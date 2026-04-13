నీతీశ్ నిష్క్రమణ వేళ ఎన్నో ప్రశ్నలు- కొత్త సీఎం ఎంపికపై సస్పెన్స్- వాట్స్ నెక్ట్స్?

ఏప్రిల్ 14న బిహార్ కేబినెట్ భేటీ- ఆ వెంటనే సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా?- బీజేపీ వ్యూహాత్మక మౌనం నూతన సీఎం ఎంపికపై ఉత్కంఠ

Nitish Kumar (left) with his son Nishant (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 2:50 PM IST

Bihar New CM : బిహార్‌ రాజకీయం మరోసారి రసకందాయంలో పడింది. జేడీయూ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ ఏప్రిల్ 10న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంతో తదుపరి పరిణామాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. నీతీశ్ రాజ్యసభ సభ్యుడు అయ్యాక, దిల్లీ నుంచి పాట్నాకు తిరిగొచ్చిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి నివాసాన్ని ఖాళీ చేసే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టారు. మంగళవారం రోజు (ఏప్రిల్ 14న) రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశాన్ని నిర్వహించిన అనంతరం సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఆ వెంటనే ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యేను సీఎంగా చేస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మొత్తం మీద బిహార్‌లో నాయకత్వ మార్పు జరగడం ఖాయమే. కానీ అదంత ఈజీ కాదని, బిహార్ రాజకీయాల్లో దేన్నైనా సరే జరిగేంత వరకు ఖరారు చేయలేమని పరిశీలకులు అంటున్నారు.

నీతీశ్ నిష్క్రమణ వేళ ఎన్నో ప్రశ్నలు
శాసన మండలి (MLC) సభ్యత్వానికి సీఎం నీతీశ్ రాజీనామా చేసిన రోజే (మార్చి 30నే) బిహార్‌లో నాయకత్వ మార్పు జరగబోతోందని స్పష్టమైంది. ఎమ్మెల్యే/ఎమ్మెల్సీ హోదాలో లేకున్నా, సాంకేతికంగా 6 నెలల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ కొనసాగొచ్చు. కానీ ఆ విధంగా ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగేందుకు ఆయన ఇష్టపడరని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. నూతన రాజ్యసభ సభ్యత్వంతో ముడిపడిన లాంఛనాలన్నీ పూర్తయ్యాక, అతి త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేస్తారని అంటున్నారు. ఈనేపథ్యంలో తదుపరిగా ఏర్పడే నూతన ఎన్‌డీఏ కూటమి ప్రభుత్వానికి ఎవరు సారథ్యం వహిస్తారు? కాబోయే సీఎం ఎవరు? కొత్త ప్రభుత్వంపై నీతీశ్ ప్రభావం ఎంతమేరకు ఉంటుంది? నూతన సర్కారులో నీతీశ్‌కు చెందిన జేడీయూ పార్టీకి ప్రాధాన్యం లభిస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయి.

నీతీశ్ ప్రభావం చెక్కుచెదరదా?
బిహార్‌లో నాయకత్వ మార్పు జరగనున్నప్పటికీ కొత్త ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్రంలోని ఎన్‌డీఏ కూటమిపై నీతీశ్ ప్రభావం చెక్కుచెదరదని జేడీయూ పార్టీ వర్గాలు తేల్చి చెబుతున్నాయి. కాబోయే ముఖ్యమంత్రి బీజేపీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేనే అయినా, పాలనలో నీతీశ్ కీలక పాత్రను పోషిస్తారని జేడీయూ సీనియర్ నాయకులు అంటున్నారు.

2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీఏ కూటమి విజయానికి ప్రధాన కారకుడు సీఎం నీతీశ్ కుమారే అని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. నూతన సీఎం పేరును బీజేపీయే ప్రతిపాదిస్తుందని, అయితే దానికి ఎన్‌డీఏ కూటమి శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో ఆమోదం లభిస్తుందని జేడీయూ సీనియర్ నేత, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి వెల్లడించారు.

