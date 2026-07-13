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"ఆ సమయంలో మన్మోహన్ సింగ్‌ ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అన్నారు": మాజీ సీఈసీ ఖురేషీ

మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్​కు ఎన్నికల కమిషన్ పట్ల ఎంతో గౌరవం ఉండేదని చెప్పిన ఖురేషీ- ఎన్నికల కమిషన్‌పై ఎలాంటి ఆరోపణలు చేసినా మన్మోహన్ సింగ్ అంగీకరించేవారు కాదని వ్యాఖ్య

Former CEC on Manmohan Singh
Former CEC on Manmohan Singh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 8:11 PM IST

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Former CEC on Manmohan Singh : మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు మాజీ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఎస్.వై. ఖురేషీ. ఆయనకు ఎన్నికల కమిషన్ పట్ల ఎంతో గౌరవం ఉండేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. రెండో యూపీఏ (UPA) ప్రభుత్వం హయాంలో మంత్రులు చేసిన 'అనవసర వ్యాఖ్యల' గురించి ప్రస్తావించారు. ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ నేతల వ్యాఖ్యల పట్ల తాను బాధపడినట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై స్పందించిన ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్​, "మీరు అలా భావిస్తే, నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను" అని అన్నట్లు ఖురేషీ తెలిపారు. మన్మోహన్ సింగ్ మాటలు విని తాను దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని తెలిపారు. ఆయనను శాంతింపజేయడానికి తనకు 15-20 నిమిషాలు పట్టిందని చెప్పారు. ఎన్నికల కమిషన్‌పై ఎలాంటి ఆరోపణలు చేసినా మన్మోహన్ సింగ్ అంగీకరించేవారు కాదని చెప్పారు. 2010 నుంచి 2012 వరకు ఖురేషీ సీఈసీ (CEC)గా పనిచేశారు.

"మేము 2012లో యూపీలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తాము అధికారంలోకి వస్తే మైనారిటీలకు కోటాను పెంచుతామని అప్పటి న్యాయ మంత్రి సల్మాన్ ఖుర్షీద్ ప్రకటించారు. వెంటనే ఎన్నికల కమిషన్‌కు బీజేపీ ఫిర్యాదు చేసింది. మేము అలాంటి ఫిర్యాదులన్నింటినీ చాలా తీవ్రంగా పరిగణించేవాళ్లం. వెంటనే అవతలి పక్షానికి నోటీసు ఇచ్చేవాళ్లం. దాంతో ఇరువైపుల నుంచి న్యాయవాదుల బృందాలు హాజరయ్యేవి. నాలుగు రోజుల విచారణ తర్వాత, ఖుర్షీద్ ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారని మేము నిర్ధరించి ఆయనకు శిక్ష విధించాము. ఆ తర్వాత కొంతమంది కాంగ్రెస్ మంత్రులు, నేతలు ఎన్నికల కమిషన్​పై ముఖ్యంగా నాపై వ్యక్తిగతంగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ సమయంలో మేము చాలా బాధపడ్డాం. ప్రజలు నన్ను విమర్శించడం వల్ల నాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఎన్నికల కమిషన్‌ను తప్పుబట్టడం మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు."
--ఎస్.వై. ఖురేషీ, మాజీ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్

అనంతరం అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మీడియా సలహాదారుగా ఉన్న హరీశ్​ ఖరేతో జరిగిన సంభాషణను కూడా ఖురేషీ గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఒక సందర్భంలో హరీశ్ ఖరే నన్ను కలిసినప్పుడు, కాంగ్రెస్ నేతల అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఆమోదయోగ్యం కాదని నేను ఆయనతో చెప్పాను. ఒకవేళ ఏం జరుగుతుందో మీడియాకు చెబితే, మీ ప్రభుత్వం ఇబ్బందుల్లో పడుతుందని అన్నాను. అప్పుడు ఆయన 'నేను ఈ విషయాన్ని ప్రధానితో చెప్పాలా?' అని అడిగారు. 'అవును, ప్రధాని చర్యలు తీసుకునేలా ఆయనకు ఈ విషయం చెప్పాలి' అని నేను చెప్పాను. మరుసటి రోజు ప్రధాన మంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ నుంచి నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. 'ఖురేషీ, నేను మిమ్మల్ని వెంటనే కలవాలి' అని మన్మోహన్ సింగ్​ అన్నారు. నేను ఆయనను కలిసినప్పుడు, 'ఖురేషీ, నిన్న రాత్రి మీ మధ్య జరిగిన సంభాషణ గురించి హరీశ్​ నాకు చెప్పారు. మీ అభిప్రాయం అదే అయితే, నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను' అని ఆయన అన్నారు. ఆ మాటలకు నేను దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. దీనికి నేను ఏమాత్రం సిద్ధంగా లేను. ఆయన మంత్రులు చేస్తున్న బాధ్యతారాహిత్యమైన వ్యాఖ్యలను మాత్రమే నేను ఆయన దృష్టికి తీసుకువచ్చాను. ఆ తర్వాత ఆయనను శాంతింపజేయడానికి నాకు 15-20 నిమిషాలు పట్టింది. మీరు ఎన్నికల సంఘానికి గొప్ప మద్దతుదారని మన్మోహన్ సింగ్​కు చెప్పాను. ఇది ఆయనకు కమిషన్ పట్ల ఉన్న గొప్ప గౌరవాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎన్నికల సంఘంపై ఎలాంటి నిందారోపణలు చేసినా సహించేవారు కాదు" అని గుర్తు చేసుకున్నారు.

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FORMER CEC ON MANMOHAN SINGH
SY QURAISHI ON MANMOHAN SINGH
FORMER CEC ON MANMOHAN SINGH

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