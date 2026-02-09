మావోయిజంతో వినాశనమే, మార్చి 31 కల్లా అంతం చేస్తాం: అమిత్ షా
మావోయిస్టులకు అమిత్ షా డెడ్లైన్- లొంగిపోతే లైఫ్, లేకపోతే వేటు తప్పదు- బస్తర్ ముఖచిత్రం మారుస్తామని హామీ
Published : February 9, 2026 at 3:24 PM IST
Amit Shah on Naxalism : మావోయిజం సమాజానికి మేలు చేయలేదని, అది ఉన్నచోట వినాశనమే మిగిలిందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. దేశం నుంచి నక్సలిజాన్ని మార్చి 31 నాటికి పూర్తిగా తుడిచిపెడతామని పునరుద్ఘాటించారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ జిల్లా కేంద్రమైన జగదల్పుర్లో జరిగిన 'బస్తర్ పాండమ్-2026' ముగింపు వేడుకల్లో ఆయన సోమవారం పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, మావోయిస్టులు ఆయుధాలు వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని షా పిలుపునిచ్చారు. లొంగిపోయిన వారికి గౌరవప్రదమైన పునరావాసం కల్పిస్తామని, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం అత్యుత్తమ ప్యాకేజీని అందిస్తోందని భరోసా ఇచ్చారు. అయితే, ఆయుధాలు పట్టి హింసకు పాల్పడే వారికి ఆయుధాలతోనే సమాధానం చెబుతామని గట్టిగా హెచ్చరించారు. అమాయక గిరిజన యువతులు నక్సల్స్ దళాల్లో ఉండటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వారి భవిష్యత్తు కోసం లొంగిపోవాలని కోరారు.