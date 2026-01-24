ETV Bharat / bharat

ఒకే వేదికపై ఒక్కటైన హిందు, ముస్లింల జంటలు- మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన కార్యక్రమం

ఒకేసారి 13 హిందూ, 2 ముస్లిం జంటలకు అంగరంగ వైభవంగా వివాహం- పేద తల్లిదండ్రులకు వరంగా మారిన సర్వ సమాజ్​

Hindu And Muslim Wedding
Hindu And Muslim Wedding (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 24, 2026

Hindu And Muslim Wedding : హిందూ- ముస్లింల సోదరభావానికి ఉదాహరణగా మరో అరుదైన సంఘటన వెలుగుచూసింది. ఒకే వేదికపై జరిగిన హిందూ, ముస్లిం జంటల వివాహ వేడుకలు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచాయి. హరియాణాలోని సర్వ సమాజ్​ కన్యా వివాహ సమితి ఆధ్యర్యంలో నిర్వహించిన ఆ అరుదైన కార్యక్రమం సామరస్యానికి అద్దం పట్టింది. ఆ మహోత్సవం పది కాలాలు గుర్తుండిపోయేలా అంగరంగ వైభవంగా, కనులపండువలా జరిగింది. మరి ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, నుహ్​ జిల్లా పింగవాన్​ పట్టణంలోని 'సర్వ సమాజ్ కన్యా వివాహ సమితి' పింగవాన్ బాగ్ వాలే మందిర్ కాంప్లెక్స్‌లో ఐదో సామూహిక వివాహ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఒకవైపు పెవిలియన్ కింద హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వేద మంత్రాల సాక్షిగా వివాహాలు జరుగుతండగా, మరోవైపు ముస్లింల ఆచారాల ప్రకారం నిఖా నిర్వహించారు. ఈ దృశ్యం, మేవాట్ ప్రాంతంలోని గంగా-జమున సంస్కృతికి కూడా ప్రాణం పోసింది.

వివాహంలో సామాజిక సామరస్యం
సామూహిక వివాహ కార్యక్రమంలో మొత్తం 15 జంటలు వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిలో 13 హిందూ, 2 ముస్లిం జంటలు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, అన్ని వివాహాలు పూర్తిగా ఉచితం. అన్ని మతాల ప్రజలు నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. కన్యాదానాన్ని (బహుమతులు) విరాళంగా ఇచ్చారు. అక్కడి వాతావరణం మొత్తం పరస్పర ప్రేమ, సోదరభావం, ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. సర్వ సమాజ్ కన్యా వివాహ సమితి చేసిన ప్రయత్నం ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా తమ కుమార్తెలకు వివాహం చేయలేకపోతున్న పేద తల్లిదండ్రులకు ఒక వరంలా నిలుస్తోంది.

పదిహేను హిందూ జంటలు వివాహం చేసుకోగా, ఇద్దరు ముస్లిం జంటలు వివాహం చేసుకున్నారు. కమిటీ ప్రతి జంటకు 101 పాత్రలు, గ్యాస్ సిలిండర్, ఒక మంచం, కూలర్, ఫ్యాన్, ఇతర గృహోపకరణాలను కట్నంగా అందజేసింది. వివాహ వేడుకను ఆహారం కోసం కూడా అందంగా ఏర్పాటు చేశారు. బాగ్‌లోని ఆలయ ప్రాంగణాన్ని కమిటీ ఘనంగా అలంకరించింది. మొత్తం సముదాయాన్ని పండుగ వేదికగా మార్చింది.

హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతకు ఉదాహరణ
సర్వ సమాజ్ కన్యా వివాహ సమితి అధిపతి పింగవాన్‌లోని శేఖర్ మాట్లాడుతూ, ఇటువంటి కార్యక్రమం మన గంగా- జమున సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తాయన్నారు. మేవాట్‌లో ఎల్లప్పుడూ హిందూ-ముస్లిం సోదరభావం ఉందని, ఈ భావాన్ని పెంపొందించడం, ఒకరినొకరు గౌరవించుకునేలా చేయడం వారి ప్రయత్నమని చెప్పారు. అందుకే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్టు, ఇది హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతకు ఉదాహరణగా నిలిచిందని కొనియాడారు. ఇది చాలా మంచి పని మాత్రమే కాదు, మానవత్వాన్ని స్థాపించే దిశగా అడుగు కూడా అని అన్నారు. వరకట్నం విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఈ ప్రాంతంలో, ఇటువంటి కార్యక్రమం మానవత్వానికి ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పారు. ఇది ప్రజలకు హిందూ-ముస్లిం అంటే సోదరభావం అనే సానుకూల సందేశాన్ని పంపుతుందని అన్నారు.

ఉత్సాహంగా వివాహ వేడుక
మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు సామూహిక వివాహ సమావేశంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మేవాట్ ప్రాంతంలో పరస్పర సోదరభావం బలంగా, విడదీయరానిదిగా ఈ కార్యక్రమం మరోసారి నిరూపించింది. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేంద్ర సింగ్ పింటు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఇబ్రహీం ఇంజనీర్, మనోజ్ సర్పంచ్ పింగవాన్, కమిటీ పోషకుడు సతీష్ అగర్వాల్, అధిపతి శేఖర్ సింగ్లా, కమిటీ సభ్యులు పట్టణంలోని ప్రముఖులందరూ పాల్గొన్నారు. అతిథులందరూ నూతన వధూవరులకు సంతోషకరమైన వివాహ జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారు. కమిటీ సామాజిక ప్రయత్నాలను ప్రశంసించారు.

ఒకే వేదికపై హిందూ, ముస్లింల పెళ్లి
మరోవైపు, మహారాష్ట్రలో అనుకోకుండా కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా హిందూ, ముస్లిం మతాలకు చెందిన రెండు వివాహ వేడుకలు ఒకే వేదికపై జరగడం మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిపోయింది. పుణెలోని వనవాడీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎస్ఆర్పీఎఫ్ లాన్స్​లో వేర్వేరు మతాలకు చెందిన రెండు వివాహ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడున్న బ్యాంకెట్‌ హాల్​లో ముస్లిం జంట రిసెప్షన్‌ జరుగుతుండగా, ఆరుబయట బహిరంగ వేదికపై హిందూ కుటుంబం పెళ్లి కోసం వేదిక రెడీ చేసుకున్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం హిందూ మతానికి చెందిన సంస్కృతి కవాడే, నరేంద్ర గలాండేల వివాహ వేడుక వద్ద సందడి కొనసాగుతోంది. పెళ్లి వేదికను ఆకర్షణీయమైన పూలు, రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. వివాహ వేడుక వద్ద అతిథులందరూ గుమిగూడారు. పురోహితుడు కూడా వచ్చి వివాహ వేడుకలోని ప్రధాన ఆచారాలను జరిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

ఒకే వేదికపై హిందూ- ముస్లిం జంటల వివాహాలు!

SARV SAMAJ KANYA VIVAH SAMITI
BAG WALA TEMPLE PINGAWAN
HINDU MUSLIM MARRIAGE IN HARYANA
HINDU MUSLIM WEDDING IN NUH
HINDU AND MUSLIM WEDDING

