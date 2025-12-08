ETV Bharat / bharat

వందేమాతర నినాదం బ్రిటిషర్లకు సింహస్వప్నంగా మారింది: ప్రధాని

వందేమాతరం 150 ఏళ్ల ఉత్సవాలపై లోక్‌సభలో చర్చ- లోక్‌సభలో చర్చను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
PM Modi Speech on Vande Mataram : వందేమాతరం కేవలం రాజకీయ స్వేచ్ఛ కోసం జపించిన మంత్రం కాదని, భరత మాతను వలసవాద అవశేషాల నుంచి విముక్తి చేయడానికి రూపొందించిన పవిత్ర యుద్ధ నినాదమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. వందేమాతరం 150 ఏళ్ల ఉత్సవాలపై లోక్‌సభలో మోదీ చర్చ ప్రారంభించిన ఆయన, ఏడాది పొడవునా వందేమాతరం వేడుకలు జరుపుకొంటున్నట్లు వివరించారు. ఇవాళ్టి చర్చలు భవిష్యత్తు తరానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయన్న ప్రధాని, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి శక్తి, ప్రేరణనను ఇచ్చిన వందేమాతరం 150 ఏళ్ల వేడుకల్లో మనం భాగం కావడం గర్వకారణమన్నారు.

"జాతీయ గేయం వందేమాతరం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఏడాది పొడవునా వేడుకలు జరుపుకొంటున్నాం. వందేమాతరం స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో భారతీయుల గళం. ఈ చర్చలో పాల్గొనడం నాకు గర్వకారణం. వందేమాతరం స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రేరణ కలిగించింది. వందేమాతరాన్ని వికసిత్‌ భారత్‌కు సంకల్పంగా తీసుకున్నాం. 1857 తర్వాత స్వాతంత్ర్య సమరయోధులపై ఒత్తిడి పెంచారు. ఒత్తిడి పెరిగినా వెనక్కి తగ్గకుండా వందేమాతరం రచించారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ ప్రతి సమయంలో వందేమాతరం వినిపించింది. దేశ ఐక్యతకు చిహ్నంగా వందేమాతరం నిలిచింది. దేశాన్ని అనేక ముక్కలు చేసేందుకు ఆంగ్లేయులు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు. భారత్‌ అనేక ముక్కలు కాకుండా వందేమాతర నినాదం సాయం చేసింది. వందేమాతర నినాదం బ్రిటిషర్లకు సింహస్వప్నంగా మారింది. భారత్ నలువైపులా వందేమాతర నినాదం మారుమోగింది. మాతృభూమి దాస్య శృంఖలాలు తెంచేందుకు కీలకంగా మారింది. వందేమాతరం ఆజాద్ భారత్‌కు విజన్‌గా మారింది. పాలనలో భారతీయుల శక్తి సామర్థ్యాలపై సందేహం వెలిబుచ్చారు. కష్టసమయంలో ప్రజలకు దారిదీపంగా వందేమాతరం నిలిచింది. మనదేశం జ్ఞానం, సమృద్ధికి మారుపేరు. వందేమాతరం గేయం శత్రువుల చెవుల్లో మారుమోగింది."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

వందేమాతరం రచించిన సమయంలో భారతదేశంలోని ప్రతీ ఇంట్లో బ్రిటిష్‌ జాతీయ గీతమైన గాడ్‌ సేవ్‌ ద క్వీన్‌ను ఆలపించేలా చేయాలని యత్నించారని మోదీ గుర్తుచేశారు. వందేమాతరానికి 50 ఏళ్లప్పుడు దేశం బ్రిటిష్‌ పాలనలో ఉందని, అది వందేళ్లు పూర్తిచేసుకున్నప్పుడు దేశం ఎమర్జెన్సీలో ఉందని వివరించారు. ఆ విధంగా బెంగాల్ మేధో సంపత్తి దేశానికి ప్రేరణనిచ్చిందన్న మోదీ, బ్రిటిష్ దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనే కుట్రతో విభజించు పాలించు విధానాన్ని తీసుకువచ్చారని తెలిపారు. 1905లో వారు బెంగాల్‌నైతే విభజించారు, కానీ వందేమాతరం ఒక ధృడమైన రాయిలా నిలిచి దేశ ఐక్యతకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే వందేమాతరం గేయంపై కవితలు చదివి వినిపించారు ప్రధాని మోదీ.

