68ఏళ్ల వయసులో రోజు 25 కి.మీ రన్నింగ్- 100కు పైగా మారథాన్​లు చేసిన ఆటో డ్రైవర్

కుమారుడి పేరటి మారథాన్​లో పాల్గొంటున్న ఆటో డ్రైవర్ మాధవ్​

68 Years Old Person Marathon Run
మారథాన్​ రన్నర్​ మాధవ్​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
68 Years Old Person Marathon Run : చాలా మంది 60 ఏళ్లు దాటగానే సత్తువ లేదనే కారణంతో భారీ పనులు చేయకుండా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటారు. కానీ కర్ణాటక మంగళూరుకు చెందిన ఓ వృద్ధుడు మాత్రం లేటు వయసులో కూడా అదరగొడుతున్నారు. 68 ఏళ్ల ఓ వృద్ధుడు రోజుకు 25 కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు దాదాపు 100కు పైగా మారథాన్​లో​ పాల్గొన్నారు.

మంగళూరులోని మళ్లికట్టె ప్రాంతానికి చెందిన మాధవ్​ సరిపల్ల ఆటో డ్రైవర్​గా పనిచేస్తున్నారు. 1985 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆటో నడుపుతూనే జీవిస్తున్నారు. అయితే, ఆయన కుమారుడు ధనరాజ్​ దివ్యాంగులు. స్కేటింగ్​లో అనేక అవార్డులు పొందిన ధనరాజ్​ చైనాలో జరిగిన ఓ పోటీల్లో పాల్గొని తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత క్రీడలకు దూరం కాగా, అతడి తండ్రి ఆ స్పూర్తిని కొనసాగిస్తున్నారు. గత 14 ఏళ్లలో కర్ణాటకలోని వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన అనేక మారథాన్​లలో మాధవ్ పాల్గొన్నారు. 2011లో మంగళూరులో ఎడపాడవ్​ మారథన్​లో తొలిసారి 21 కిలోమీటర్ల మారథాన్​లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం నవంబర్​ 9న జరిగే మంగళూరు మారథాన్​ 2025లో 32 కిలోమీటర్ల పరిగెత్తేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

68 Years Old Person Marathon Run
మారథాన్​ రన్నర్​ మాధవ్​ (ETV Bharat)

"దివ్యాంగుడైన నా కుమారుడు ధనరాజ్​ చైనాలో జరిగిన ఓ పోటీలో పాల్గొని గాయపడ్డాడు. చేతికి తీవ్ర గాయం కావడంతో అతడు క్రీడలకు దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి స్థానంలో నేను పరిగెత్తాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇలా రన్నింగ్ చేయడం వల్ల నా ఆరోగ్యం కూడా చాలా మెరుగుపడుతుంది. ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాలో నా కుమారుడు ధనరాజ్​కు ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్​గా ఉద్యోగం వచ్చింది."

--మాధవ్​, మారథాన్​ రన్నర్​

68 Years Old Person Marathon Run
మారథాన్​ రన్నర్​ మాధవ్​ (ETV Bharat)

అయితే, తన జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాని మాధవ్​ తెలిపారు. తన కుమార్తె నందినికి కూడా దివ్యాంగురాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె వివాహం కోసం 2018లో తనకు ఉన్న ఆటోను విక్రయించానని చెప్పారు. 2007లో తన ఇల్లు సైతం ధ్వంసమైందని, 2017లో విరాళాలు సేకరించి మళ్లీ కట్టుకున్నాని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం తాను ఎలక్ట్రిక్ ఆటో నడుపుతూ రోజుకు రూ.800 సంపాదిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తనకు వైద్య దంపతులైన ప్రొఫెసర్​ అనుపమ రావు, ప్రొఫెసర్​ రాఘవేంద్ర రావు సాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజు సహా మిగతా ఖర్చులు వారే అందిస్తున్నారని చెప్పారు.

68 Years Old Person Marathon Run
మారథాన్​ రన్నర్​ మాధవ్​ (ETV Bharat)

అంతర్జాతీయ మారథాన్‌లో 76ఏళ్ల వృద్ధుడు
అంతకుముందు గతవారం 76ఏళ్ల మరో వృద్ధుడు మారథాన్‌లో పాల్గొని ఆశ్చర్యపరిచారు. హిమాలయ పర్వతాల్లోని మారుమూల ప్రాంతం తవాంగ్‌ (అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌) వద్ద జరిగిన 3వ అంతర్జాతీయ మారథాన్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ యుద్ధంలో పాల్గొన్న రిటైర్డ్‌ కర్నల్‌ ఒ.పి.ఎన్‌.కల్యాణ్‌ పాల్గొన్నారు. మారథాన్ కాకుండా 5 కిలోమీటర్ల పరుగును 58 నిమిషాల్లో పూర్తిచేసి ఔరా అనిపించారు. ఎత్తైన పర్వత మలుపుల్లో పలుచోట్ల ఊపిరి ఆడనట్లు అనిపిస్తుండగా ఈ పరుగును పూర్తిచేయడం గొప్ప అనుభూతని అన్నారు. వయసన్నది ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, యువత ఇలాంటి మారథాన్‌లలో పాల్గొనాలని కల్యాణ్‌ తెలిపారు. నాలుగు కేటగిరీలుగా జరిగిన ఈ మారథాన్‌కు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల ఔత్సాహికులతోపాటు విదేశీయులు సైతం హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో నివసిస్తున్న 76 ఏళ్ల రిటైర్డ్​ కర్నల్​ కల్యాణ్‌ గతంలో అథ్లెటిక్స్‌లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ పతకాలు సాధించారు.

