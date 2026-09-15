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12 ఏళ్లుగా గణేశ్ ఉత్సవాల్లో సినిమా, టీవీ నటుల సంగీత ప్రదర్శన- 'కళావంత్ డోల్ తాషా పాఠక్' గురించి మీకు తెలుసా?

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా గణేశ్ నవరాత్రులు ప్రారంభం- పుణెలో జరుతున్న వేడుకల్లో సందడి చేయనున్న 'కళావంత్ డోల్ తాషా పాఠక్' బృందాలు- ప్రదర్శనలను తిలకించేందుకు భారీగా జనాలు!

Kalavant Dhol Tasha Pathak
కళావంత్ డోల్ తాషా పాఠక్ గురించి ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న కళాకారులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 2:29 PM IST

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Marathi Celebrities Dhol Pathak : సాధారణంగా సినిమా సెలబ్రిటీలు ఏదైనా మూవీ ఆడియో లాంఛ్, బంగారు నగలు, దుస్తుల షాపుల ఓపెనింగ్స్, ఇతర ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడాన్ని మనం చూస్తుంటాం. అయితే మహారాష్ట్రలోని పుణెలో మాత్రం అందుకు భిన్నం. మరాఠీ సినిమా, టెలివిజన్ రంగానికి చెందిన నటులు, కళాకారులు కలిసి 12 ఏళ్ల క్రితం 'కలావంత్ డోల్ తాషా పథక్' అనే బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందం గణేశ్ ఉత్సవాల్లో హుషారుగా డోల్ (ధోలక్), తాషా (ఓ రకమైన డప్పు లాంటి వాద్యం), ఇతర సంగీత పరికరాలతో సందర్శకులను హుషారెత్తిస్తారు. కాగా, 'కలావంత్ డోల్ తాషా పథక్' గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తన 12 సంవత్సరాల సంగీత ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని, ఈ ఏడాది 13వ పడిలోకి అడుగుపెట్టింది. మరాఠీ సినీ రంగానికి చెందిన నటీనటులు, కళాకారులు కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఈ 'డోల్ తాషా' బృందం ఏటా పుణెలో జరిగే వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

పుణెలో 180 బృందాలు
పుణెలో జరిగే గణేశ్ నవరాత్రులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అందుకే ఈ నగరానికి దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు, టూరిస్టులు తరలివస్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతో మండపాల్లో గణపయ్యను దర్శించుకుని ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారు. అయితే పుణెలో గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చే 'డోల్-తాషా' బృందాలు 180కి పైగా ఉన్నాయి. వాటిలో 'కళావంత్ డోల్ తాషా పథక్' బృందం సంగీత ప్రదర్శన స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తుంది. అందుకే ఈ బృందం ప్రదర్శనలకు భారీగా ప్రజలు హాజరవుతారు.

'కళలకు అధిపతి గణేశుడు'
తమ 12 ఏళ్ల ప్రస్థానం గురించి నటుడు, 'కలావంత్ డోల్ తాషా పథక్' బృందం ఫౌండర్ సౌరభ్ గోఖలే ఈటీవీ భారత్‌తో పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. "గణేశుడుని భక్తులు కళలకు అధిపతిగా పూజిస్తారు. ఆయన ఆశీస్సులు, అనుగ్రహం వల్లే మాకు కళాకారులుగా పని లభిస్తుంది. అందుకే గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో విఘ్నేశ్వరుడికి నివాళులర్పించడం, మా కృతజ్ఞతను తెలియజేయడమే 'కలావంత్ డోల్ తాషా పథక్' బృందం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. గతంలో వివిధ గణేశ్ ఉత్సవ నిర్వాహక కమిటీలు తమను ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి ఆహ్వానించేవి. అప్పుడే మాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కళాకారులుగా మాకంటూ ఒక ప్రత్యేక బృందం ఎందుకు ఉండకూడదు? అని ఆలోచించాం. తత్ఫలితంగా 2014లో కలావంత్ డోల్-తాషా పథక్ బృందం ఏర్పాటైంది. ఈ బృందం ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించి ఇప్పటికి 12 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి" అని సౌరభ్ గోఖలే చెప్పారు.

