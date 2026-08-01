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నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌తో మళ్లీ పరీక్ష రాయాల్సి వచ్చింది- అది నా జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన దశ: మానుషి చిల్లర్

నీట్‌ అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్న మానుషి- 2015 నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ కారణంగా మరోసారి పరీక్ష రాయాల్సి వచ్చిందని వెల్లడి- ఏడాది పాటు ఇష్టమైన పనులన్నీ వదిలి చదువుపైనే దృష్టి పెట్టానని వ్యాఖ్య

Manushi Chhillar
Manushi Chhillar (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 1:23 PM IST

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Manushi Chhillar On NEET Leak : మిస్‌ వరల్డ్‌ 2017 విజేత, బాలీవుడ్‌ నటి మానుషి చిల్లర్‌ 2015లో జరిగిన నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పరీక్ష పేపర్‌ లీక్‌ కావడంతో మళ్లీ పరీక్ష రాయాల్సి రావడం తన జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన దశల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని తెలిపారు. తాజాగా ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌ పాల్గొన్న ఆమె తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం నీట్‌కు సంబంధించిన వివాదాలు, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

ఇష్టమైన వాటన్నింటినీ పక్కన పెట్టా
'ఈ విషయాన్ని రెండు కోణాల్లో చూడాలి. ఒకటి నా వ్యక్తిగత అనుభవం. రెండోది దేశంలోని లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే వాస్తవ పరిస్థితి. నా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇదే ప్రయాణాన్ని ఎదుర్కొన్నందున పరీక్షల ఒత్తిడి ఎలా ఉంటుందో నాకు ముందే తెలుసు. అయినప్పటికీ ఆ దశ చాలా కఠినంగా అనిపించింది. నేను కూచిపూడి నృత్యకారిణిని. పెయింటింగ్‌ చేయడం కూడా చాలా ఇష్టం. కానీ ప్రవేశ పరీక్ష కోసం ఏడాది పాటు ఆ అభిరుచులన్నింటినీ పూర్తిగా వదిలేసి చదువుపైనే దృష్టి పెట్టాను. అది నా జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన దశల్లో ఒకటి. ఇంకా ఎంత శక్తి మిగిలి ఉంది? ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా కొనసాగాలి? అనే ప్రశ్నలు ఆ సమయంలో నా మనసులో వచ్చేవి. అయితే నాకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి మద్దతు లభించింది. అదే నన్ను ముందుకు నడిపించింది' అని మానుషి చెప్పారు.

'మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడింది వ్యాయామమే'
ఆ సమయంలో తన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని వ్యాయామమే కాపాడిందని మానుషి చిల్లర్ తెలిపారు. 'బాస్కెట్‌బాల్‌ ఆడినా, జిమ్‌కు వెళ్లినా రోజూ ఒక గంట సమయం వ్యాయామానికి కేటాయించాల్సిందేనని మా తల్లిదండ్రులు చెప్పేవారు. అదే నా మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడింది. అయితే నా సహ విద్యార్థుల్లో చాలా మందికి అలాంటి అవకాశం కూడా లేకపోయింది. నీట్‌ కోసం సిద్ధమవుతున్న సమయంలో అనేక మంది విద్యార్థుల పరిస్థితిని దగ్గరగా చూశా. పిల్లలను కోచింగ్‌ సెంటర్లకు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసిన కుటుంబాలు, చదువు కోసం స్వగ్రామాలను విడిచి చిన్న గదుల్లో ఉంటూ తీవ్ర ఒత్తిడిలో సిద్ధమైన విద్యార్థులను కలిశా' అని మానుషి చిల్లర్ గుర్తు చేశారు.

వైద్య విద్య నుంచి సినీ రంగం వరకు
హరియాణాలోని రోహ్‌తక్‌కు చెందినది మానుషి చిల్లర్‌. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా వైద్యులే. దీంతో ఆమె కూడా వైద్య విద్యను అభ్యసించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తూనే అందాల పోటీల్లో అడుగుపెట్టారు. 2017లో మిస్‌ వరల్డ్‌ కిరీటాన్ని అందుకున్నారు. ఆ ఘనత సాధించిన ఆరో భారతీయురాలిగా మానుషి నిలిచారు. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్​లో సినిమా అవకాశాలు రావడంతో వైద్య విద్యును మధ్యలోనే వదిలేసి చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు. 2022లో 'సామ్రాట్‌ పృథ్వీరాజ్‌' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో అరంగేట్రం చేసిన ఆమె, 'ది గ్రేట్‌ ఇండియన్‌ ఫ్యామిలీ', 'బడే మియాన్‌ చోటే మియాన్‌' చిత్రాల్లో నటించారు. ఇటీవల జాన్‌ అబ్రహాం ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన 'టెహ్రాన్‌' చిత్రంలో కనిపించారు.

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MANUSHI CHHILLAR ON 2015 NEET LEAK
NEET EXAM CONTROVERSY
MANUSHI CHHILLAR ON NEET LEAK

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