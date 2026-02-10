'ప్రీ ఆర్డర్ బుక్, పబ్లిష్డ్ పుస్తకం ఒకటి కాదు'- నరవణె పుస్తకంపై 24గంటల్లో రెండోసారి పెంగ్విన్ వివరణ

ETV Bharat / bharat

Manoj Naravane Book Controversy
ETV Bharat Telugu Team

February 10, 2026

Manoj Naravane Book Controversy : మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణె పుస్తకం ‘ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ’పై రాజకీయ, న్యాయ దుమారం రేగుతుండటంతో ప్రచురణ సంస్థ ‘పెంగ్విన్’ మంగళవారం మరోసారి స్పందించింది. ఆ పుస్తకం ఇంకా ప్రచురితం కాలేదని పునరుద్ఘాటించింది. ప్రీ ఆర్డర్ పుస్తకాలు, పబ్లిష్ అయిన పుస్తకాలు ఒకేలా ఉండవని, వాటిని ఒకే కేటగిరి కింది పరిగణించలేమని తేల్చి చెప్పింది. ‘ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ’ పుస్తకం ఇంకా ప్రీ ఆర్డర్ దశలోనే ఉందని స్పష్టం చేసింది. అధికారికంగా విడుదల చేసి, రిటైల్ వేదికల్లో విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉంచిన పుస్తకాలను మాత్రమే ప్రచురితమైన వాటిగా పరిగణిస్తారని తెలిపింది. ఈ అంశంపై పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌజ్ ఇండియా వివరణను విడుదల చేయడం గత 24 గంటల్లో ఇది రెండోసారి.

