్ సూపరింటెండెంట్ ఆండీ బ్రాడ్ఫోర్డ్ స్పందించారు. ట్రక్కింగ్ రంగం అనేది సమాజానికి కీలకమైనదని చెప్పారు. అందులో పనిచేసే ఎక్కువ మంది చట్టాన్ని గౌరవించే డ్రైవర్లే అన్నారు. కానీ కొంతమంది నేరగాళ్లు సప్లై చైన్ లోపాలను పసిగట్టి, దానిని డ్రగ్స్ రవాణాకు వేదికగా మార్చుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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