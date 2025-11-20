ETV Bharat / bharat

మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా, సతీమణి రాజే‌ అంత్యక్రియలు- ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలు

మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా అంత్యక్రియలు పూర్తి- పూర్వర్తికి తరలివచ్చిన బంధువులు, స్నేహితులు - నలుపు దుస్తుల్లో హిడ్మాకు, ఎరుపు సారీలో రాజేకు తుది వీడ్కోలు

Hidma
Hidma (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Hidma And Raje Cremated On Same Pyre: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సరిహద్దుల్లో ఎన్‌కౌంటర్ అయిన మావోయిస్టు అగ్రనేత మాడ్వి హిడ్మా(43), ఆయన సతీమణి మడ్గం రాజే‌లకు పూర్వీకుల గ్రామం ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని పూర్వర్తిలో గురువారం అంత్యక్రియలు జరిగాయి. ఈసందర్భంగా వారిని కడసారి చూసేందుకు పూర్వర్తి, జబగట్ట, బాటుం, టేకల్ గూడెం, మినట్ట గ్రామాల ప్రజలు, కుటుంబీకులు, బంధువులు, స్నేహితులు తరలివచ్చారు. నలుపు దుస్తుల్లో హిడ్మా, ఎరుపు సారీలో రాజేకు తుది వీడ్కోలు పలికారు. పూర్తిగా సంప్రదాయ పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు జరిగాయి. హిడ్మా, రాజేల భౌతిక కాయాలకు ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలను నిర్వహించారు.

హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌పై ప్రశ్నలు, సందేహాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌లోని అల్లూరి సీతారామ రాజు జిల్లాలో నవంబరు 18న భీకర ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఇందులో మావోయిస్టు అగ్రనేత మాడ్వి హిడ్మా, ఆయన సతీమణి మడ్గం రాజే అలియాస్ రాజక్క, మరో నలుగురు మావోయిస్టులు(లక్మల్, కమాలు, మల్ల, దేవే) హతమయ్యారు. హిడ్మా బాడీగార్డ్‌గా దేవే పనిచేసేవాడు. ఒకప్పుడు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్ ప్రాంత దండకారణ్యంపై మాడ్వి హిడ్మాకు బలమైన పట్టు ఉండేది.

భద్రతా దళాల బలమైన ఎన్‌కౌంటర్ల ఎఫెక్ట్‌తో గత పదేళ్ల వ్యవధిలో హిడ్మా పట్టు క్రమంగా సడలిపోయింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మావోయిస్టు ఉద్యమం పూర్తిగా డీలాపడింది. దీంతో అక్కడి అడవుల్లోని మావోయిస్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్రలలోని అడవులకు మకాం మార్చారు. ఈక్రమంలోనే మావోయిస్టు అగ్రనేత మాడ్వి హిడ్మా తన టీమ్‌తో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌ అడవుల్లోకి ప్రవేశించాడని అంటున్నారు. హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌పై అతడి బంధువులు, సామాజిక కార్యకర్తలు ప్రశ్నలు, సందేహాలను లేవనెత్తుతున్నారు.

Hidma And Raje Cremated On Same Pyre
ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలు (ETV Bharat)

సరెండర్‌కు వెళ్లినప్పుడే ఎన్‌కౌంటర్ చేశారేమో : సోనీ సోధీ, సామాజిక కార్యకర్త
"గతంలో ఒకసారి మావోయిస్టు నేతలు హిడ్మా, దేవేల తల్లులతో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా భేటీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరు తల్లులు కీలక ప్రకటన చేశారు. జన జీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వచ్చేయాలని హిడ్మా, దేవేలకు పిలుపునిచ్చారు. తన అనుచరులతో కలిసి సరెండర్ కావడానికి హిడ్మా వచ్చాడని ఆయన కుటుంబీకులు చెబుతున్నారు. సరెండర్ అంశంపై తన కుటుంబీకులతో హిడ్మా చర్చించారని అంటున్నారు. బహుశా సరెండర్ అయ్యేందుకు వెళ్లినప్పుడే పోలీసులు చుట్టుముట్టి ఎన్‌కౌంటర్ చేసి ఉండొచ్చు" అని సామాజిక కార్యకర్త సోనీ సోధీ పేర్కొన్నారు.

ఇది ఫేక్ ఎన్‌కౌంటర్ అనిపిస్తోంది : లలిత్ మార్కం, హిడ్మా బంధువు
"మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మాకు నాలుగు అంచెల భద్రత ఉండేది. చుట్టూ 60 నుంచి 70 మంది మావోయిస్టులు నిత్యం పహారా కాసేవారు. అంత టైట్ సెక్యూరిటీ మధ్య ఉండే హిడ్మాను చేరుకోవడం చాలా కష్టం. ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ భద్రతా దళాలకు హిడ్మా చిక్కనే లేదు. అలాంటప్పుడు ఈ ఎన్‌కౌంటర్ ఎలా జరిగిందో అర్థం కావడం లేదు. ఒకవేళ నిజమైన ఎన్‌కౌంటరే జరిగి ఉంటే, హిడ్మా చుట్టూ భద్రతగా ఉండే ఇతర మావోయిస్టులు చనిపోయి ఉండేవారు. కానీ భద్రతా వలయం మధ్యలో ఉండే హిడ్మా మాత్రమే చనిపోవడం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. డెడ్‌బాడీలను చూస్తుంటే, ఇది ఫేక్ ఎన్‌కౌంటర్ అనిపిస్తోంది" అని హిడ్మా బంధువు లలిత్ మార్కం పేర్కొన్నారు.