కాబోయే సీఎం ఎవరు ?
ఏదిఏమైనప్పటికీ తొలిసారిగా బిహార్‌లో ముఖ్యమంత్రి పదవిని బీజేపీ కైవసం చేసుకోబోతోంది. అయితే సీఎం పదవికి నీతీశ్ ఇంకా అధికారికంగా రాజీనామా చేయనందున, నాయకత్వ మార్పుపై బీజేపీ నాయకత్వం ఎలాంటి వ్యాఖ్యలూ చేయడం లేదు. నూతన సీఎంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేను ఎంపిక చేసే విషయంలోనూ వ్యూహాత్మక మౌనాన్ని కమలదళం పాటిస్తోంది. దీంతో బిహార్ కొత్త సీఎం అయ్యేది ఎవరో ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు. బిహార్ బీజేపీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు, వర్గపోరు జరగకుండా చూసేందుకే కమలదళం పెద్దలు సైలెంటుగా పావులు కదుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బీజేపీయే అతిపెద్ద పార్టీ అయినప్పటికీ, సీఎం ఎంపిక అనేది దానికి సంక్లిష్ట అంశంగా మారింది. ప్రస్తుత బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం, బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి సహా పలువురు నేతల పేర్లను సీఎం పదవి కోసం కమలదళం పెద్దలు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బిహార్ బీజేపీలో సంప్రదింపులు జరిపిన అనంతరం నూతన సీఎం ఎంపికపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారని సమాచారం. ఇటీవలి ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎవరూ ఊహించని నేతను బీజేపీ సీఎం చేసింది. బిహార్‌లోనూ అదే విధంగా జరిగినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే కొత్త సీఎం నీతీశ్ కుమార్ ప్రభావానికి లోనై పనిచేస్తారా ? స్వతంత్రంగా పనిచేస్తారా ? అనేది కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతే తెలుస్తుంది.

నీతీశ్ బిగ్ స్కెచ్
2005 నుంచి ఇప్పటివరకు బిహార్ సీఎంగా జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ వ్యవహరించారు. ఈ 20 ఏళ్ల వ్యవధిలో రాష్ట్ర రాజకీయాలు తరచూ అనూహ్య మలుపులు తిరిగాయి. ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం పరంగా జేడీయూ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా అవతరించకున్నా సీఎం సీటును నీతీశే కైవసం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరినా, ఇండియా కూటమిలో చేరినా సీఎం పదవి నీతీశ్‌‌కే దక్కుతూ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు తొలిసారిగా బిహార్ పొలిటికల్ సీన్ మారబోతోంది. త్వరలోనే బీజేపీకి సీఎం సీటు దక్కబోతోంది. అయితే రాష్ట్ర రాజకీయాలపై, ప్రభుత్వంపై తనకు పట్టు తగ్గిపోకుండా నీతీశ్ చాకచక్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా తన కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్‌ కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని సాధించే దిశగా స్కెచ్ గీస్తున్నారు. జేడీయూలో శక్తివంతమైన నాయకుడిగా నిశాంత్‌ను తీర్చిదిద్దాలనే ప్లాన్‌తో నీతీశ్ ఉన్నారు. జేడీయూ తరఫున జాతీయ రాజకీయాల్లో నీతీశ్, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో నిశాంత్ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని యోచిస్తున్నారు.

నీతీశ్ ఒకే ఒక్క ఎత్తుగడ- ఆందోళనలకు చెక్
నీతీశ్ సారథ్యంలోని జేడీయూ పార్టీకి బిహార్‌లోని యాదవేతర ఓబీసీలు, ఈబీసీలు, దళితులు, మహిళల్లో బలమైన పట్టు ఉంది. నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లిపోతే, పార్టీలో అంతర్గత స్థిరత్వం ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుందనే వాదన వినిపించింది. జేడీయూ నుంచి ఇతర పార్టీలకు వలసలు జరుగుతాయనే పుకార్లు వ్యాపించాయి. వెరసి, జేడీయూలో చీలిక వస్తుందనే వదంతులూ వినిపించాయి. వీటన్నింటికీ ఒకే ఒక్క ఎత్తుగడతో నీతీశ్ చెక్ పెట్టారు. కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వంలో తన కుమారుడు నిశాంత్‌కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి వస్తుందనే అంశం ద్వారా జేడీయూను అలుముకున్న ప్రశ్నలకు సమాధానాల్ని సాధించారు. బిహార్‌లో బీజేపీ సారథ్యంలో ఏర్పాటు కానున్న కొత్త ప్రభుత్వం యాదవేతర ఓబీసీలు, ఈబీసీలు, దళితులు, మహిళలపైనా ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా జేడీయూ నిరాశ చెందకుండా చూడాల్సి ఉంటుంది.

నీతీశ్ నిష్క్రమణ: ఆర్‌జేడీకి అవకాశం
రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి నీతీశ్ నిష్క్రమిస్తుండటాన్ని లాలూప్రసాద్ యాదవ్‌కు చెందిన రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్‌జేడీ) పార్టీ ఒక పెద్ద రాజకీయ అవకాశంగా చూస్తోంది. ఈ పరిణామం ప్రభావంతో జేడీయూలోని కొన్ని వర్గాలు తిరిగి తమ వైపు మొగ్గు చూపుతాయనే ఆశాభావంతో ఆర్‌జేడీ ఉంది. ఇలాంటి అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో తేజస్వి యాదవ్‌ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తాయని రాజకీయ వర్గాలు అంటున్నాయి. నీతీశ్ కుమార్ పేరుతో 2025 బిహార్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎన్‌డీఏ కూటమి, ఇప్పుడు మరో వ్యక్తిని సీఎంగా చేయడం అనేది నెగెటివ్ అవుతుందనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

