రూ. 100 కోట్లు దాటిన మార్గదర్శి నెలవారీ టర్నోవర్- చిట్ ఫండ్ రంగంలోనే సరికొత్త మైలురాయి
తమిళనాడులోని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. నెలవారీ వ్యాపార టర్నోవర్ రూ.100 కోట్లకు చేరింది.
Published : October 28, 2026 at 9:52 PM IST
Margadarsi Chit Funds 100 Crore Turnover : ఆరు దశాబ్దాలకుపైగా చిట్ ఫండ్ రంగంలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతున్న 'మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్' తమిళనాడు శాఖ అరుదైన ఘనత సాధించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్ల నెలవారీ టర్నోవర్ రూ.100 కోట్ల మైలురాయి అందుకుంది. ఈ ఘనత అందుకోవడంపై తమిళనాడు శాఖల ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా చెన్నైలోని నుంగంబాక్కం ప్రధాన కార్యాలయంలో తమిళనాడు బ్రాంచ్ల సిబ్బంది కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. కాగా, తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్గదర్శికి ప్రస్తుతం 18 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. వచ్చే నెలలో మరో రెండు కొత్త బ్రాంచ్లను ప్రారంభించనున్నారు.
"మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ తమిళనాడులో అన్ని బ్రాంచ్ల్లో కలిపి నెలవారీ టర్నోవర్ రూ.100 కోట్ల మైలురాయికి చేరుకుంది. చిట్ఫండ్ రంగంలో ఇదొక అద్భుతమైన మైలురాయి. 2027 మార్చి నాటికి కేవలం తమిళనాడులోనే రూ.2 వేల కోట్ల టర్నోవర్కు చేరుకుంటాం. అదే సమయంలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ మొత్తం వార్షిక టర్నోవర్ రూ.16000 వేల కోట్ల మార్క్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. గతేడాది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సంస్థ దాదాపు 20 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాది కూడా అదే స్థాయిలో 20% వృద్ధి నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం"
"ఇప్పటికే తమిళనాడులో 18 శాఖలతో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సంఖ్యను 20కి పెంచనున్నాం. ఈ నవంబర్లో గుడువాంచేరి (చెన్నై), తిరువళ్లూరులలో రెండు కొత్త శాఖలను ప్రారంభించనున్నాము. దీంతో తమిళనాడులో మా మార్గదర్శి బ్రాంచ్ల సంఖ్య 20కి చేరుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, త్వరలోనే మార్గదర్శి డిజిటల్ సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. తమిళనాడు ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం" అని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ తమిళనాడు విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీధర్ అన్నారు.
కాగా, 1962లో స్థాపించిన మార్గదర్శి 60ఏళ్లకు పైగా చిట్ఫండ్ రంగంలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో మార్గదర్శి సంస్థ సేవలు అందిస్తోంది.
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