విదేశాల నుంచి ఐరన్, టైల్స్, గాజు దిగుమతి- 120ఏళ్ల పురాతన ప్యాలెస్ ఎక్కడుందో తెలుసా?
సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్న ప్యాలెస్ అందం- రాజభవనం లోపల ఒక అందమైన గాజు షాండ్లియర్
Published : December 21, 2025 at 9:59 PM IST
Maravadi Palace In Jabalpur : మధ్యప్రదేశ్లో నిర్మించిన అద్భుతమైన రాజభవనం ప్రజలను ఆకర్షిస్తోంది. దాదాపు 120ఏళ్లకుపైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ రాజభవనం జబల్పుర్లో అత్యంత అందమైన భవనాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. దీనిపై బంగారు పెయింట్తో రాసిన మంత్రాలు ఇప్పటికీ మెరుస్తున్నాయి. ఈ రాజభవన నిర్మాణంలో బెల్జియం, జర్మనీ, ఇటలీ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మెటిరియల్ను ఉపయోగించారు. ఇంతకీ ఈ భవనం ఎవరిది? దీనిని ఎప్పుడు నిర్మించారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1885లో ప్రారంభమైన భవనం నిర్మాణం
సుమారు 225 సంవత్సరాల క్రితం రాజస్థాన్ జైసల్మేర్కు చెందిన ఖుషాల్ చంద్ర మల్పానీ మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్లో స్థిరపడ్డారు. ఆయన ముందుగా హనుమాన్ తలావ్ వద్ద ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత ఖుషాల్ చంద్ర మల్పానీ కుటుంబానికి చెందిన వల్లభ్దాస్ అనే వ్యక్తి 1885లో ఈ రాజభవన నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో ఇలాంటి భవనాలను కేవలం రాజస్థాన్లో మాత్రమే నిర్మించేవారు.
ఇటలీ నుంచి టైల్స్
1885 ప్రారంభమైన ఈ భవన నిర్మాణం 1905లో పూర్తయింది. ఈ భవనం నిర్మించడానికి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ భవనాన్ని ఒక ఆంగ్ల వాస్తుశిల్పి నిర్మించాడు. యజమాని ఇనుమును జర్మనీ నుంచి, ప్యాలెస్లోని గాజును బెల్జియం నుంచి, టైల్స్ను ఇటలీ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నాడు. టైల్స్ ఆ సమయంలో ఇటలీలో మాత్రమే దొరికేవి. ఈ రాజ భవనం పైకప్పు రాజస్థాన్కు చెందిన చేతివృత్తులవారు తయారు చేసిన మక్రానా పాలరాయితో అలంకరించారు.
స్తంభాలు లేని భారీ హాలు
ప్యాలెస్లోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో రహస్య ప్రదేశం ఉంది. దాని పైన మూడు అంతస్తుల భవనం ఉంది. పై అంతస్తులో రెండు బ్యాడ్మింటన్ కోర్టుల సైజు ఉన్న భారీ హాలు కూడా ఉంది. అయితే, ఈ హాల్లో ఒక్క స్తంభం కూడా లేదు. ప్యాలెస్ ప్రధాన ద్వారానికి పాలరాయితో ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఇందులో అద్భుతమైన శిల్ప కళ కూడా ఉంది. అయితే, మార్వాడీ కుటుంబాలు విడిపోయిన కారణంగా, ప్యాలెస్ను భాగాలుగా విభజించుకున్నారు.
దీనిపై నుంచి జబల్పూర్ మొత్తం చూడొచ్చు
ఈ భవనాన్ని వారసత్వ జాబితాలో చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాని యజమాని నవనీత్ మహేశ్వరి తెలిపారు. "ఇది మధ్యప్రదేశ్లోని మహాకౌషల్ ప్రాంతంలో ఎత్తైన, అతిపెద్ద భవనంగా నిలిచింది. నేటికీ దానిపై నుంచి మొత్తం జబల్పుర్ను చూడొచ్చు. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ప్రైవేట్ భవనాలకు వారసత్వ హోదా లభించింది. ఈ వారసత్వ హెదా లభిస్తే వాటిని రక్షించడానికి వీలవుతుంది. దీనిపై మేం ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాం. ఈ విషయంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్యాలెస్లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే, దీనిలో బంగారు రంగుతో రాసిన సంస్కృత మంత్రాలు ఇప్పటికీ మెరుస్తున్నాయి. రాజస్థానీ భవనాల్లో కనిపించే అద్భుతమైన చెక్క శిల్పాలు, పెయింటింగ్లు కూడా ఈ ప్యాలెస్లో ఉన్నాయి. భవనం లోపల ఒక అందమైన గాజు షాండ్లియర్ ఉంది" అని అన్నారు.
సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్న ప్యాలెస్ అందం
ఈ భవనంలో ఇప్పుడు కొన్ని కార్యాలయాలతో పాటు ఒక పాఠశాల ఉంది. అయితే, ఈ భవనాన్ని ప్రస్తుతం నివాసానికి ఉపయోగించడం లేదు. కాగా, ఈ ప్యాలెస్ అందం సందర్శకులను ఆకర్షిస్తోంది. జబల్పుర్ చరిత్ర గురించి తెలిసిన వారు దాని ఫొటొలను తీసుకుంటున్నారు.
