మొబైల్ కోసం గొడవ- అన్నను కత్తితో పొడిచి చంపిన తమ్ముడు
సెల్ఫోన్ విషయంలో అన్నదమ్ముల మధ్య ఘర్షణ- గొడవ ముదరడంతో అన్నపై కత్తితో దాడి చేసిన తమ్ముడు- రక్తపు మడుగులో కనిపించిన అన్న- ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే మృతి
Published : August 31, 2026 at 4:37 PM IST
Mangaluru Brother Murder : సెల్ఫోన్ విషయంలో మొదలైన చిన్న గొడవ చివరికి ప్రాణాలు తీసే వరకు వచ్చింది. అన్నదమ్ముల మధ్య ఫోన్ విషయంలో వివాదం తలెత్తింది. ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగడంతో ఆగ్రహానికి గురైన తమ్ముడు, అన్నను కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో మంగళూరులో జరిగింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఘటన బెళగావి జిల్లా బెజై కొట్టార్ క్రాస్ సమీపంలో ఆగస్టు 30 (ఆదివారం) రాత్రి జరిగింది. అన్న ఆదివెప్ప (30), తమ్ముడు రాకు (36) ఇద్దరూ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవారు. బైలహొంగల గ్రామానికి చెందిన ఈ అన్నదమ్ములు తల్లితో కలిసి కొంతకాలంగా మంగళూరులోని కొట్టార్ క్రాస్ సమీపంలో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. వారి తల్లి చిన్న దుకాణం నిర్వహిస్తూ కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండేది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 10.30 నుంచి 11 గంటల మధ్య మొబైల్ ఫోన్ విషయంలో ఆదివెప్ప, రాజు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. కొద్దిసేపటికే మాటామాటా పెరిగి ఘర్షణకు దారితీసింది. వాగ్వాదం తీవ్రతరం కావడంతో రాకు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. సమీపంలో ఉన్న కత్తితో అన్న ఆదివెప్పపై దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో ఆదివెప్ప తీవ్రంగా గాయపడి రక్తపు మడుగులో పడిపోయాడు. ఇదే సమయంలో కుటుంబ సభ్యురాలైన తల్లి తన దుకాణాన్ని మూసివేసి రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఇంట్లోకి వచ్చిన ఆమెకు ఆదివెప్ప రక్తపు మడుగులో కనిపించాడు. వెంటనే స్థానికుల సహాయంతో అతడిని మంగళూరులోని వెన్లాక్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆదివెప్ప మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
సమాచారం అందుకున్న ఉర్వ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అనంతరం నిందితుడు రాజును అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులు, హత్యలో ఉపయోగించిన ఆయుధం తదితర అంశాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై మంగళూరు నగర పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, కుటుంబంలో తలెత్తిన అంతర్గత వివాదమే ఘటనకు కారణమని తెలిపారు. మృతుడి సొంత తమ్ముడే ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నాడని చెప్పారు. అతడిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నామని, విచారణ కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.
చికెన్ కోసం హత్య చేసిన స్నేహితుడు
ఇలాంటి ఘటననే బెళగావిలో జరిగింది. ఆదివారం చికెన్ విషయంలో గొడవ కారణంగా ఓ వ్యక్తి తన స్నేహితుడిని కత్తితో పొడిచి దారుణంగా చంపాడు. హున్శ్యాల్ పీజీ గ్రామంలోని 'ప్రియా స్టీల్స్' కర్మాగారంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన ఫిలిబిత్ జిల్లాలోని కబీర్గంజ్ గ్రామానికి సీతారామ్ చంద్రదేవ్, అరుణ్ కుమార్ పనిచేస్తున్నారు. వీరితో మరో నలుగురు కలిసి ఉంటారు. ఆగస్టు 23న వీరందరూ తమ చికెన్ వండుకున్నారు. అలాగే మద్యం పార్టీ చేసుకున్నారు. అయితే సీతారామ్, అరుణ్ మినహా మిగిలిన వారందరూ ముందుగా భోజనం చేసేశారు. ఆ తర్వాత సీతారామ్, అరుణ్ భోజనం చేయడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలోనే ఒకరు ఎక్కువ చికెన్ తిన్నారనే విషయంలో వాగ్వాదం ముదిరింది. దీంతో కోపంతో అరుణ్ కుమార్ అక్కడే ఉన్న కత్తితో సీతారామ్ ఛాతీపై పొడిచాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా సీతారామ్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు. అయితే హత్యను కప్పిపుచ్చేందుకు సీతారామ్ను హుటాహుటిన ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించాడు. వెల్డింగ్ చేస్తుండగా భవనం పైనుంచి కిందికి పడిపోయాడని వైద్యులకు అబద్ధం చెప్పాడు. అయితే సీతారామ్ మృతదేహంపై గాయాలు కనిపించడంతో అనుమానం కలిగింది. ఆ కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
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