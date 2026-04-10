ఆ నర్సరీ డిఫరెంట్ గురూ- 'పుష్పగిరి'లో కమలం, కలువ పూల మొక్కల పెంపకం- ఫుల్‌గా లాభాలు

కమలం, కలువ పూల మొక్కలను నర్సరీలో పెంచుతున్న మహిళ- ఈ పూలకు దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్- ఆన్‌లైన్‌లోనూ పువ్వుల అమ్మకాలు చేస్తున్న కర్ణాటకకు చెందిన మహిళ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 12:20 PM IST

Woman Farmer Success Story : సాధారణంగా నర్సరీలలో గులాబీ, చామంతి, మందారం వంటి వివిధ రకాల అలంకార మొక్కలను పెంచుతారు. అయితే కర్ణాటకకు చెందిన ఓ మహిళ మాత్రం భిన్నంగా ఆలోచించింది. తన నర్సరీలో నీటిలో పెరిగే పూల మొక్కలైన తామర (కమలం), కలువ మొక్కలను (వాటర్ లిల్లీ) పెంచుతోంది. ఒకటిన్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఐదు వేలకు పైగా కుండీల్లో వివిధ రకాల కమలం, కలువ పూల మొక్కలను పెంచుతూ మంచి రాబడిని పొందుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళ ఎవరు? నర్సరీలో మొక్కల పెంపకంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఆరేళ్ల క్రితం వ్యాపారం ప్రారంభం
మంగళూరులోని పద్నూరు గ్రామానికి చెందిన పుష్పలత అనే మహిళ 'పుష్పగిరి నర్సరీ'ని ఆరేళ్ల క్రితం ఏర్పాటు చేసింది. ఆమె ఆ నర్సరీలో వినూత్నంగా కమలం, కలువ పూల మొక్కలను పెంచుతోంది. ఫ్యాషన్‌తో ప్రారంభించిన ఈ నర్సరీ, ఇప్పుడు పుష్పలతకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. పలు ప్రదేశాలలో కమలం పూల మొక్కలను చూసిన పుష్పలత, తాను పెద్ద ఎత్తున వాటిని పెంచాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆ కోరికతోనే ఆమె ఈ సాగును ప్రారంభించి విజయవంతమైంది. మొదట్లో చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన ఈ మొక్కల పెంపకం, క్రమంగా విస్తరించి ఒక పెద్ద నర్సరీగా మారింది.

పుష్పలత

పలు జాతుల మొక్కల పెంపకం
నర్సరీలో భిన్న జాతులకు చెందిన కమలం, కలువ పూల మొక్కలను పుష్పలత పెంచుతోంది. ఇందులో ట్రాపికల్ (ఉష్ణమండల), సెమీ ట్రాపికల్, హార్డీ (కఠిన వాతావరణాన్ని తట్టుకునే), బౌల్ లోటస్, మైక్రో బౌల్ లోటస్ వంటి అనేక రకాల రంగురంగుల కమలం పూల మొక్కలు ఉన్నాయి. కొన్ని మొక్కలు తమ ఆకుల నుంచే కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మరికొన్ని మొక్కలు వేర్లు లేదా దుంపల నుంచి కొత్త మొక్కలను ఇస్తాయి.

దేశంలో ఫుల్ డిమాండ్!
అయితే పుష్పలత నర్సరీలో ఉన్న ఈ మొక్కలకు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని దిల్లీ, బంగాల్‌లోని కోల్‌కతా, యూపీలోని కాన్పుర్ సహా ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలకు వీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఆన్‌లైన్ ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నర్సరీ ఒక స్థానిక వ్యాపారంగా ప్రారంభమై, జాతీయ స్థాయి బిజినెస్‌గా ఎదిగిందనడానికి ఇదొక ముఖ్యమైన సూచిక.

పుష్పలత

20 ఏళ్లుగా నర్సరీని నడుపుతున్న పుష్పలత భర్త
తాను సుమారు 20 ఏళ్లుగా ఈ ప్రదేశంలో నర్సరీని నడుపుతున్నానని పుష్పలత భర్త విజయ్ కుమార్ తెలిపాడు. మొదట్లో తాను వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచేవాడినని పేర్కొన్నాడు. నర్సరీల్లో పోటీ పెరగడం వల్ల కమలం, కలువ పూల మొక్కల పెంపకంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించానని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇతర మొక్కలను పెంపకాన్ని ఆపేసి, కమలం, కలువ మొక్కల పెంపకంపై దృష్టి పెట్టామని వెల్లడించాడు.

వ్యాపారానికి అండగా కుటుంబ సభ్యులు
కాగా, నర్సరీ నిర్వహణలో పుష్పలతకు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ అండగా నిలుస్తున్నారు. మొక్కలను కుండీలలో నాటడం, నీరు పోయడం, అమ్మకాలు, రవాణా వంటి పనుల్లో సాయపడుతున్నారు. దీంతో ఈ వ్యాపారం సవ్యంగా సాగుతోంది. పుష్పలత కుటుంబానికి మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. తాను ఆరు సంవత్సరాలుగా కమలం, కలువ పూల మొక్కలను సాగు చేస్తున్నానని పుష్పలత తెలిపింది. ఈ నర్సరీని ఒక ఫ్యాషన్‌తో ప్రారంభించినప్పటికీ, తరువాత దీనిని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాలని భావించానని పేర్కొంది. ఇప్పుడు ఈ పూల మొక్కల అమ్మకాల ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని వెల్లడించింది. ఏదైనా పని పట్ల సరైన కృషి, పట్టుదల ఉంటే విజయం సాధ్యమేనని చెప్పుకొచ్చింది.

'పుష్పగిరి'లో పువ్వు

