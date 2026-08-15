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భగత్‌సింగ్‌ ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి కాదు : 'ఈటీవీ భారత్'​తో మేనల్లుడు కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌

భగత్‌సింగ్‌ పేరు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడం సరికాదన్న కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ- ఆయన ఆశించిన స్వాతంత్య్రం అంటే కేవలం బ్రిటిష్‌ పాలన నుంచి విముక్తి కాదన్న భగత్‌సింగ్‌ మేనల్లుడు

Bhagat Singh Nephew Interview
ఈటీవీ భారత్​తో భగత్ సింగ్ మేనల్లుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

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Bhagat Singh Nephew Interview : షహీద్‌-ఏ-ఆజమ్‌ భగత్‌సింగ్‌- భారత చరిత్రలో కేవలం ఓ విప్లవకారుడి పేరు కాదు. ఓ ఆలోచన, ఓ సిద్ధాంతం. సమాజంలో సమానత్వం, న్యాయం, గౌరవం ఉండాలని కలలుగన్న గొప్ప దేశభక్తుడు. బ్రిటిష్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన భగత్‌సింగ్‌ స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత దేశం ఎలా ఉండాలన్న దానిపై కూడా లోతుగా ఆలోచించారు. కులం, మతం, ఆర్థిక స్థితి ఆధారంగా మనుషులను విభజించకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మానవత్వంతో చూడాలని ఆకాంక్షించారు.

అయితే స్వాతంత్య్రం వచ్చి దశాబ్దాలు గడిచినా భగత్‌సింగ్‌ పేరు రాజకీయ వేదికలపై, నినాదాల్లో, పోస్టర్లలో, ప్రసంగాల్లో తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంది. మరి ఆయన ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలు నేటి రాజకీయ, సామాజిక వ్యవస్థలో ఎంతవరకు అమలవుతున్నాయన్నది ప్రశ్నగా మారింది. ఆ అంశంపై ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని సహరన్​పుర్​లో ఉంటున్న భగత్‌సింగ్‌ మేనల్లుడు కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ తాజాగా ఈటీవీ భారత్‌తో మాట్లాడారు. భగత్‌సింగ్‌ను ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి పరిమితం చేయడం సరికాదన్నారు. భగత్‌సింగ్‌ దేశం మొత్తానికి చెందిన నాయకుడని చెప్పారు.

'ఏ పార్టీ సొత్తు కాదు'
భగత్‌సింగ్‌ ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి కాదని కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ స్పష్టం చేశారు. ఆయన దేశ ప్రజలందరి హీరో అని పేర్కొన్నారు. భగత్‌సింగ్‌ ఆలోచనలను ఏదైనా పార్టీ, ప్రభుత్వం లేదా అధికార వ్యవస్థకు సంబంధించిన సిద్ధాంతంగా మాత్రమే చూడటం ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆలోచనా విధానాన్ని చిన్నచూపు చూడటమే అవుతుందని అన్నారు. నేటి రాజకీయ పార్టీలు భగత్‌సింగ్‌ను గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పటికీ భగత్​సింగ్ చూపిన మార్గంలో నడిచేందుకు అదే స్థాయిలో చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నాలు కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. భగత్‌సింగ్‌, ఆయన సహచరులు పోరాడిన సమయంలో వారి ముందు వ్యక్తిగత రాజకీయ ప్రయోజనాలు, పదవులు, అధికారాన్ని సంపాదించుకోవాలన్న లక్ష్యాలు లేవన్నారు. దేశం, సమాజ భవిష్యత్తే వారి ఏకైక లక్ష్యమని తెలిపారు.

ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న భగత్ సింగ్ మేనల్లుడు (ETV Bharat)

'నిస్వార్థ పోరాటం'
భగత్‌సింగ్‌ కేవలం బ్రిటిష్‌ పాలనను వ్యతిరేకించిన యువ విప్లవకారుడు మాత్రమే కాదని కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ అన్నారు. చిన్న వయసులోనే దేశం, సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను లోతుగా అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారని చెప్పారు. సామాజిక, ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ఆయనకు స్పష్టమైన ఆలోచనలు ఉండేవని తెలిపారు. భగత్‌సింగ్‌కు స్వాతంత్య్రం అంటే కేవలం బ్రిటిష్‌ పాలకులు దేశం నుంచి వెళ్లిపోవడం మాత్రమే కాదని వివరించారు. సాధారణ ప్రజలకు న్యాయం, గౌరవం లభించే సమాజం ఏర్పడటమే ఆయన కల అని చెప్పారు. మనిషిని కులం, మతం, ఆర్థిక స్థాయి ఆధారంగా కాకుండా మానవత్వంతో గుర్తించే వ్యవస్థ కోసం ఆయన ఆలోచించారని పేర్కొన్నారు.

'స్వార్థ రాజకీయాలే ఎక్కువ'
ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై కూడా కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశం, సమాజం కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేయడం కంటే వ్యక్తిగత, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పోటీ పడుతున్న పరిస్థితులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. భగత్‌సింగ్‌, ఆయన సహచరులు దేశం కోసం తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారని గుర్తుచేశారు. జైలు, చిత్రహింసలు, చివరకు ఉరిశిక్షను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ తమ లక్ష్యం విషయంలో వారు రాజీపడలేదన్నారు. దేశ భవిష్యత్తు కోసం తమ ప్రాణాలను కూడా లెక్కచేయలేదని చెప్పారు.

'చిత్రాలు, నినాదాలు మాత్రమే కాదు'
భగత్‌సింగ్‌ను నిజంగా గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఆయన చిత్రాలకు పూలమాలలు వేయడం, నినాదాలు చేయడం మాత్రమే సరిపోదని కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ అన్నారు. ఆయన జీవితం, ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. భగత్‌సింగ్‌ పేరు రాజకీయ వేదికలపై వినిపించడం కంటే ఆశించిన సమాజ నిర్మాణం కోసం ఎంతవరకు పనిచేస్తున్నామన్నదే ముఖ్యమని చెప్పారు. దేశంలో సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, మానవ గౌరవం పెంపొందేలా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని సూచించారు. భగత్‌సింగ్‌ వారసత్వం అంటే కేవలం ఓ విప్లవకారుడి జ్ఞాపకాలను కొనసాగించడం కాదని ఆయన ఆశయాలను అర్థం చేసుకుని ఆచరణలో పెట్టడమే నిజమైన నివాళి అని కిరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ సింధూ పేర్కొన్నారు.

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