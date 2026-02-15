పెళ్లి కాకముందే ప్రేయసికి క్యాన్సర్- అయినా వివాహం చేసుకున్న ప్రియుడు- 11ఏళ్లుగా భార్యను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ!
కర్ణాటకకు చెందిన యువకుడి మంచి మనసు- ప్రేయసికి క్యాన్సర్ ఉందని తెలిసినా పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు- కుటుంబ సభ్యులు అండగా లేకపోయినా జీవిత పయనంలో ముందుకు!
Published : February 15, 2026 at 8:23 PM IST
Man Married Blood Cancer Woman : ప్రేమ అనేది రెండు అక్షరాల పదమే కావొచ్చు. కానీ అందులో రెండు హృదయాలను పెనవేసే అద్భుతమైన అనుభూతి ఉంది. ఈ రెండక్షరాల మాటలోనే అపారమైన భావోద్వేగం, విశ్వాసం, ఆనందం దాగి ఉంది. ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేశాడు కర్ణాటకకు చెందిన ఓ వ్యక్తి. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయికి బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉందని పెళ్లికి ముందే తెలిసినా ఆ యువకుడు వెనకడుగు వెయ్యలేదు. తన ప్రియురాలి మెడలో తాళి కట్టి కన్నతల్లిలా కాపాడుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ రోగిని పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు ఎవరు? ఆ తర్వాత అతడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పరిచయం కాస్త ప్రేమగా
బెల్గాం జిల్లాలోని బెండవాడకు చెందిన విష్ణు, గోకాక్ ఫాల్స్కు చెందిన లక్ష్మి పీయూసీ వరకు చదివారు. ఇద్దరూ పేద కుటుంబాలకు చెందినవారే. 2009లో రామదుర్గలోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో కలిసి పనిచేశారు. ఆ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పుడు విష్ణుకి లక్ష్మి లవ్ ప్రపోజ్ చేసింది. మొదట్లో లక్ష్మి ప్రేమను విష్ణు అంగీకరించలేదు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు, కులం గురించి ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కొంతకాలం తర్వాత లక్ష్మి ప్రేమను విష్ణు అంగీకరించాడు. ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
బ్లడ్ క్యాన్సర్ నిర్దారణ
అయితే ఉద్యోగం కోసం విష్ణు పుణెకు వెళ్లాడు. అంతలోనే (2012) లక్ష్మికి ప్రాణాంతక బ్లడ్ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయ్యింది. ఆమె ఎంతకాలం జీవిస్తుందో కచ్చితంగా చెప్పలేదని వైద్యులు తేల్చిచెప్పారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న విష్ణు వెంటనే బెల్గాంకు తిరిగి వచ్చేశాడు. అప్పుడు క్యాన్సర్ ఉన్న తనను పెళ్లి చేసుకోవద్దని విష్ణును లక్ష్మి కోరింది. వేరొకరి వివాహం చేసుకోమని విజ్ఞప్తి చేసింది. అయినా తన ప్రియురాలని వదులుకోవడానికి విష్ణు ఇష్టపడలేదు.
లక్ష్మి, విష్ణు పెళ్లికి వారి ఇరువురి కుటుంబాలు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో 2014 అక్టోబర్ 10న వారిద్దరూ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ వేడుకను లక్ష్మి, విష్ణు పనిచేసే కార్యాలయంలోని సహోద్యోగులే చేశారు. అయితే లక్ష్మి తండ్రి, సోదరి ఈ వివాహానికి హాజరయ్యారు. పెళ్లి తర్వాత లక్ష్మి బెల్గాంలోని కేఎల్ఈ ఆస్పత్రి, హుబ్బళ్లిలోని హెచ్సీజీ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందింది. ఈ క్రమంలో ఓ శస్త్రచికిత్స కూడా చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ను జయించింది. అయితే లక్మి ఎంతకాలం జీవిస్తుందో కచ్చితంగా చెప్పలేమని వైద్యులు తెలిపారు. అందుకే పిల్లలను కనొద్దని దంపతులకు సలహా ఇచ్చారు. కాగా, తన చికిత్స సమయంలో విష్ణును మరో పెళ్లి చేసుకోమని లక్ష్మి కోరింది. అందుకు ఆయన నిరాకరించాడు. గత 11 ఏళ్లుగా తన భార్యను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నాడు.
ఇప్పటివరకు, లక్ష్మి చికిత్సకు దాదాపు రూ. 15 లక్షలు ఖర్చయ్యాయి. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి లక్ష్మికి హుబ్బళ్లిలోని హెచ్సీజీ, బెల్గాంలోని కేఎస్ఈ ఆస్పత్రిలో క్యాన్సర్ సంబంధిత టెస్టులు చేయిస్తున్నారు విష్ణు. ఆ రిపోర్టులు ఆధారంగా బెంగళూరులోని ఒక సంస్థ నుంచి మందులను తెప్పిస్తున్నారు. అయితే ఆస్పత్రులకు కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ కోసం వచ్చే రోగులకు వసతితో సహా ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని విష్ణు ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అండగా నిలిచిన మాజీ ఎమ్మెల్యే
ఈ జంటకు చిక్కపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆర్. వి. దేవరాజ్ అండగా నిలిచారు. వీరికి మురికివాడలో ఓ ఇల్లును కొన్నాళ్ల క్రితం ఇప్పించారు. అలాగే ఈ దంపతులను దివంగత నటుడు పునీత్ రాజ్కుమార్ అభినందించారు. అప్పట్లో తాను హోస్ట్గా వ్యవహరించిన 'ఫ్యామిలీ పవర్' షోకి ఆహ్వానించగా, అందులో ఈ ఆదర్శ దంపతులు పాల్గొన్నారు.
దంపతుల సమాజ సేవ
ఓవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలతో ఉన్నప్పటికీ లక్షి, విష్ణు దంపతులు సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. తాము నివసిస్తున్న మురికివాడలోని విద్యార్థులకు ఉచితంగా ట్యూషన్ చెబుతున్నారు. దాతల మద్దతుతో వస్త్రాలు, పుస్తకాలు, చెప్పులను పంపిణీ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఆదివారం పిల్లలను స్థానికంగా ఉండే సందర్శనీయ ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్తున్నారు.