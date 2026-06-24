ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్లో రైతు అదుర్స్- వక్క తోటలో అరుదైన ఫారిన్ పండ్ల చెట్ల పెంపకం- ఫుల్గా లాభాలు
వక్క తోటల మధ్య విదేశీ పండ్ల మొక్కల పెంపకం- సమగ్ర వ్యవసాయ విధానంలో దూసుకెళ్తున్న రైతు- పలు దేశాలకు చెందిన పండ్ల చెట్ల పెంపకంతో మంచి ఆదాయం
Published : June 24, 2026 at 10:40 PM IST
Mangaluru Farmer Success Story : సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో లాభాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. దీంతో కర్ణాటకకు చెందిన ఓ రైతు భిన్నంగా ఆలోచించారు. గత దశాబ్ద కాలంగా తన ఆరు ఎకరాల వక్క, రబ్బరు తోటలో ఇండోనేసియా, థాయిలాండ్, తైవాన్, బ్రెజిల్, జపాన్, అమెరికా, వియత్నాం దేశాలకు చెందిన అరుదైన పండ్ల చెట్లును పెంచుతున్నారు. సమగ్ర వ్యవసాయ విధానంలో సాగు చేస్తూ మంచి రాబడిని గడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇతర రైతులకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.
వరికి గుడ్బై చెప్పి- పండ్ల చెట్లు పెంపకం
మంగళూరుకు చెందిన అబ్దుల్ ఖాదర్ కుటుంబం గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా వ్యవసాయం చేస్తోంది. ఒకప్పుడు వరిని పెద్ద ఎత్తున పండించిన ఈ కుటుంబం క్రమంగా కూలీల కొరత, పెరిగిన సాగు ఖర్చులు, లాభాలు తగ్గడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంది. మరోవైపు, వక్క తోటల విస్తరణ పెరగడంతో వరి సాగుకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు తగ్గుతూ వచ్చాయి. దీంతో ఖాదర్ కుటుంబం నెమ్మదిగా ఉద్యానవన పంటల సాగు వైపునకు మళ్లింది. వక్కతో పాటు అరటి, కొబ్బరి, కోకో వంటి పంటలను పండిస్తూ వచ్చారు. అయితే పదేళ్ల క్రితం మరో ముందడుగు వేసి విదేశీ పండ్ల మొక్కలను సమగ్ర వ్యవసాయంలో భాగంగా చేస్తూ ఒక కొత్త ప్రయోగాన్ని ప్రారంభించారు.
సాగు పద్ధతుల అధ్యయనం కోసం పొరుగు రాష్ట్రానికి
కర్ణాటక- కేరళ సరిహద్దులో నివసించే ఖాదర్ వ్యవసాయ పద్ధతులను అధ్యయనం చేయడానికి తరచుగా కేరళలోని తోటలను సందర్శించేవారు. అక్కడి రైతులు సంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు విదేశీ పండ్లను కూడా పండిస్తూ మంచి ఆదాయం పొందడాన్ని చూసి ఖాదర్ కూడా ఆ విధానాన్ని అనుసరించారు. తొలుత కొన్ని పండ్ల మొక్కలను ప్రయోగాత్మకంగా తన తోటలో పెంచడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో వివిధ దేశాలకు చెందిన పండ్ల మొక్కల రకాలను తన తోటలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం అబ్దుల్ ఖాదర్ తోటలో మాంగోస్టీన్, రాంబుటాన్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, అబియు, జబోటికాబా, వాటర్ యాపిల్, బ్లాక్బెర్రీ జంబు, వైట్ వయోలెట్, స్వీట్ లువి, థాయ్ పియర్, వివిధ రకాల పనస పండ్లు, లోంగాన్ సహా అనేక ఇతర దేశాలకు చెందిన పండ్ల మొక్కలు ఉన్నాయి.
వక్క తోటల మధ్య ఖాళీ స్థలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని రైతు అబ్దుల్ ఖాదర్ తెలిపారు. మాంగోస్టీన్ వంటి దీర్ఘకాలం జీవించే చెట్లను వక్క తోట మధ్య ఖాళీ ప్రదేశంలో నాటితే, అవి భవిష్యత్తులో మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తాయని చెప్పారు. మాంగోస్టీన్ చెట్లు సుమారు ఏడేళ్లలో కాపునకు వస్తాయని, దశాబ్దాల పాటు ఫలాలను ఇస్తూనే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పంట ఉన్నప్పుడు పొలంలో నీరు నిలిచిపోయినా ఫర్వాలేదని, తీర ప్రాంతాలకు ఇది అనువైన పంటని వివరించారు. కేరళలో వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ మొక్కలు దెబ్బతినలేదని స్పష్టం చేశారు.
'ఒకే పంటపై ఆధారపడితే రైతులు నష్టపోతారు'
"థాయిలాండ్కు చెందిన రాంబుటాన్ పండుకు ఇప్పటికే తీర ప్రాంతంలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ రైతులు ఈ పంట సాగు చేస్తే మంచిది. సరైన పద్ధతిలో సాగు చేస్తే రాంబుటాన్ మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఎడారి ప్రాంతానికి చెందిన మొక్క అయిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగుకు ఎక్కువ నీరు అవసరం ఉండదు. పెట్టుబడి కూడా తక్కువే. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను సాగు చేసి రైతులు మంచి రాబడి పొందొచ్చు. కేవలం ఒకే పంటపై ఆధారపడితే రైతులు నష్టపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ. అదే వివిధ రకాల పంటలను పండిస్తే, ఒక పంట విఫలమైనా మరొకటి రైతుకు అండగా నిలుస్తుంది. వ్యవసాయం అనేది కేవలం సంప్రదాయ పద్ధతులకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు. మార్కెట్ డిమాండ్, వాతావరణం, ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పంటలను ఎంపిక చేసుకుంటే రైతులకు సాగు కూడా లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారుతుంది" అని రైతు అబ్దుల్ ఖాదర్ తెలిపారు.
సంప్రదాయ పనస రకాలతో పాటు 'వియత్నాం సూపర్ ఎర్లీ', 'సిందూర్' వంటి ఇతర రకాలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు అబ్దుల్ ఖాదర్. కేరళ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి చేసిన సిందూర్ రకం పనస మూడు నుంచి నాలుగేళ్లలోనే మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది. ఈ రకం పనస పండ్లు ఎరుపు రంగులో ఉండి తియ్యగా ఉంటాయి. ఈ రకం పనస పండు కొన్ని సందర్బాల్లో రూ.1,000 కూడా పలుకుతోంది.
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