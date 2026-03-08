పేద పిల్లలకు ఫ్రీగా ట్యూషన్- 15 ఏళ్లలో వందల మందికి విద్యాబోధన- వారి కోసం జాబ్కు గుడ్బై!
మురికివాడలు, పేద పిల్లలకు ఉచితంగా ట్యూషన్ చెబుతున్న మహిళ- అందుకోసం మంచి జాబ్ను వదిలేసిన మన్దీప్ అరోరా
Published : March 8, 2026 at 7:38 PM IST
Free Tuition For Poor Students : పేద పిల్లలకు చదువు చెప్పేందుకు ఉద్యోగానికి గుడ్బై చెప్పేశారు ఓ మహిళ. తన కెరీర్ను వదిలేసి పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం పాటుపడుతున్నారు. తన ఇంటినే విద్యామందిరంగా మార్చి ప్రతిరోజు సాయంత్రం వేళ ఉచితంగా ట్యూషన్ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ఎవరు? ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి పేద విద్యార్థులకు చదువు చెప్పడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
టీచర్ ఉద్యోగానికి గుడ్బై
హరియాణా కురుక్షేత్రకు చెందిన మన్దీప్ అరోరా సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన మహిళ. ఆమె దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ టీచర్గా పనిచేశారు. సామాజిక కార్యకర్త కూడా. అయితే పేద విద్యార్థులకు చదువు చెప్పేందుకు ఆమె దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. తన సొంత కెరీర్ కంటే మురికివాడల పిల్లల భవిష్యత్తుకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. విలాసాలు, కార్పొరేట్ కెరీర్ కోసం ఆరాటపడుతున్న కాలంలో ఆమె మానవత్వంతో వ్యవహరించారు. పేద వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థుల చదువు కోసం తన కెరీర్ను త్యాగం చేశారు. ఈ క్రమంలో పలువురికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు.
చదువులో చురుకు
మన్దీప్ అరోరాకు చిన్నప్పటి నుంచి సామాజిక సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉండేది. అలాగే చదువులో కూడా ఆమె చురుగ్గా ఉండేవారు. HTET, CTETలకు రెండుసార్లు క్వాలిఫై అయ్యారు. దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఉద్యోగం సంపాదించారు. అయినప్పటికీ పేదల పిల్లల కోసం దాన్ని వదిలేశారు. గత 15 ఏళ్లుగా పేద విద్యార్థులకు ట్యూషన్ చెబుతున్నారు. పేద పిల్లల మెరుగైన భవిష్యత్ కోసం కృషి చేస్తున్నారు. సాయంత్రం వేళల్లో తన విలాసవంతమైన ఇంట్లో పేద పిల్లలకు ట్యూషన్ చెబుతున్నారు. పేద పిల్లలు చదువులో రాణించి, కెరీర్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేందుకు సాయపడుతున్నారు.
ఫ్లైఓవర్ కింద పాఠాలు
చాలా ఏళ్లు తాను పేద విద్యార్థులకు ఫ్లైఓవర్ కింద పాఠాలు చెప్పానని మన్దీప్ అరోరా తెలిపారు. అయితే అక్కడ స్థలం పరిమితంగా ఉండటం వల్ల చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నామని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత తన సొంత ఇంటిని విద్యా మందిరంగా మార్చుకున్నానని స్పష్టం చేశారు. విద్యను అందించడానికి ఎక్కువ స్థలం కాదు, బలమైన సంకల్పం అవసరమన్నారు. మన్దీప్ అరోరా కృషి వృథా కాలేదు. దాని ఫలితాలు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె ట్యూషన్ చెప్పిన ఓ స్టూడెంట్ ప్రస్తుతం పోస్టాఫీసులో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆ జాబ్ చేస్తూనే సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మరొక విద్యార్థి NIFT పంచకుల వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలో విద్యనభ్యసిస్తున్నాడు.
మన్దీప్నకు అండగా శ్రుతి
అలాగే ఈ సేవలో మన్దీప్ అరోరాకు మరో సామాజిక కార్యకర్త శ్రుతి అండగా నిలుస్తున్నారు. మాస్టర్స్ డిగ్రీ, బీఈడీ పూర్తి చేసిన ఈమె పేద పిల్లలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందించేందుకు మన్దీప్ అరోరాతో కలిసి కృషి చేస్తున్నారు. "మన్దీప్ అరోరా గొప్ప పని చేస్తున్నారు. పేద పిల్లలకు విద్యను అందించడంలో ఆమెకు నేను సాయంగా ఉంటున్నాను. మాస్టర్స్ డిగ్రీ, బీఈడీ చదివాను. ఇప్పటివరకు మన్దీప్ అరోరా సుమారు 200 మంది పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించారు. 3-10వ తరగతి పిల్లలకు సాయంత్రం వేళ ట్యూషన్ చెబుతున్నారు. మన్దీప్ దగ్గరికి ట్యూషన్కు వచ్చే వారిలో ఎక్కువ మంది మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న వలస కార్మికుల పిల్లలే" అని శ్రుతి పేర్కొన్నారు.
అలాగే మన్దీప్ తన సొంత డబ్బులతో విద్యార్థులు షూస్, బుక్స్, యూనిఫాం వంటివి అందిస్తున్నారు. అలాగే సామాజిక కార్యకర్తలు ఇచ్చిన నిధులను వారి కోసమే కేటాయిస్తారు. మన్దీప్ అరోరా, శ్రుతి కలిసి స్కూల్ డ్రాపౌట్ పిల్లలను పాఠశాలకు వచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు క్రీడలు, యోగా కూడా నేర్పుతున్నారు.
