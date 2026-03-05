కర్ణాటకలో 'మార్గదర్శి' కొత్త బ్రాంచ్ ప్రారంభం– దేశంలో ఇది 129వ శాఖ
129వ శాఖ ప్రారంభించిన మార్గదర్శి- 63 ఏళ్ల విశ్వసనీయ సేవలకు ఖాతాదారుల ప్రశంసలు- సింధనూరు ప్రజలకు చిట్ఫండ్ సేవలు మరింత చేరువ
Published : March 5, 2026 at 7:43 PM IST
Margadarsi Chits New Branch Karnataka : రామోజీ గ్రూప్నకు చెందిన విశ్వసనీయ ఆర్థిక సంస్థ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ తన సేవలను మరింత విస్తరిస్తూ కర్ణాటకలో మరో కొత్త శాఖను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రంలోని రాయ్చూర్ జిల్లా సింధనూరు పట్టణంలో నూతన బ్రాంచ్ను ఏర్పాటు చేయగా, ఇది సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా 129వ శాఖగా, కర్ణాటకలో 28వ బ్రాంచ్. స్థానిక ప్రజలకు మరింత చేరువగా ఆర్థిక సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో విస్తరణ చేపట్టినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
లక్షలాది మంది వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని!
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల్లో భాగంగా ఉన్న మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ సంస్థ గత 63 ఏళ్లుగా చిట్ ఫండ్ రంగంలో విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచింది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, పారదర్శకత, సమయానికి చెల్లింపులు వంటి అంశాలతో లక్షలాది మంది వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని ఇప్పటికే సంపాదించింది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ఏళ్లుగా విస్తృతంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.
అయితే సింధనూరులో జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సంస్థకు చెందిన పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. కర్ణాటక ప్రాంతీయ విభాగం హెడ్ పి. లక్ష్మణరావు, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేట్ కార్యాలయం వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి. బలరామ్ కృష్ణ, కర్ణాటక డివిజన్ జనరల్ మేనేజర్ నంజుండయ్య, సింధనూరు బ్రాంచ్ మేనేజర్ జయధర్, బళ్లారి బ్రాంచ్ మేనేజర్ రమేష్ తదితరులు పాల్గొని శాఖను ప్రారంభించారు. స్థానిక ఖాతాదారులు, వ్యాపారవేత్తలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.
మార్గదర్శి అంటే నమ్మకం
ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి సంస్థతో సుదీర్ఘ అనుబంధం కలిగిన వినియోగదారులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. గత 15 సంవత్సరాలుగా సంస్థలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న డీబీ గౌడ మాట్లాడుతూ, మార్గదర్శి అంటే నమ్మకం అని పేర్కొన్నారు. సంస్థ ఎప్పటికప్పుడు కస్టమర్లకు భద్రత, నమ్మకం కల్పించిందని, ఇప్పుడు సింధనూరులోనే శాఖ ప్రారంభం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. స్థానిక ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
కుటుంబ ఆర్థిక ప్రణాళిక సులభంగా!: ఉద్యోగిని
ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని సుజాత కూడా తన అనుభవాన్ని వెల్లడించారు. తాను 15 ఏళ్లుగా మార్గదర్శిలో చిట్లు వేస్తున్నానని, ఈ సంస్థ తనలో పొదుపు అలవాటును పెంపొందించిందని తెలిపారు. పెట్టుబడులపై స్థిరమైన లాభాలు రావడంతో కుటుంబ ఆర్థిక ప్రణాళిక సులభమైందని చెప్పారు. సంస్థ సేవలు ఎల్లప్పుడూ పారదర్శకంగా ఉంటాయని, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటోందని సుజాత వెల్లడించారు.
ఎప్పుడూ చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం జరగలేదు: కస్టమర్
మరో వినియోగదారు ప్రకాశ్ గౌడ మాట్లాడుతూ, తాను 22 సంవత్సరాలుగా మార్గదర్శి కస్టమర్గా ఉన్నానని వివరించారు. గతంలో చెల్లింపుల కోసం రాయ్చూర్ జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు సింధనూరులోనే బ్రాంచ్ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా అవుతున్నాయని చెప్పారు. ఇతర చిట్ ఫండ్ సంస్థల్లో ఎదురైన ఇబ్బందులు మార్గదర్శిలో ఎప్పుడూ ఎదురుకాలేదని, చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం జరగలేదని తెలిపారు. సంస్థ విశ్వసనీయతకు ఇది నిదర్శనమన్నారు.
నేను గర్వంగా భావిస్తున్నా: మరో కస్టమర్
సింధనూరులోని శుభశ్రీ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ యజమాని కె.వేణుబాబు మాట్లాడుతూ, దివంగత రామోజీరావు స్థాపించిన సంస్థలు నమ్మకం, క్రమశిక్షణకు ప్రతీకలని ప్రశంసించారు. ఆ సంస్థల్లో ఉద్యోగులకు జీతాలు, బోనసులు సకాలంలో అందుతాయని, అదే పనితీరు తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందన్నారు. తాను కూడా తన వ్యాపారంలో ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని ప్రాధాన్యంగా చూస్తున్నానని చెప్పారు. మార్గదర్శి వంటి సంస్థలో కస్టమర్గా ఉండటం గర్వంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
మొత్తానికి సింధనూరు బ్రాంచ్ ప్రారంభంతో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సేవలు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యాయి. చిన్న పొదుపుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడుల వరకు సురక్షిత ఆర్థిక మార్గాలను అందిస్తూ ప్రజల్లో ఆర్థిక అవగాహన పెంచడమే సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విశ్వసనీయత, నాణ్యమైన సేవలతో ముందుకు సాగుతున్న మార్గదర్శి, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో తన సేవలను విస్తరించనుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
