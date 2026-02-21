పేదవారి పెళ్లి చూపుల కోసం 'దేఖా దేఖి భవన్'- ఎక్కడుందో తెలుసా?
పాత బస్సు షెల్టర్ను 'దేఖా దేఖి భవన్'గా మార్చిన వైనం- అందులో పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న పేద కుటుంబాలు
Published : February 21, 2026 at 8:37 PM IST
Dekha Dekhi Bhavan In Bihar : దక్షిణ భారతదేశంలో పెళ్లి చూపులు అంటే అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఇంట్లో జరుగుతాయి. అయితే ఉత్తర భారతదేశంలో అలా కాదు. పెళ్లి చూపులను కొందరు గుడిలో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇంకొందరు పెళ్లి చూపులు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో జరుగుతాయి. అయితే రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో పెళ్లి చూపులంటే కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయమే. అలాంటి వారి కోసమే బిహార్లో జముయీ జిల్లాలో 'దేఖా దేఖి భవన్' ఉంది. ఇంతకీ 'దేఖా దేఖి భవన్' అంటే ఏంటి? దాన్ని ఎవరు నిర్మించారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
బస్సు షెల్టర్కు మరమ్మత్తులు చేసి
జముయీ జిల్లాలో 'దేఖా దేఖి భవన్' ఉంది. ఈ భవనం అంతకుముందు బస్ షెల్టర్. దీన్ని ఆర్జేడీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి జయప్రకాశ్ నారాయణ్ యాదవ్ కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రారంభించారు. సరైన మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఈ బస్ షెల్టర్ శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఈ బస్సు షెల్టర్ సమీపంలో ఉన్న కాళీమందిర్ వ్యవస్థాపకుడు అశోక్ సింగ్ దృష్టిలో పడింది. వెంటనే ఆయన షెల్టర్ను పునరుద్ధరించారు. సీటింగ్, లైటింగ్, ఫ్యాన్లు, టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించారు. భవనానికి రంగులు వేసి 'షాదీ వివాహ్ లియే దేఖా దేఖి భవన్' అని పేరు పెట్టారు.
"కాళీ ఆలయంలో పూజలు చేయడానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వస్తారు. చాలా కుటుంబాలు తమవారి పెళ్లిళ్లు చేయడానికి ఆలయానికి వచ్చేవి. ఆ సమయంలో గుడి రద్దీగా ఉండేది. వర్షాకాలంలో ఇంకా సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారు. ఆలయంలో ఎక్కువ మందికి వసతి కల్పించలేం. అందుకే శిథిలావస్థలో ఉన్న బస్సు షెల్టర్ భవనంగా మార్చాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఈ షెల్టర్ మరమ్మతుల కోసం ఆర్జేడీ నేత, మాజీ మంత్రి జయ ప్రకాశ్ నారాయణ్ యాదవ్ రూ.60,000 ఇచ్చారు. దానితో బస్సు షెల్టర్ వెనుక టాయిలెట్ నిర్మించాం. నేను రూ.60,000 విరాళంగా ఇచ్చాను. దానితో ఐదు టాయిలెట్లు, ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ షెల్టర్కు రంగులు, ఇతర మరమ్మతులు చేశాం. దీనికి దేఖా దేఖీ భవన్ అని పేరు పెట్టాం. పేద కుటుంబాలు ఇక్కడ పెళ్లి చూపులు నిర్వహించుకుంటున్నాయి" అని కాళీమందిర్ వ్యవస్థాపకుడు అశోక్ సింగ్ తెలిపారు.
పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉపయోగం
ఈ 'దేఖా దేఖి భవన్'కు పేద వర్గాలకు బాగా పనికొస్తోంది. ఈటీవీ భారత్ బృందం ఆ భవన్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ లఖిసరాయ్కు చెందిన అబ్బాయి (ఆకాశ్ కుమార్), జముయీకి చెందిన అమ్మాయి (అంజలి కుమారి)కి పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి. ఆకాశ్, అంజలికి పెళ్లి అక్కడే నిశ్చయమైంది. "మేము లఖిసరాయ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇంతకు ముందు మేము ఇలాంటి భవనాన్ని ఎక్కడా చూడలేదు. ప్రతి జిల్లాలో ఇలాంటి భవనాన్ని నిర్మించాలి. ఈ భవనాన్ని చూసి నేను చాలా సంతోషించాను. మతపరమైన ప్రదేశాలకు సమీపంలో ఇలాంటి భవనం నిర్మిస్తే, అది పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది" అని పెళ్లి కొడుకు తండ్రి దేవేంద్ర ఠాకూర్ తెలిపాడు.
బస్ షెల్టర్ నిర్వహణ బాధ్యతను కాళీ మందిర్ కమిటీ తీసుకుంది. ఈ బస్సు షెల్టర్ ఆలయానికి సమీపంలో ఉండడం వల్ల కొన్ని పేద జంటలకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ భవనంలో ప్రయాణికులు, భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ భవనంలో ఫ్యాన్లు, విద్యుత్, తాగునీరు, టాయిలెట్లు వంటి కనీస సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రజా ప్రతినిధి తన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని ఆర్జేడీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి జయప్రకాశ్ నారాయణ్ యాదవ్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో జేడీయూ కూటమిపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆర్జేడీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లాలూ ప్రసాద్ ప్రజలకు చాలా మంచి పనులు చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. రైల్వే వంతెనలు నిర్మించారని అన్నారు. అందుకే బిహార్లో భూమి రేట్లు వంద రెట్లు పెరిగాయని తెలిపారు.