'ప్రదర్శనల కోసం రిహార్సల్స్ చేస్తాం'
"12 ఏళ్ల క్రితం ఈ బృందం కేవలం 10-15 మందితో ప్రారంభమైంది. క్రమంగా దీనికి గొప్ప స్పందన లభించింది. దీంతో నేడు సభ్యుల సంఖ్య 350కి పెరిగింది. కలావంత్ బృందంలో కేవలం నటులు, నటీమణులు మాత్రమే చేరగలరనే ఒక అపోహ ఉంది. అది నిజం కాదు. నటన, నృత్యం, సంగీతం, శిల్పకళ, చిత్రలేఖనం వంటి ఏ రంగానికి చెందిన వారినైనా ఈ బృందంలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాం. మేము ఏడాది పొడవునా ప్రదర్శనలు ఇవ్వం. కేవలం గణేశ్ నవరాత్రుల సమయంలో పది రోజులు మాత్రమే వాయిద్య ప్రదర్శనలు చేస్తాం. ఉత్సవాలకు కొన్ని రోజుల ముందే రిహార్సల్స్ (సాధన) మొదలవుతాయి. కళాకారులందరూ తమ బిజీ షెడ్యూల్స్ నుంచి కొంత సమయం కేటాయించి ఈ రిహార్స్‌ల్స్‌లో తప్పక పాల్గొంటారు" అని సౌరభ్ గోఖలే పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, ఈ బృందంలో భాగమైన నటి శ్రుతి మరాఠే కూడా గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. గతంలో లక్ష్మీ రోడ్డుపై జరిగిన వినాయకుడి నిమజ్జన ఊరేగింపు సమయంలో ఎండ తీవ్రంగా ఉందని చెప్పారు. ఆ తీవ్రమైన ఎండ వేడికి డోల్ పైభాగం వేడెక్కి పగిలిపోయిందని అన్నారు. అలాగే డ్రమ్స్ వాయించే వారు డీహైడ్రేషన్‌కు గుర్యయారని వివరించారు. అయినప్పటికీ అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ తామంతా దృఢ సంకల్పంతో ఆ ఊరేగింపును విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని స్పష్టం చేశారు. 15–20 కిలోల బరువున్న డోల్‌ను ఎండలో వరుసగా 4–5 గంటల పాటు వాయించడం అంత సులువు కాదన్నారు. కానీ విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో తాము ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలిగామని వెల్లడించారు.

"గత 12 ఏళ్లుగా నేను కలావంత్ డోల్ తాషా పథక్' బృందంలో డోల్ వాయిస్తున్నాను. ఆ డోల్ బరువు 15-20 కిలోలు. అయినప్పటికీ దానిని ధరించడానికి ఒక నిర్దిష్టమైన, శాస్త్రీయ పద్ధతి ఉంది. డోల్‌ను కట్టుకునే ముందు తాళ్లు చర్మాన్ని కోయకుండా, రాపిడి కలిగించకుండా ఉండేందుకు శరీరం చుట్టూ ఒక కాటన్ వస్త్రాన్ని గట్టిగా చుట్టుకుంటాం. సరైన సాధన, పద్ధతిలో డోల్ వాయిస్తే స్వల్పమైన నొప్పే కలుగుతుంది. మహిళైనా, పురుషుడైనా డోల్‌ను సరిగ్గా కట్టుకోకపోయినా లేదా తప్పు పద్ధతిలో వాయించినా అసౌకర్యానికి గురవుతారు. గణపతి నవరాత్రులకు సుమారు నెలన్నర ముందు నుంచే మా రిహార్సల్స్ ప్రారంభమవుతాయి. గణేశుడు సేవలో లభించే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది" అని శ్రుతి మరాఠే అభిప్రాయపడ్డారు.

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