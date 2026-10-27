మణిపూర్లో భద్రతా దళాల ఆపరేషన్- రైఫిళ్లు, గ్రెనేడ్లు సహా భారీగా డ్రగ్స్ స్వాధీనం!
మణిపుర్లో అక్రమ ఆయుధాలు, మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి భద్రతా బలగాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి. భారీగా ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. కేఎన్ఎఫ్ గ్రూపుతో సంబంధం ఉన్న అనుమానితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Published : October 27, 2026 at 5:21 PM IST
Manipur Security Forces Recover Rifles : మణిపుర్లో జాతుల మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతున్న తరుణంలో స్థానిక పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే కేఎన్ఎఫ్ (MC) గ్రూప్నకు చెందిన వాడిగా అనుమానిస్తున్న ఓ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. అతని వద్ద నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, 1.027 కిలోల బ్రౌన్ షుగర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. కాగా, అక్టోబర్ 26న చురాచంద్పుర్, ఇంఫాల్ ఈస్ట్ జిల్లాల్లో ఉమ్మడిగా నిర్వహించిన మరో ఆపరేషన్లో భారీగా ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
బొలెరో వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా
పక్కా ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం ప్రకారం, సోమవారం రాత్రి చురాచంద్పుర్ జిల్లా పోలీస్, సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) 129 బెటాలియన్, 5 అసోం రైఫిల్స్కు చెందిన సంయుక్త బృందం 'ఎమ్ సాంగ్గెల్' సమీపంలోని కింగ్కిన్ గ్రామంలో ఒక ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఆ సమయంలో అనుమానాస్పదంగా ఉన్న తెల్లటి బొలెరో వాహనాన్ని అడ్డుకుని తనిఖీ చేశారు. అందులో విదేశాల్లో తయారైన ఏకే-సిరీస్ రైఫిల్, MA1 రైఫిల్, 240 రౌండ్ల వివిధ రకాల మందుగుండు సామగ్రి, సుమారు 1.027 కిలోల బ్రౌన్ షుగర్ ఉన్న రెండు ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్ల పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో డి లాంగ్జోల్ గ్రామానికి చెందిన 23 ఏళ్ల లెట్ఖోతాంగ్ ఖోంగ్సాయ్ అనే యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో తాను సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ (ఎస్ఓఓ) గ్రూప్నకు చెందిన కేఎన్ఎఫ్ (ఎంసీ) కేడర్నని చెప్పాడు. మరోవైపు, ఈ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన వివరాలను మణిపుర్ పోలీసులు తమ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.
Today, 26.10.2026, a joint INT based operation was conducted by teams of MN Sector QAT and Range Imphal QAT, CRPF and CDO/Imphal East at Bongbal Khollen foothills, Imphal East, resulting in a major recovery of arms, ammunition and explosives as follows - 1. 01 (one) A1 rifle with one magazine. 2. 01 (one) .303 LMG 3. 01 (one) 9 mm pistol with one magazine. 4. 01 (one) 12-bore double-barrel gun 5. 01 (one) 12-bore double-barrel gun. 6. 03 (three) 12-bore single-barrel guns. 7. 01 (one) local made made 9 mm pistol with magazine. 8. 03 (three) No. 36 hand grenades without detonators. 9. 01 (one) Chinese hand grenade. 10. 01(one) MG-2 rifle grenade. 11. 01 (one) Pompi shell. 12. 04 wireless radio sets with one charger. 13. Large cache of assorted ammunitions All seized items have been being handed over to Thoubal Dam PS for further action.— Manipur Police (@manipur_police) October 26, 2026
ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
సోమవారం ఇంఫాల్ ఈస్ట్ జిల్లాలోని బొంగ్బాల్ ఖోలెన్ కొండ ప్రాంతాల్లో భద్రతా దళాలు సోదాలు నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న సీఆర్పీఎఫ్నకు చెందిన ఎమ్ఎన్ సెక్టార్ క్విక్ యాక్షన్ టీమ్ (QAT), ఇంఫాల్ రేంజ్ QAT బృందాలు, ఇంఫాల్ ఈస్ట్ కమాండో యూనిట్ సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించాయి. ఆ తనిఖీల్లో మ్యాగజైన్తో కూడిన ఏ1 రైఫిల్, 303 లైట్ మెషిన్ గన్ (ఎల్ఎంజీ), ఒక 9mm పిస్టల్, రెండు 12-బోర్ డబుల్ బ్యారెల్ గన్లు, మూడు 12-బోర్ సింగిల్ బ్యారెల్ గన్లు, స్థానికంగా తయారు చేసిన 9mm పిస్టల్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతకుముందు, అక్టోబరు 24న బిష్ణుపుర్ జిల్లాలో క్వాక్తా బజార్ వైపు వెళ్తున్న వాహనాన్ని పోలీసులు అడ్డుకుని తనిఖీ చేయగా, అందులో 208 గ్రాముల హెరాయిన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేపట్టామని పోలీసు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మణిపుర్లో జాతి ఘర్షణలు
ఇదిలా ఉండగా, 2023లో మణిపుర్లో జాతి హింస చెలరేగినప్పటి నుంచి భద్రతా దళాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. లోయ ప్రాంతానికి చెందిన మెయితీ, కొండ ప్రాంతానికి చెందిన కుకి వర్గాల మధ్య 2023 మే నెలలో చెలరేగిన జాతి ఘర్షణలో కనీసం 306 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సుమారు 49 మంది ఆచూకీ లేకుండా పోయారు. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. మరోవైపు, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి కొండ జిల్లాల్లో కుకిలు, నాగాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో కనీసం 50 మంది మరణించారు.
అక్టోబర్ 19న కాంగ్పోక్పి జిల్లా సరిహద్దుల్లోని ఒక అడవిలో కట్టెలు సేకరించేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు మీతై పౌరులను సాయుధ దుండగులు కాల్చిచంపినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అంతేకాదు, ఈ ఘటన లోయ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీసింది. అయితే, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న హత్యలను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన తెలియజేశారు. దీనితో రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు శాంతి, సంయమనం పాటించాలని ముఖ్యమంత్రి వై.ఖేమ్చంద్ సింగ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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