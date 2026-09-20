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పాకిస్థాన్‌లో గ్రాండ్‌గా గణేశ్ ఉత్సవాలు- ఇంట్లో గణపయ్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన నాయక్ ఫ్యామిలీ- ముస్లింలు సైతం నిమజ్జనానికి హాజరు!

కరాచీలో మరాఠీ సంప్రదాయంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు- దేశ విభజనకు ముందు నాటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్న నాయక్ కుటుంబం – ఈ వినాయక చవితి వేడుకల్లో ముస్లింలు సైతం భాగస్వాములే!

Ganesh Chaturthi Celebration In Pakistan
పాకిస్థాన్​లో గణేశ్ ఉత్సవాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 10:40 AM IST

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Ganesh Chaturthi Celebration In Pakistan : వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇంట్లో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం ప్రతి హిందూ సోదరుడికి భావోద్వేగంతో కూడిన విషయం. విదేశాల్లో నివసించే హిందువులు కూడా గణేశ్ నవరాత్రులను ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. అందుకు పాకిస్థాన్‌ మినహాయింపేమీ కాదు. భారతీయ మూలాలు ఉండి కరాచీలో నివసిస్తున్న నాయక్ కుటుంబం స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం నుంచి అక్కడ గ్రాండ్‌గా గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. నాయక్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఇంట్లోనే గణనాథుడి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి, ఎంతో భక్తితో పూజిస్తారు. ఈ వేడుకలను చూసేందుకు స్థానిక ముస్లింలు సైతం భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారు.

తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
నాయక్ కుటుంబం స్వస్థలం మహారాష్ట్రలోని కొంకణ్ ప్రాంతం కాగా, స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం బ్రిటిష్ కాలంలో వీరి కుటుంబ సభ్యులు పాకిస్థాన్‌కు వలస వెళ్లిపోయారు. దేశ విభజన తర్వాత భారత్‌కు రాకుండా కరాచీలోనే స్థిరపడిపోయారు. అయినప్పటికీ వారు తమ మూలాలను మర్చిపోలేదు. దేశ విభజనకు ముందు నుంచి నాయక్ ఫ్యామిలీ తమ నివాసంలో మరాఠా సంప్రదాయంలో గణేశోత్సవం జరుపుకుంటోంది. కృష్ నాయక్ ఈ పండగను మొదట ప్రారంభించగా, ఆ తర్వాత రాజేశ్ కృష్ణ నాయక్, ముకేశ్ నాయక్ ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

Ganesh Chaturthi Celebration In Pakistan
పాకిస్థాన్​లో గణేశ్ ఉత్సవాలు (ETV Bharat)

సొంతంగా విగ్రహాం తయారీ
నాయక్ ఫ్యామిలీ గణేశుడి విగ్రహాన్ని బయట మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేయదు. అందుకు బదులుగా కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి బొజ్జ గణపయ్య ప్రతిమను తయారు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో నాయక్ కుటుంబం ఈ ఏడాది ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని తమ ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ పాల్గొన్నారు. తీర్థ ప్రసాదాలను అందరికి పంచారు. నాయక్ కుటుంబం తమ ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించిన విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం కోసం ఐదో అంతస్తు నుంచి కిందకు తీసుకువస్తున్నప్పుడు స్థానిక ముస్లింలు వారికి సహాయం చేశారు. మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ పద్ధతిలో గణేశోత్సవం ఎలా జరుగుతుందో చూడటానికి చాలా మంది ముస్లింలు ఈ నిమజ్జనానికి హాజరయ్యారు.

Ganesh Chaturthi Celebration In Pakistan
కరాచీలో మరాఠీ సంప్రదాయంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు (ETV Bharat)

దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడడం కోసం!
ఈ ఏడాది తాము సుమారు ఐదు అడుగుల గణపతి బప్పా విగ్రహాన్ని తమ ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించామని నాయక్ కుటుంబ సభ్యుడు వినోద్ దౌలత్రామ్ తెలిపారు. దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటానికి, తదుపరి తరానికి ఈ విలువలను అందించడానికి గణేశ్ నవరాత్రి వేడుకల్లో పిల్లల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. గణనాథుడి విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం వల్ల తమకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుందని అన్నారు.

కరాచీలో నివసిస్తున్న 150 మరాఠీ కుటుంబాలు
పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీలో సుమారు 150 మరాఠీ కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. దీనివల్ల అక్కడ గణేశ్ ఉత్సవాలను ఒక ప్రత్యేకమైన వేడుకగా పరిగణిస్తారు. అక్కడ ఉన్న మరాఠీ కుటుంబాలు గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి భక్తి శ్రద్ధలతో గణనాథుడికి పూజలు చేశారు. అలాగే వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మతపరమైన శకట ప్రదర్శనలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు, కరాచీలోని పురాతన రత్నేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలో కూడా వినాయక చవితి ఉత్సవాలను ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. అక్కడ పుణెలోని ప్రసిద్ధ 'దగ్దుషేత్ గణపతి'ని పోలి ఉండే విగ్రహాన్ని ఈ ఏడాది ప్రతిష్ఠించారు.

Ganesh Chaturthi Celebration In Pakistan
పాకిస్థాన్​లో జరిగిన వినాయకచవితి (ETV Bharat)

వినాయక విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపు సమయంలో మహారాష్ట్రలో లాగానే ఢోల్-తాషా శబ్దాలు, గణపతి బప్పా మోరియా అనే ఉత్సాహభరితమైన నినాదాలు మార్మోగుతాయని కరాచీ నివాసి విశాల్ రాజ్‌పుత్ తెలిపారు. కరాచీలో గణేశ్ ఉత్సవాలు జరుపుకోవడంలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేవని పేర్కొన్నారు. గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీలో భక్తిభావంతో కూడిన వాతావరణం నెలకొంటుందని వివరించారు. మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ పద్ధతిలో గణేశోత్సవం ఎలా జరుగుతుందో చూడటానికి చాలా మంది ముస్లింలు ఈ వేడుకకు హాజరవుతారని చెప్పారు. గణేశ్ నవరాత్రుల సందర్భంగా కరాచీలో స్థానిక ఫేమస్ ఫిదా అలీ స్వీట్ షాప్ భక్తులను ప్రత్యేక కానుకలు అందిస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ దుకాణంలో మోదక్‌లు, ఇతర మిఠాయిల కొనుగోలుపై రాయితీని ఇస్తారని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా గణేశుడు, లక్ష్మీదేవి చిత్రాలు ఉన్న నాణేన్ని బహుమతిగా ఇస్తారని వెల్లడించారు.

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