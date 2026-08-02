భారత్ ఇక ప్రజాస్వామ్యం కాదు- ఇది రెండు గుర్రాల వ్యవస్థగా మారింది: మనీశ్ తివారీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
కాంగ్రెస్ లోక్సభ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ కీలక కామెంట్స్- కార్యనిర్వహక, న్యాయవ్యవస్థలపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించిన సీనియర్ నేత
Published : August 2, 2026 at 12:54 PM IST
Manish Tewari On Indian Democracy : భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ, పార్లమెంట్ పనితీరు, న్యాయవ్యవస్థలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. భారత్ ఇక ఎంతమాత్రం ప్రజాస్వామ్య దేశం కాదని, ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే వ్యవస్థలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయాయని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం మన దేశం కేవలం రెండు గుర్రాల వ్యవస్థగా మారిపోయిందని ధ్వజమెత్తారు. ఈమేరకు ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
"నేడు భారత్ ప్రజాస్వామ్య దేశంగా లేదు. ప్రజాభిప్రాయాన్ని సూచించే వ్యవస్థలన్నీ నిరుపయోగంగా మారాయి. దేశం ఇప్పుడు రెండు గుర్రాల వ్యవస్థగా తయారైంది. అందులో ఒకటి స్వేచ్ఛావిహారంతో వ్యవహరించే నిరంకుశ కార్యనిర్వాహక వర్గం కాగా, రెండోది మెమోరాండం ఆఫ్ ప్రొసీజర్తో సంబంధం లేకుండా తమ న్యాయమూర్తులను తామే నియమించుకునే న్యాయ వ్యవస్థ."
- మనీశ్ తివారీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
పాలక వర్గం స్వేచ్ఛాధికారాలతో ప్రజల హక్కులను నియంత్రిస్తుంటే, మరోవైపు న్యాయ వ్యవస్థ కార్యనిర్వాహక వర్గానికి అతీతంగా స్వతంత్ర నియమకాలతో తన స్వంత పరిధిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తోందని మనీశ్ తివారీ అన్నారు. పార్లమెంట్, ఇతర శాసన వ్యవస్థలు మాత్రం పూర్తిగా మూలనపడిపోయాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చట్టసభలు తమ రాజ్యాంగబద్ధమైన బాధ్యతలైన ప్రజా సమస్యల చర్చ, చట్టాల సమగ్ర పరిశీలన వంటి విషయాలను పక్కనబెట్టాయన్నారు. కేవలం రాజకీయ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం రాజకీయ పార్టీలు కొట్లాడుకునే యుద్ధ ప్రాంగణాలుగా చట్టసభలు మారిపోయాయని తివారీ చెప్పుకొచ్చారు. 1990ల ప్రారంభం నుంచి దేశంలో రాజకీయ, రాజ్యాంగ నైతిక పతనం ప్రారంభమైందని, ఆ దిగజారుడు ప్రక్రియ ఇప్పటికీ ఆగకుండా మరింత దిగజారుతోందని విమర్శించారు.
అలాగే, పార్లమెంట్ సమావేశాల పనిదినాలపై కూడా మనీశ్ తివారీ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. స్వతంత్ర భారతంతో మొదటి లోక్సభ (1952-1957) ఏడాదికి సగటున 135 రోజులు సమావేశమై అనేక బిల్లులపై కూలంకషంగా చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ముగిసిన 17వ లోక్సభ కేవలం 55 రోజులు మాత్రమే సమావేశమైందన్నారు. అందులోనూ దాదాపు 30 నుంచి 35 రోజులు ఆందోళనలు, గందరగోళం, వాయిదాలకే సరిపోయాయినట్లు చెప్పారు. 13, 14, 15, 16వ లోక్సభల పనితీరు కూడా అంతకంటే మెరుగ్గా ఏమీ లేదని తీవారీ గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న 18వ లోక్సభ సభను స్తంభింపజేసే విషయంలో, చట్టసభల పనితీరు సమయం గత లోక్సభ రికార్డులను కూడా అధిగమించేలా కనిపిస్తోందని తివారీ వ్యాఖ్యానించారు.
పునర్నిర్మాణం అవసరం
భారత పార్లమెంట్, ఇతర శాసన వ్యవస్థలు తమ రాజ్యాంగ విధులని తిరిగి నిర్వర్తించాలంటే, మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను సమూలంగా పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తివారీ పునరుద్ఘాటించారు. కేవలం పేరుకే ప్రజాస్వామ్యంగా ఉంటూ, అంతర్గతంగా ప్రతిష్టంభనలతో నడిచే వ్యవస్థ వల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి మేలు జరగదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"భారత పార్లమెంట్, ఇతర శాసన వ్యవస్థలు తమ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలంటే మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను సమూలంగా పునర్నిర్మించాలి. పార్లమెంట్, శాసనసభలు తమ రాజ్యాంగ విధులు వదిలేసి, కేవలం అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి జరిగే యుద్ధ ప్రాంగణాలుగానే మారాయి. 1990ల ప్రారంభంలో మొదలైన ఈ పతనం ఇప్పటికీ ఆగంకుండా కొనసాగుతూనే ఉంది. మొదటి లోక్సభ ఏడాదికి 135 రోజులు సమావేశమైంది. 17వ లోక్సభ కేవలం 55 రోజులు మాత్రమే నడిచింది. ఇక ప్రస్తుతం ఉన్న 18వ లోక్సభ ఆందోళనలతో గత దిగువసభ రికార్డులను కూడా అధిగమించేలా కనిపిస్తోంది."
- మనీశ్ తివారీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నడుస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో వివిధ ప్రజా సమస్యలపై ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలు, సభ పదే పదే వాయిదా పడటం, బిల్లులపై సరైన చర్చ లేకుండానే ఆమోదం పొందడం వంటి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనీశ్ తివారీ చేసిన కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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