కాల్ కోసం ఫోన్ ఇచ్చాడు- రెండున్నరేళ్లు జైలుకెళ్లాడు!
INNOCENT JAILED karnataka : కర్ణాటకలో హత్యకు గురైందనుకున్న ఓ మహిళ ఏడేళ్ల తర్వాత ప్రత్యక్షమైంది. ఆ మహిళను హత్య చేశాడనే ఆరోపణలతో రాజేశ్ అనే అమాయకుడు ఏకంగా రెండున్నరేళ్ల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించాడు.
Published : November 15, 2026 at 9:43 PM IST
కర్ణాటకలో హత్యకు గురైందనుకున్న ఓ మహిళ ఏడేళ్ల తర్వాత ప్రత్యక్షమైంది. ఆ మహిళను హత్య చేశాడనే ఆరోపణలతో రాజేశ్ అనే అమాయకుడు ఏకంగా రెండున్నరేళ్ల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. అసలు నేరమే జరగకుండా అమాయకుడు జైలుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది? ఈ కేసులో అసలు ఆమెకు రాజేశ్కు సంబంధం ఉందా? దర్యాప్తులో పోలీసుల వైఫల్యం ఏంటి? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 2019లో పాండవపుర పట్టణానికి చెందిన మంజు అనే మహిళ అదృశ్యమైంది. ఈ ఘటనపై ఆమె తండ్రి నాగరాజు పాండవపుర పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, అదృశ్యం కావడానికి ముందు మంజు పాండవపుర బస్టాండ్లో తనకు అనుకోకుండా ఎదురైన రాజేశ్ అనే వ్యక్తి మొబైల్ అడిగి తీసుకుని చివరి కాల్ చేసింది. ఈ ఒక్క కాల్నే ఆధారంగా చేసుకున్న పోలీసులు పాండవపుర పరిధిలోని రాగిముద్దనహళ్లికి చెందిన రాజేశ్పై ఏకంగా హత్య కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
పోలీసుల కస్టడీలో రాజేశ్కు తీవ్ర చిత్రహింసలు ఎదురయ్యాయి. బూట్లతో తన్ని, కరెంట్ షాక్లు ఇచ్చి, కుటుంబ సభ్యులను కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని పోలీసులు బెదిరించారనే ఆరోపణలున్నాయి. వారి ఒత్తిడి తట్టుకోలేక చేయని తప్పును రాజేశ్ ఒప్పేసుకున్నాడు. 2021 నుంచి రెండున్నరేళ్ల పాటు జైలు జీవితం గడిపిన రాజేశ్, 2024 జనవరిలో బెయిల్పై విడుదలయ్యాడు. అయితే, ఈ కేసులో ఇప్పుడు అనూహ్య మలుపు జరిగింది. హత్యకు గురైందని భావించిన మంజు నాగమంగళలో సజీవంగా దొరికింది. రాజేశ్ లాయర్ నటేశ్కు అందిన పక్కా సమాచారంతో ఆమెను గుర్తించి బిండిగనవిలే పోలీసులకు అప్పగించారు.
ఇక పోలీసుల విచారణలో మంజు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయడం వల్లే తాను ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయానని తెలిపింది. ప్రస్తుతం మరో వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని జీవిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. రాజేశ్ అనే వ్యక్తి ఎవరో తనకు అసలు తెలియదని స్పష్టం చేసింది. దీంతో రాజేశ్పై నమోదైన హత్య కేసు, పోలీసుల దర్యాప్తులోని డొల్లతనంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సజీవంగా దొరికిన మహిళ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆమెను మహిళా సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. అప్పటి విచారణలో జరిగిన లోపాలపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు చేసిన ఇన్స్పెక్టర్ ప్రభాకర్ ఇప్పటికే పదవీ విరమణ పొందారు. దీంతో ఈ ఘటనపై డీఎస్పీ నేతృత్వంలో విచారణ జరపాలని మాండ్యా ఎస్పీ డాక్టర్ వి.జె. శోభారాణి ఆదేశించారు. దర్యాప్తులో తప్పు జరిగినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. మొత్తానికి ఓ మొబైల్ నుంచి వెళ్లిన ఆఖరి కాల్ ఆధారంగా అల్లిన హత్య కేసు ఓ అమాయకుడిని రెండున్నరేళ్లు జైలుపాలు చేసింది.
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