మాడ్వి హిడ్మా ఎవరు ?
మాడ్వి హిడ్మా 1981లో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మా జిల్లా పూర్వర్తి గ్రామంలో జన్మించాడు. అతడి అసలు పేరు సంతోష్. మావోయిస్టు ఉద్యమంలో చేరిన అనతి కాలంలోనే అతడికి కీలక పదవులు లభించాయి. పీఎల్‌జీఏ బెటాలియన్ నంబర్ 1 అధిపతిగా పనిచేశాడు. అతిచిన్న వయసులోనే సీపీఐ మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు అయ్యాడు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్ ప్రాంతం నుంచి సీపీఐ మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీలో చోటు సంపాదించిన ఏకైక గిరిజన మావోయిస్టు హిడ్మానే. అతడి తలపై రూ.1 కోటి నజరానాను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

ఎన్నో దాడుల మాస్టర్ మైండ్ హిడ్మా

  • గత 20 ఏళ్లలో మావోయిస్టులు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 26 ప్రధాన దాడుల్లో హిడ్మా కీలక పాత్ర ఉంది.
  • గత 35 ఏళ్లలో హిడ్మా జరిపిన వేర్వేరు దాడుల్లో 300 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలో ఎక్కువ మంది భద్రతా దళాల సిబ్బందే.
  • కొత్త మావోయిస్టులను భర్తీ చేసుకోవడం, వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం వంటి పనుల్లో హిడ్మా ముఖ్య పాత్ర పోషించేవాడు.
  • 2010 ఏప్రిల్ 6న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతెవాడ అడవుల్లో ఘోరం జరిగింది. దంతెవాడ అడవుల్లో మావోయిస్టులు ఉన్నారని తెలియగానే, 120 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లారు. అడవుల్లో ఉన్న 1000 మంది మావోయిస్టులు ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరపడంతో 76 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బంది అమరులయ్యారు. భద్రతా సిబ్బంది ఆయుధాలను మావోయిస్టులు లూటీ చేశారు. ఈ దాడికి మాస్టర్ మైండ్ హిడ్మా.
  • 2013 మే 25న కాంగ్రెస్ పార్టీ పరివర్తన్ యాత్ర సుక్మా జిల్లాకు చేరుకుంది. ఝిరం లోయ వద్దకు కాంగ్రెస్ యాత్ర వాహన కాన్వాయ్ చేరగానే మావోయిస్టులు ఐఈడీని పేల్చారు. దీంతో 30వ జాతీయ రహదారిపై పెద్ద గుంత ఏర్పడింది. యాత్ర వాహనం ముక్కలు ముక్కలైంది. ఈ పేలుడు అనంతరం కాన్వాయ్‌పై మావోయిస్టులు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. 27 మంది కాంగ్రెస్ నేతలు, భద్రతా సిబ్బంది, సామాన్య ప్రజలను హత్య చేశారు. చనిపోయిన వారిలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మహేంద్ర కర్మ, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నందకుమార్ పటేల్, వీసీ శుక్లా, దినేశ్ పటేల్, ఉదయ్ ముద్లియార్ ఉన్నారు. ఈ దాడిలో రాష్ట్రానికి చెందిన ఒకతరం కీలక నేతలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోయింది. ఈ దాడిలోనూ కీలక పాత్ర హిడ్మాదే.
  • 2017 మార్చి 20న సుక్మా జిల్లా కోంటా ఏరియాలో ఉన్న ఓ రోడ్డు నిర్మాణ ప్రదేశానికి పహారా కాస్తున్న సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బందిపై మావోయిస్టులు దాడి చేశారు. దీంతో 25 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బంది అమరులయ్యారు. ఈ దాడిలో హిడ్మా సారథ్యంలో 300 మంది మావోయిస్టులు పాల్గొన్నారు.
  • 2017 ఏప్రిల్‌లో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బుర్కపల్ వద్ద సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బందిపై మావోయిస్టులు దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో 24 మంది భద్రతా సిబ్బంది చనిపోయారు. దీనికి కూడా మాస్టర్ మైండ్ హిడ్మానే.
  • 2021 ఏప్రిల్ 3న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మా-బీజాపూర్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న అడవుల్లో హిడ్మా ఉన్నాడని భద్రతా బలగాలకు సమాచారం అందింది. దీంతో అడవిని భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి. దీనికి స్పందనగా మావోయిస్టులు జరిపిన దాడిలో 22 మంది భద్రతా సిబ్బంది అమరులయ్యారు.





