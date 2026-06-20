చేతులు లేకపోయినా తగ్గేదేలే- 3నిమిషాల్లోనే కాలితో వివేకానందుడి చిత్రం- 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు
ప్రతిభకు అడ్డురాని శారీరక లోపం- కాలితో డ్రాయింగ్ వేసి అదరగొడుతున్న కౌశిక్ ఆచార్య- ప్రతిష్టాత్మక ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్న కుర్రాడు
Published : June 20, 2026 at 12:10 PM IST
Drawing With Leg In Karnataka : చిన్న చిన్న అనారోగ్యాలకే కొందరు డీలా పడిపోతారు. అవయవాలు అన్ని సక్రమంగా ఉన్నా తామేం చేయలేమని నిరాశలో కూరుకుపోతారు. అయితే కర్ణాటకకు చెందిన ఓ యువకుడు మాత్రం అలా కాదు. పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు లేకపోయినా నిరాశపడలేదు. కాలితో (కాలి వేళ్ల మధ్యలో పెన్సిల్ పెట్టి) డ్రాయింగ్ వేసి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. దీంతో ఆ యువకుడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
డ్రాయింగ్లో తనదైన ముద్ర
మంగళూరులోని బంట్వాల్కు చెందిన కౌశిక్ ఆచార్యకు పుట్టినప్పటి నుంచి చేతులు లేవు. ఈ శారీరక లోపాన్ని చూసి కౌశిక్ ఏనాడు కుంగిపోలేదు. తన కాలితోనే చిత్రకళా ప్రపంచంలోనే తనదైన ముద్ర వేశాడు. తాజాగా కేవలం 3 నిమిషాల 40 సెకన్లలో తన కాలి వేళ్లతో స్వామి వివేకానంద (అప్ సైడ్ డౌన్ పోర్ట్రెయిట్) చిత్రపటాన్ని గీసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ క్రమంలో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అప్ సైడ్ డౌన్ పోర్ట్రెయిట్ అనేది సాధారణంగా తలకిందులుగా ఉండే చిత్రం లేదా కళాఖండాన్ని సూచిస్తుంది. కళాకారులు తమలోని కొత్త కోణం, సృజనాత్మకతను చూపించడానికి ఇలాంటి చిత్రాలను గీస్తారు.
బిడ్డకు అండగా తల్లిదండ్రులు
కౌశిక్ ఆచార్య తండ్రి రాజేశ్ ఆచార్య, తల్లి జలజాక్షి. తమ బిడ్డ రెండు చేతులు లేకుండా పుట్టాడని తెలిసినప్పుడు ఆ దంపతులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. అయినప్పటికీ కౌశిక్ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ధైర్యం తెచ్చుకున్నారు. తమ కుమారుడిని ధైర్యంతో పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కౌశిక్లో అతని తల్లిదండ్రులు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు. పాఠశాలకు వెళ్లే ముందు కాలి బొటనవేళ్ల మధ్య పెన్సిల్ పట్టుకుని అక్షరాలు రాయడం నేర్పింది కౌశిక్ తల్లి జలాజాక్షి. ఇది అతని జీవిత గమనాన్ని మార్చివేసింది.
చిన్నతనం నుంచే డ్రాయింగ్ అంటే ఇష్టం
శారీరక లోపం ఉన్నప్పటికీ కౌశిక్ను అతడిని తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక పాఠశాలలో చేర్చించలేదు. సాధారణ పిల్లలతో కలిసి చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందరిలాగే జీవించాలని, అందరితో పోటీపడాలనే వైఖరిని వారు చిన్నప్పటి నుంచే కౌశిక్లో నాటారు. ఈ కారణంగా కౌశిక్ తాను చదివే స్కూల్లో జరిగే జరిగే చిత్రలేఖన పోటీలలో, వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొనేవాడు. కౌశిక్కు చిన్నప్పటి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేది. ఇంట్లో తన బంధువులు, అన్నయ్య బొమ్మలు గీయడాన్ని గమనిస్తూ, ఎలాంటి శిక్షణ తీసుకోకుండా స్వయంగా సాధన చేయడం ప్రారంభించాడు. చార్కోల్ ఆర్ట్స్, పెన్సిల్ స్కెచ్, మట్టి బొమ్మల తయారీ వంటి వివిధ కళారూపాలను నేర్చుకున్నాడు. సెలవుల్లో కూడా సమయం వృథా చేయకుండా నిరంతరం సాధన చేసేవాడు. ఈ సాధన కౌశిక్ డ్రాయింగ్ ప్రతిభను మరింత పెంచింది.
3నిమిషాల్లోనే వివేకానంద ఫొటో
మొదట్లో కౌశిక్కు అభిరుచిగా ఉన్న చిత్రలేఖనం క్రమంగా సామాజిక సేవకు ఒక సాధనంగా మారింది. వివిధ సందర్భాలలో చిత్రపటాలను గీసి వాటిని ప్రజలకు బహుమతులుగా కౌశిక్ ఇచ్చేవాడు. తన కళ ద్వారా ఇతరులకు ఆనందాన్ని పంచడం అతని జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. కౌశిక్ డ్రాయింగ్ను చూసిన చాలా మంది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు కోసం ప్రయత్నించమని కోరారు. ఆ సూచనను ఒక సవాలుగా స్వీకరించిన కౌశిక్, విభిన్నంగా ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన కాలి వేళ్లతో పసుపు పొడి, జిగురుతో స్వామి వివేకానంద ఫొటోను అత్యంత వేగంగా గీయడం సాధన చేయడం ప్రారంభించాడు. రెండు ప్రయత్నాలలో విఫలమైనప్పటికీ మూడో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాడు. కేవలం 3 నిమిషాల 40 సెకన్లలోనే ఆ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. కౌశిక్ విజయంలో అల్వాస్ కాలేజ్ యాజమాన్యం, అధ్యాపకులు, కుటుంబ సభ్యులు పాత్ర ఉంది.
ప్రస్తుతం మూడుబిదిరేలోని అల్వాస్ కాలేజీలో ఎంఎస్డబ్ల్యూ (ప్రథమ సంవత్సరం) చదువుతున్నాడు కౌశిక్. చదువుతో పాటు డ్రాయింగ్ను కూడా కొనసాగించాలని దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు. పెన్సిల్ స్కెచ్లు, చార్కోల్ ఆర్ట్స్, శ్రీకృష్ణుని చిత్రపటం వంటి అతని అనేక కళాఖండాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అలాగే నెటిజన్ల ప్రశంసలు పొందాయి. చిత్రలేఖనమే కాకుండా కౌశిక్కు డ్యాన్స్ అంటే కూడా ఇష్టం. భవిష్యత్తులో ఏదైనా రియాలిటీ షో వేదికపై తన ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని కౌశిక్ భావిస్తున్నాడు.
"నా జీవితంలో మా అమ్మ పోషించిన పాత్రను నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఆమె నాకు పాదాలతో రాయడం నేర్పించి ఉండకపోతే ఈ రోజు నేను ఈ ఘనతను సాధించి ఉండేవాడిని కాదు. నా శారీరక పరిమితులను నేను ఎప్పుడూ లోపంగా భావించలేదు. నా కళ ద్వారా ప్రజలకు సంతోషాన్ని పంచడం, మరిన్ని విజయాలు సాధించడం నా లక్ష్యం. "అని కౌశిక్ ఆచార్య తెలిపాడు.
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