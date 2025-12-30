ETV Bharat / bharat

Farmer Invents Maize Seeder Machine
Farmer Invents Maize Seeder Machine (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Farmer Invents Maize Seeder Machine : ఛత్తీస్​గఢ్​లోని కాంకేర్​కు చెందిన ఓ రైతు స్క్రాప్ సైకిల్​తో అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశాడు. జుగాడ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి తుక్కు సైకిల్​తో స్వదేశీ మొక్కజొన్న సీడర్ యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు. దీంతో ఆ ప్రాంత రైతులకు మేలు చేకూరింది. ఈ క్రమంలో ఈ మొక్కజొన్న సీడర్ మెషీన్​ను తయారు చేసింది ఎవరు? దాని తయారీకి ఎంత ఖర్చు అయ్యింది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఈ మెషీన్​తో రైతులకు మేలు
కంకేర్ జిల్లాలోని పారల్​కోట్ ఒక చిన్న గ్రామం. ఇక్కడి రైతులు ఎక్కువగా మొక్కజొన్న సాగు చేస్తారు. అయితే చాలా మంది అన్నదాతలు మొక్కజొన్న విత్తనాలు విత్తేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే మొక్కజొన్న విత్తనాలు జల్లేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది. దీంతో రైతు కుటుంబాలు రోజుల తరబడి పొలాల్లోనే గడపాల్సి వస్తోంది. ఎందుకంటే కర్షకులకు విత్తనాలు జల్లేందుకు కూలీలను పెట్టుకునే ఆర్థిక స్తోమత సాధారణంగా ఉండదు కదా!

రైతుల కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపన!
ఈ సవాళ్లను అర్థం చేసుకున్న పారల్​కోట్​లోని శారదానగర్​కు చెందిన రైతు తపస్ మండల్ రైతుల కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తొమ్మిదో తరగతి వరకే చదువుకున్న అతడు మొక్కజొన్న రైతుల కష్టాలను తీర్చేందుకు చక్కని పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నాడు. జుగాడ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి స్క్రాప్ సైకిల్ నుంచి స్వదేశీ మొక్కజొన్న సీడర్ యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు. దీంతో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఈ మెషీన్​తో లాభాలివే!
ఈ సీడర్​తో ఒక వ్యక్తి రోజుకు అనేక ఎకరాల్లో మొక్కజొన్నను విత్తవచ్చు. దీంతో రైతులకు కూలీల ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అలాగే సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. ఈ సీడర్​తో సరైన లోతు, దూరంలో విత్తనాలను జల్లొచ్చు. అలాగే ఈ మెషీన్​తో విత్తనాలు జల్లడం వల్ల పంట పెరుగుదల బాగుంటుంది. దీంతో పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది.

Farmer Invents Maize Seeder Machine
సీడర్ మెషీన్ తయారు చేసిన రైతు తపస్ మండల్​ (ETV Bharat)

మార్కెట్లో లభించే మాన్యువల్ సీడర్ యంత్రాల ధర రూ.8,000- రూ.10,000 ఉంటుందని తపస్ వివరించాడు. అంత ఖరీదు పెట్టి మెషీన్​కు కొనేంత స్తోమత తమ ప్రాంత రైతులకు లేదని తెలిపాడు. "ఇక్కడ చాలా మంది రైతులు పేదవారు. వారికి తక్కువ భూమే ఉంది. ఖరీదైన సీడర్ మెషీన్లను వారు కొనడం చాలా కష్టం. నేను తయారు చేసిన స్వదేశీ మొక్కజొన్న సీడర్ యంత్రంతో విత్తనాలు జల్లితే అవి సరైన లోతు, దూరంలో పడతాయి. దీంతో మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పంటలు బాగా పండుతాయి. ఈ మెషీన్​తో విత్తనాలు జల్లడం వల్ల పంట నాణ్యతలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. మరి కొద్దిగా పెట్టుబడి పెట్టి యంత్రాన్ని మరింత మెరుగుపర్చవచ్చు. రూ.2,000-రూ.2,500తో మరింత మన్నికైన సీడర్ మెషీన్​ను తయారు చేయవచ్చు. మార్కెట్​లోని యంత్రాలతో పోలిస్తే రూ.5,000- రూ.7,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు" అని తపస్ మండల్ పేర్కొన్నాడు.

Maize Seeder Machine
విత్తనాలు జల్లే సీడర్ మెషీన్ (ETV Bharat)

స్వదేశీ మొక్కజొన్న సీడర్ యంత్రాన్ని తయారు చేసే ముందు తపస్ అసలైన మాన్యువల్ సీడర్ ఎలా పనిచేస్తుందో నిశితంగా గమనించాడు. ఆ తర్వాత స్క్రాప్ సైకిల్​తో మెషీన్​ను తయారు చేశాడు. విత్తనాలను నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్, ఆయిల్ ఫిల్లింగ్ ఫన్నెల్​ను స్క్రాప్ సైకిల్​కు అమర్చాడు. అందులోని విత్తనాలు పైపు ద్వారా నేరుగా మట్టిలోకి పడతాయి. కేవలం రూ.200తోనే ఈ మెషీన్​ను తయారుచేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చాడు తపస్.

Maize Seeder Machine
విత్తనాలు జల్లే సీడర్ మెషీన్ (ETV Bharat)

తపస్ ఆవిష్కరణ గురించి సమీప గ్రామాల రైతులకు తెలిసింది. దీంతో తపస్ తీర్చిదిద్దిన సీడర్​ను రైతులు అద్దెకు తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ఆ మెషీన్ పనితీరు పట్ల ముగ్ధులయ్యారు. ఈ మెషీన్ సమయం, డబ్బు రెండింటినీ ఆదా చేస్తుందన్నారు. అంతేకాకుండా విత్తనాల జల్లడానికి కూలీల భారాన్ని తగ్గిస్తుందన్నారు. తక్కువ ధరతో తయారయ్యే ఇలాంటి యంత్రాల తయారీకి ప్రభుత్వం మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ మెషీన్ రైతులకు ఖర్చులను తగ్గించి, పంట ఉత్పాదకతను పెంచుతుందని పేర్కొన్నారు.

Maize Seeder Machine
విత్తనాలు జల్లే సీడర్ మెషీన్ (ETV Bharat)

