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అభిజీత్​కు వెల్లువెత్తుతున్న మ్యారేజ్​ ప్రపోజల్స్- పెళ్లి సంబంధాలపై దీప్కే తల్లి ఇంట్రెస్టింగ్​ కామెంట్స్​!

అభిజీత్​ దీప్కే వివాహం గురించి మాట్లాడిన ఆయన తల్లి అనితా దీప్కే- వివాహం విషయంలో అతనికి పూర్తి స్వచ్ఛ ఇస్తానంటున్న అనితా- సంతోషకరమైన జీవితం, మనవలతో గడిపే సమయమే తనకు ముఖ్యమని స్పష్టం

Abhijit Deepke
Abhijit Deepke (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 5:50 PM IST

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Abhijit Deepke Marriage Proposals : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా సోషల్​ మీడియాను షేక్​ చేసిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్​ దీప్కే పెళ్లిపై ఆయన తల్లి అనితా దీప్కే అసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనల అనంతరం అభిజీత్‌కు దేశవ్యాప్తంగా భారీ గుర్తింపు వచ్చిందని, దానివల్ల 'మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి' అంటూ సంబంధాలు వెల్లువలా వస్తున్నాయన్నారు. గత రెండేళ్లుగా పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నప్పటికీ, అభిజీత్ మాత్రం వాటిని సున్నితంగా తిరస్కరిస్తున్నాడని ఆమె తెలిపారు. ముందు చదువు పూర్తి చేసుకుని, ఆర్థికంగా సొంత కాళ్లపై నిలబడిన తర్వాతే వివాహం చేసుకుంటానని దీప్కే తనతో చెప్పాడని ఆమె అన్నారు.

'కాబోయే కోడలి గురించి అనితా కామెంట్స్​'
తల్లిదండ్రులుగా తమ వంతు బాధ్యతతో ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లేదా వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి కుమారుడికి వివాహం చేయాలని తాము ఆశిస్తున్నట్లు అనితా పేర్కొన్నారు. గతంలో విదేశాల్లో ఉన్న సమయంలో పెళ్లి విషయం మాట్లాడితే దీప్కే కేవలం చిరునవ్వుతో సరిపెట్టాడని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. కోడలు ఎలా ఉండాలనే విషయంలో తాము ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, తుది నిర్ణయం పూర్తిగా అభిజీత్​కే వదిలేశామని చెప్పారు. దీప్కే చాలా పెద్దవాడైపోయాడని, జీవితంలో అతను తీసుకునే ఏ నిర్ణయానికైనా కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, అభిజిత్ ప్రస్తుతం దిల్లీలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడని, అతను ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా మరికొద్దిరోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు అనితా పేర్కొన్నారు. అనంతరం అతని భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

"గత రెండేళ్లుగా చాలా సంబంధాలు వస్తున్నప్పటికీ, మేము ఇంకా అమ్మాయిని వెతకడం మొదలుపెట్టలేదు. దీప్కే ప్రశాంత స్వభావం కలవాడు కాబట్టి, అతనికి మంచి అమ్మాయి దొరకాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అయితే, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలనే విషయంలో మేం అతనిపై ఒత్తిడి తీసుకురాము. తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ అతనికి ఉంది. ప్రతీ తల్లిదండ్రులకు ఉన్నట్లే నాకు కూడా కుటుంబంలోకి కోడలిని ఆహ్వానించడం, మనవలు లేదా మనవరాళ్లతో ఆడుకోవడం మాత్రమే ఇప్పుడు నాకున్న ఏకైక కల."
- అనితా, అభిజీత్​ దీప్కే తల్లి

ఆ ఘటనతోనే దీప్కే ఉద్యమం ప్రారంభించారు!
ఇదిలా ఉండగా, నీట్​ పరీక్ష కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని, ఆ సమయంలో నాగ్​పుర్​కు చెందిన ఓ బాధిత కుటుంబం తమ ఆవేదనను అభిజీత్​తో పంచుకున్నారని అనితా దీప్కే గుర్తు చేసుకున్నారు. పేపర్​ లీక్​ సమస్యపై పోరాడాలని బాధిత తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగభరితమయ్యారని చెప్పారు. ఆ ఘటన జరిగిన తర్వాతే విద్యార్థుల కోసం ఏదైనా చేయాలనే లక్ష్యంతో అభిజీత్​ తన పోరాటాన్ని ప్రారంభించాడని ఆమె తెలిపారు. విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేలా చూడటానికి ఎవరో ఒకరు ముందుకు రావాలని ఆయన బలంగా నమ్మి, ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలపాలని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నట్లు అనితా దీప్కే వివరించారు.

దేశవ్యాప్తంగా పేపర్ లీక్​ ఘటనలకు అరికట్టడానికి, విద్యావ్యవస్థలో లోపాలను ఎండగట్టడానికి అభిజీత్ దీప్కే కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ(సీజేపీ)ని ప్రారంభించారు. అయితే, సీజేపీ ఏర్పాటు చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే మిలయన్ల కొద్ది ఫాలోవర్స్​ రావడం గమనార్హం. అంతేకాదు, ఇటీవల దిల్లీలోని జంతర్​మంతర్ వద్ద తలపెట్టిన ఉద్యమంలో యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. పేపర్​ లీక్ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. తీవ్ర నిరసనల అనంతరం ధర్మేంద్ర తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. కాగా, ప్రహ్లాద్​ జోషికి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ​బాధ్యతలు అప్పగించారు.

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